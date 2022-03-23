Війська РФ обстріляли Київ: пошкоджено будівлі у Святошинському та Шевченківському районах, - КМДА. ФОТОрепортаж

Ворог знову обстріляв Київ – пошкоджені будинки у Святошинському та Шевченківському районах – обстрілів зазнав торговий центр , будинки приватного сектору та багатоповерхівки.

Про це повідомив пеший заступник голови КМДА Микола Поворозник, передає Цензор.НЕТ.

"Вночі зазнав обстрілу торговий центр та приватний сектор в Святошинському районі. Пожежі ліквідовано, постраждалих не виявлено. Пошкоджено приміщення торгового центру та два приватних будинки" – розповів він.

Крім того, зранку обстрілу зазнав Шевченківський район.

"На місці працюють рятувальники та медики. Наразі є загорання кількох приватних будинків та в багатоповерхівці. Четверо людей травмовані. Інформація про постраждалих та характер руйнувань – уточнюється", – сказав Микола Поворозник.









