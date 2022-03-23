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Війська РФ обстріляли Київ: пошкоджено будівлі у Святошинському та Шевченківському районах, - КМДА. ФОТОрепортаж

Новини Цензор.НЕТ Київські новини

Ворог знову обстріляв Київ – пошкоджені будинки у Святошинському та Шевченківському районах – обстрілів зазнав торговий центр , будинки приватного сектору та багатоповерхівки.

Про це повідомив пеший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає Цензор.НЕТ.

"Вночі зазнав обстрілу торговий центр та приватний сектор в Святошинському районі. Пожежі ліквідовано, постраждалих не виявлено. Пошкоджено приміщення торгового центру та два приватних будинки" – розповів він.

Крім того, зранку обстрілу зазнав Шевченківський район.

"На місці працюють рятувальники та медики. Наразі є загорання кількох приватних будинків та в багатоповерхівці. Четверо людей травмовані. Інформація про постраждалих та характер руйнувань – уточнюється", – сказав Микола Поворозник.

Війська РФ обстріляли Київ: пошкоджено будівлі у Святошинському та Шевченківському районах, - КМДА 01
Війська РФ обстріляли Київ: пошкоджено будівлі у Святошинському та Шевченківському районах, - КМДА 02
Війська РФ обстріляли Київ: пошкоджено будівлі у Святошинському та Шевченківському районах, - КМДА 03

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суки ... потрібно щоб і в москві щось гарнорвануло!!!
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23.03.2022 09:44 Відповісти
Когда Подоляк говорит о том, что ВСУ не должны атаковать объекты на территории РФ, пусть разует свои зеньки и посмотрит на наши города. Пусть вспомнит об убитых и беженцах Есть понятие святая и праведная месть. И есть понятие ВОЗМЕЗДИЕ. Общеизвестно, что хороший расиянин это дохлый раисянин
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23.03.2022 09:51 Відповісти
Посмотрела бы я на Подоляка , если бы его дети погибли .

