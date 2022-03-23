УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
30712 відвідувачів онлайн
Новини Економіка
947 4
Ахметов (726) Маріуполь (1059) металургія (237)

Ні за яких обставин заводи Маріуполя не працюватимуть під окупацією РФ, - Ахметов

Новини Цензор.НЕТ Економіка

ахметов

Металургійні підприємства міста ніколи не працюватимуть під російською окупацією.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це Рінат Ахметов заявив у коментарі для The Wall Street Journal.

"Російські війська перетворюють Маріуполь на руїни, вбивають маріупольців і бомблять заводи. Ні за яких обставин ці заводи не будуть працювати під російською окупацією", - повідомив бізнесмен.

Він також додав, що зараз і "Азовсталь", і ММК ім. Ілліча перебувають під контролем України, завдяки героїчним зусиллям української армії.

Нагадаємо, раніше Ахметов повідомив, що знаходиться в Україні і всі його бізнеси, а також благодійний фонд, роблю все можливе для перемоги України і допомоги мирному населенню.

"Я впевнений, що настане час, коли ми відбудуємо Україну, і я буду інвестувати всі свої сили і засоби, щоб Україна відновилася і стала сильною і процвітаючою країною", - заявив спочатку війни Ахметов.

Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
 Підтримати Цензор.НЕТ
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
не будуть бо тих заводів не буде от і вся причина
показати весь коментар
23.03.2022 10:19 Відповісти
Все вернем Гудок . Только не из за тебя а потому что это наша земля политаю нашей кровью
показати весь коментар
23.03.2022 10:20 Відповісти
Ты бы раньше думал, рыжий татарин, когда зэка спонсировал, а потом гудел вместо того,чтобы ВСУ финансировать.
показати весь коментар
23.03.2022 10:20 Відповісти
столько лет спонсировал коллаборантов и оккупантов
показати весь коментар
23.03.2022 10:20 Відповісти
наконец то на 9 год сообразил, а ведь мог стрелковскую колонну расстрелять своей охраной еще в 2014
показати весь коментар
23.03.2022 10:22 Відповісти
тест
показати весь коментар
23.03.2022 10:38 Відповісти
 
 