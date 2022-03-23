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Війська РФ намагаються оточити ЗСУ на сході та прагнуть обійти Миколаїв, щоб рухатися до Одеси, - Міноборони Британії
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
За даними британської військової розвідки, російські загарбники намагаються оточити українських військових на сході України.
Про це йдеться у зведенні Міноборони Британії, передає Цензор.НЕТ.
"Російські війська намагаються оточити українські війська на сході країни, коли вони просуваються з напрямку Харкова на півночі та Маріуполя на півдні", - йдеться у дописі.
Також наголошується, що поле битви на півночі України залишається в основному статичним, і російські сили, ймовірно, проводять реорганізації, перш ніж відновити широкомасштабні наступальні операції.
За даними британської розвідки, російські війська все ще намагаються обійти Миколаїв, прагнучи рухатися на захід до Одеси.
Топ коментарі
+18 olele
показати весь коментар23.03.2022 10:54
+17 Ан Мур
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+14 Грышка Распутный 2
показати весь коментар23.03.2022 10:59
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❗️ путін готується заблокувати виїзд росіян з окупованого Криму
▪️Підтверджено інформацію про підготовку блокування силами росгвардії руху по Кримському мосту в бік РФ. Також окупаційною владою буде обмежено рух пармною переправою та авіасполучення півострова з РФ.
▪️Формальна причина таких дій - боротьба з українськими диверсантами та запобігання можливим «терористичним атакам».
▪️Таким чином путінська влада намагається відреагувати на панічні настрої серед громадян РФ, які незаконно переселились до українського Криму після лютого 2014 року. Окупанти прагнуть зупинити потік втікачів з півострова. Протягом останніх тижнів, після лютневого вторгнення російської армії в Україну, намітилася тенденція до відтоку російських громадян з Криму. При цьому, в перших лавах «втікачів» - члени сімей російських офіцерів, правоохоронців та представників окупаційної адміністрації Севастополя. Вони терміново продають нерухомість, змінюють реєстрацію місця проживання, виводять з півострова бізнес та активи.
▪️Обмежуючи можливість виїзду з Криму, путін фактично утримує в якості заручників 600 тисяч громадян РФ, які нині незаконно перебувають на півострові і починають розуміти непевність свого правового статусу.
Поширення запоребрік вітається
https://t.me/operativnoZSU/15148
Чорнобаївка - Раха 9:0 !!!
Я думаю, що всі ці душищіпатільні розмови з кремлівським фюрером тільки піднімають ставки, бо з ним хтось розмовляє і його вмовляють, а отже, просять. Це те, що він любить і після чого шарашить по Україні ще затятіше.
Нам би хотілося, аби пан Макрон разом з іншими європейськими і американськими колегами перестали , нарешті, сподіватися, що з тварюкою можна про щось домовитися.
І почали виходити щодня зі спільними заявами:
- про прийняте рішення щодо повного ембарго на російські енергоносії ;
- щодо закриття неба над Україною;
- щодо того, що нарешті прийшло усвідомлення, яку високу ціну стікаюча кров'ю Україна зараз платить за лез роковий простір в ЄС і тому вона стане членом ЄС без всяких передумов і гальмувань, в тоум числі з боку Макрона;
- що нарешті ЄС і НАТО стають поряд і ми разом душимо цього вбивцю, терориста і покидька, разом зупиняємо країну, яка вбиває дітей, жінок, руйнує наші міста, інфраструктуру , знищує нашу економіку.
Ірина Геращенко
#Цимбалюк #зазеркалье #Tsymbaliukmade
Зачистка Кремля перед затяжной войной. Cтрим с @Алексей ПЕЧИЙ
https://youtu.be/waYq27ZDZ6o
23.03.2022 11:08