сразу бы мозги включились и точно керченский мост взорвали
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23.03.2022 09:55 Відповісти
Это не от него зависит. От него, к счастью, ничего не зависит На фронте. Это просто говорящая голова.
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23.03.2022 10:17 Відповісти
я не можу зрозуміти.наші міста розбивають,людей вбивають,інфраструктуру знищують-ІДЕ ВІЙНА!! з ракет по воєнним обєктам на територіі рашки ми не маємо права чи що?? може тоді ворог відчує на своій землі що таке ВІЙНА??
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23.03.2022 10:11 Відповісти
Новостройка. Люди работали, покупали, брали кредиты, делали ремонт, строили планы на будущее... И тут пришло пуйло
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23.03.2022 09:54 Відповісти
Люди его не интересуют - чем больше погибнет или уедет - ему нужна земля . ПУСТАЯ. Он туда орков заселит
ПОТОМУ ПОРА БОМБИТЬ РАШУ И ВЗРЫВАТЬ ВСЕ НА ИХ ТЕРИТОРИИ
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23.03.2022 09:56 Відповісти
Убей не пойму почему нельзя наносить ответные удары по кацапии или белорусии. И речь идет только о военных объектах. неужели до сих пор надеемся на совесть у орков?
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23.03.2022 09:55 Відповісти
Чем? Асфальтом?
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23.03.2022 09:58 Відповісти
Возможно. Чем угодно. Диверсионные действия никто не отменял.
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23.03.2022 10:01 Відповісти
тому що ресурс обмежений і потрібний щоб кацапів вибивати. те що ти до-розвалиш недорозвалену хібару на кацапії толку небуде
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23.03.2022 10:01 Відповісти
Наверное, потому что нечем.
И кроме того, обстрел русского мирняка выгоден больше лилипутину, чем нам - это же отличный повод объявить всеобщую мобилизацию и осадить зарвавшихся националистов)).
Не переживайте, они сами себя взрывать будут ещё, первый раз что ли.
Даже думаю, что кацапы устроят терракты ужасающей жестокости для этого, Так что нет смысла тратиться.
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23.03.2022 10:03 Відповісти
Сама дальня ракета на озброєнні ЗСУ - 150 км. І цих ракет дуже мало.
В 2019-му вітчизняна ракетна програма вийшла на фінішну пряму і мали бути виготовлені перші серійні зразки, однак клоуну захотілось будувати дороги і заглядати і очко путіну замість ракет, тому наш ракетний комплекс 300-500км - повністю був закритий, а людей які розробляли і виготовляли - вигнали на вулицю. Зато дебіли 73% тепер можуть поржать
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23.03.2022 10:19 Відповісти
Мы же не кацапы бомбить мирняк, а вот жахнуть по скоплению военных на территории кацапии и Белоруси просто необходимо. Что бы они очковали даже там стоять.
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23.03.2022 09:55 Відповісти
в данной ситуации об этом не нужно думать. Если бы была возможность, то все равно куда попадет.
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23.03.2022 10:13 Відповісти
Войну надо вытеснять на территорию противника !
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23.03.2022 09:57 Відповісти
И даже по стоявшим военным судам напротив Одессы не стреляем. Только ответный огонь после ихнего обстрела побережья. Что это за пацифизм?
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23.03.2022 09:58 Відповісти
Немає чим стріляти на таку відстань, вітчизняна протикорабельна програма нептун була знищена зеленою владою в 2020-му. Тому рашисти підходять на безпечну для себе відстань і стріляють скільки захочуть, бо знають, що отвєтки не отримають
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23.03.2022 10:23 Відповісти
Хутину все равно если погибнут и 20 млн кацапов . Бабы у них ещё нарожают
ему нужна пустая земля в границах до 40 года
Это надо хорошо осознавать . Подоляк это не понимает
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23.03.2022 10:01 Відповісти
Надо бы отогнать войска от Киева аж до границы с Беларусью .

а войскам Беларуси предложить перейти на сторону Украины
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23.03.2022 10:09 Відповісти
То есть белорусам воевать за независимую Украину
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23.03.2022 10:10 Відповісти
БЕЛОРУСАМ ‼️‼️‼️

Так вот. Послушайте мой следующий прогноз.
И я вас заклинаю - в этот раз примите его к сведению.

Поймите. Как только вы пересечете границу, как только вы вступите на украинскую землю - вы сразу из жертв диктатуры превратитесь в оккупантов. И никакого сюсюканья с вами с этого момента не будет. Вас будут утилизировать без всяких сантиментов и разглагольствований. А с какой эффективностью украинская военная машина умеет перерабатывать оккупантов на гумус, вы все уже видели. Это будет тир. Бездумное истребление. Вы НИЧЕГО не сможете противопоставить.

Вы - не бойцы. Давайте сейчас откровенно. Вы даже не орки.
А ваша армия - даже не орочья армия.

У тех есть хоть что-то. Хоть динамическая защита, автомобиль «Тигр» и неработающий «Панцирь С-1».
У вас нет даже этого.

Ваши Вооруженные силы - набор древнего железа середины прошлого века с касками времен второй мировой.
Вы будете уничтожены все.
Без вариантов.

Ваше участие в войне необходимо Путину с одной только целью. Вы же понимаете, что вас в бойню бросает даже не ваш диктатор, а соседний? Так вот, вы соседнему упырю нужны только для одного - сформировать из вас новый кулак - хотя какой там кулак, толпу необученных людей с автоматами прошлого века - и кинуть его на новом направлении для одной только цели - отвлечения украинских сил на ваше уничтожение.
А самому в этот момент повторить удар старым кулаком на Киев.

В этой войне у вас только одна задача. Растянуть свою смерть на несколько дней, пока украинцы будут вас перерабатывать, чтобы орки это время использовали для другого удара. Никаких других вариантов ваше участие в этой войне не предполагает.

Ваше выживание в этой войне не предусмотрено, это-то вы понимаете?
Еще раз - вы будете уничтожены.
Все.

Я знаю. Вы не хотите воевать. Не хотите умирать. За чужого упыря. Не хотите участвовать в этой не нужной вам чужой для вас войне чужого диктатора.
Поэтому послушайте меня.
Послушайте внимательно.

У вас есть только один вариант. Чтобы фейсбук не забанил, скажем нейтрально - обездвиживайте своих командиров. Своих замполитов. Своих кгбшников. Поднимайте на палке огромную белую простыню.
И, вместе с техникой, двигаясь задом, стволы опущены и развернуты в противоположную сторону, громко крича и предупреждая, размахивая белой простыней, переходите на сторону Украины.

Никаких других вариантов остаться в живых у вас нет. Если вы сдадитесь, ваши шансы вырастут на два порядка. Украинцы - нормальные люди. Они все понимают. Вам будет гарантирована жизнь и горячее питание.

Но только сделайте это до того, как прозвучит первый выстрел с вашей стороны.
Как первый беларуский «Град» разрушит первый украинский дом.
Пока еще не началась ненависть.
Такая же, как к оркам.
Мой вам совет.

Прыгайте с брони. Бегите в лесопосадку. И добирайтесь волчьими тропами до украинской армии.
Угоняйте технику. Берите в плен своих командиров. Сдавайте пачками.
Чем больше сдадите, тем лучше.

А еще лучше - разворачивайте оружие и идите на Минск. Воевать вам все равно придется. При любом раскладе. Повторюсь еще раз.

Но подумайте вот о чем - с кем вам лучше воевать - с самой сильной на данный момент, подготовленной, мотивированной армией Европы, вооруженной самым передовым оружием, и восемь лет тренировавшейся уничтожать захватчиков, и натренировавшейся так, что весь мир не понимает, что происходит, которую поддерживает и которой помогает весь народ, до последнего человека.

Или с трусливыми КГБшниками с пистолетами «Макарова», способными только безоружных людей в камере избивать, которых не поддерживает никто.

С КГБшниками воевать лучше, чем с украинским спецназом. Уж поверьте.
А народ Беларуси сразу перейдет на вашу сторону.

И подумайте еще вот о чем.
За что вы хотите воевать?

За то, чтобы убить еще несколько десятков своих соседей в чужой стране, которую вас бросят захватывать и которая вам ничего плохого не сделала.
Или за свою свободу на своей собственной земле.
Подумайте. И сделайте правильный выбор.

Беларусы. Распространяйте этот текст. Расшаривайте. Копируйте и раскидывайте по группам и пабликам. Расклеивайте на листовках. Звоните своим сыновьям-мужьям-братьям в казармы и зачитывайте его.
Пусть его прочитает как можно больше людей.
У вас еще есть время.
Есть возможность сделать правильный выбор.
АРКАДИЙ БАБЧЕНКО

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22.03.2022 22:01
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23.03.2022 10:13 Відповісти
БЕЛОРУСАМ ‼️‼️‼️

Так вот. Послушайте мой следующий прогноз.
И я вас заклинаю - в этот раз примите его к сведению.

Поймите. Как только вы пересечете границу, как только вы вступите на украинскую землю - вы сразу из жертв диктатуры превратитесь в оккупантов. И никакого сюсюканья с вами с этого момента не будет. Вас будут утилизировать без всяких сантиментов и разглагольствований. А с какой эффективностью украинская военная машина умеет перерабатывать оккупантов на гумус, вы все уже видели. Это будет тир. Бездумное истребление. Вы НИЧЕГО не сможете противопоставить.

Вы - не бойцы. Давайте сейчас откровенно. Вы даже не орки.
А ваша армия - даже не орочья армия.

У тех есть хоть что-то. Хоть динамическая защита, автомобиль «Тигр» и неработающий «Панцирь С-1».
У вас нет даже этого.

Ваши Вооруженные силы - набор древнего железа середины прошлого века с касками времен второй мировой.
Вы будете уничтожены все.
Без вариантов.

Ваше участие в войне необходимо Путину с одной только целью. Вы же понимаете, что вас в бойню бросает даже не ваш диктатор, а соседний? Так вот, вы соседнему упырю нужны только для одного - сформировать из вас новый кулак - хотя какой там кулак, толпу необученных людей с автоматами прошлого века - и кинуть его на новом направлении для одной только цели - отвлечения украинских сил на ваше уничтожение.
А самому в этот момент повторить удар старым кулаком на Киев.

В этой войне у вас только одна задача. Растянуть свою смерть на несколько дней, пока украинцы будут вас перерабатывать, чтобы орки это время использовали для другого удара. Никаких других вариантов ваше участие в этой войне не предполагает.

Ваше выживание в этой войне не предусмотрено, это-то вы понимаете?
Еще раз - вы будете уничтожены.
Все.

Я знаю. Вы не хотите воевать. Не хотите умирать. За чужого упыря. Не хотите участвовать в этой не нужной вам чужой для вас войне чужого диктатора.
Поэтому послушайте меня.
Послушайте внимательно.

У вас есть только один вариант. Чтобы фейсбук не забанил, скажем нейтрально - обездвиживайте своих командиров. Своих замполитов. Своих кгбшников. Поднимайте на палке огромную белую простыню.
И, вместе с техникой, двигаясь задом, стволы опущены и развернуты в противоположную сторону, громко крича и предупреждая, размахивая белой простыней, переходите на сторону Украины.

Никаких других вариантов остаться в живых у вас нет. Если вы сдадитесь, ваши шансы вырастут на два порядка. Украинцы - нормальные люди. Они все понимают. Вам будет гарантирована жизнь и горячее питание.

Но только сделайте это до того, как прозвучит первый выстрел с вашей стороны.
Как первый беларуский «Град» разрушит первый украинский дом.
Пока еще не началась ненависть.
Такая же, как к оркам.
Мой вам совет.

Прыгайте с брони. Бегите в лесопосадку. И добирайтесь волчьими тропами до украинской армии.
Угоняйте технику. Берите в плен своих командиров. Сдавайте пачками.
Чем больше сдадите, тем лучше.

А еще лучше - разворачивайте оружие и идите на Минск. Воевать вам все равно придется. При любом раскладе. Повторюсь еще раз.

Но подумайте вот о чем - с кем вам лучше воевать - с самой сильной на данный момент, подготовленной, мотивированной армией Европы, вооруженной самым передовым оружием, и восемь лет тренировавшейся уничтожать захватчиков, и натренировавшейся так, что весь мир не понимает, что происходит, которую поддерживает и которой помогает весь народ, до последнего человека.

Или с трусливыми КГБшниками с пистолетами «Макарова», способными только безоружных людей в камере избивать, которых не поддерживает никто.

С КГБшниками воевать лучше, чем с украинским спецназом. Уж поверьте.
А народ Беларуси сразу перейдет на вашу сторону.

И подумайте еще вот о чем.
За что вы хотите воевать?

За то, чтобы убить еще несколько десятков своих соседей в чужой стране, которую вас бросят захватывать и которая вам ничего плохого не сделала.
Или за свою свободу на своей собственной земле.
Подумайте. И сделайте правильный выбор.

Беларусы. Распространяйте этот текст. Расшаривайте. Копируйте и раскидывайте по группам и пабликам. Расклеивайте на листовках. Звоните своим сыновьям-мужьям-братьям в казармы и зачитывайте его.
Пусть его прочитает как можно больше людей.
У вас еще есть время.
Есть возможность сделать правильный выбор.
АРКАДИЙ БАБЧЕНКО

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22.03.2022 22:01 Відповіс
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23.03.2022 10:14 Відповісти
 
 