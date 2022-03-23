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Війська РФ намагаються оточити ЗСУ на сході та прагнуть обійти Миколаїв, щоб рухатися до Одеси, - Міноборони Британії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

казарма,обстріл,миколаїв

За даними британської військової розвідки, російські загарбники намагаються оточити українських військових на сході України.

Про це йдеться у зведенні Міноборони Британії, передає Цензор.НЕТ.

"Російські війська намагаються оточити українські війська на сході країни, коли вони просуваються з напрямку Харкова на півночі та Маріуполя на півдні", - йдеться у дописі.

Також наголошується, що поле битви на півночі України залишається в основному статичним, і російські сили, ймовірно, проводять реорганізації, перш ніж відновити широкомасштабні наступальні операції.

За даними британської розвідки, російські війська все ще намагаються обійти Миколаїв, прагнучи рухатися на захід до Одеси.

Війська РФ намагаються оточити ЗСУ на сході та прагнуть обійти Миколаїв, щоб рухатися до Одеси, - Міноборони Британії 01
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Топ коментарі
+18
кримская галька хрустіт на маасковскіх зубах...

❗️ путін готується заблокувати виїзд росіян з окупованого Криму

▪️Підтверджено інформацію про підготовку блокування силами росгвардії руху по Кримському мосту в бік РФ. Також окупаційною владою буде обмежено рух пармною переправою та авіасполучення півострова з РФ.
▪️Формальна причина таких дій - боротьба з українськими диверсантами та запобігання можливим «терористичним атакам».
▪️Таким чином путінська влада намагається відреагувати на панічні настрої серед громадян РФ, які незаконно переселились до українського Криму після лютого 2014 року. Окупанти прагнуть зупинити потік втікачів з півострова. Протягом останніх тижнів, після лютневого вторгнення російської армії в Україну, намітилася тенденція до відтоку російських громадян з Криму. При цьому, в перших лавах «втікачів» - члени сімей російських офіцерів, правоохоронців та представників окупаційної адміністрації Севастополя. Вони терміново продають нерухомість, змінюють реєстрацію місця проживання, виводять з півострова бізнес та активи.
▪️Обмежуючи можливість виїзду з Криму, путін фактично утримує в якості заручників 600 тисяч громадян РФ, які нині незаконно перебувають на півострові і починають розуміти непевність свого правового статусу.

Поширення запоребрік вітається
https://t.me/operativnoZSU/15148
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23.03.2022 10:54
+17
Президент Макрон знову годину говорив з путіним щодо припинення вогню. путін знову відповів Макрону , що «операция на Украине будет завершена».
Я думаю, що всі ці душищіпатільні розмови з кремлівським фюрером тільки піднімають ставки, бо з ним хтось розмовляє і його вмовляють, а отже, просять. Це те, що він любить і після чого шарашить по Україні ще затятіше.
Нам би хотілося, аби пан Макрон разом з іншими європейськими і американськими колегами перестали , нарешті, сподіватися, що з тварюкою можна про щось домовитися.
І почали виходити щодня зі спільними заявами:
- про прийняте рішення щодо повного ембарго на російські енергоносії ;
- щодо закриття неба над Україною;
- щодо того, що нарешті прийшло усвідомлення, яку високу ціну стікаюча кров'ю Україна зараз платить за лез роковий простір в ЄС і тому вона стане членом ЄС без всяких передумов і гальмувань, в тоум числі з боку Макрона;
- що нарешті ЄС і НАТО стають поряд і ми разом душимо цього вбивцю, терориста і покидька, разом зупиняємо країну, яка вбиває дітей, жінок, руйнує наші міста, інфраструктуру , знищує нашу економіку.

Ірина Геращенко
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23.03.2022 11:11
+14
Какайа боль, какайа боль,
Чорнобаївка - Раха 9:0 !!!

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23.03.2022 10:59
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кримская галька хрустіт на маасковскіх зубах...

❗️ путін готується заблокувати виїзд росіян з окупованого Криму

▪️Підтверджено інформацію про підготовку блокування силами росгвардії руху по Кримському мосту в бік РФ. Також окупаційною владою буде обмежено рух пармною переправою та авіасполучення півострова з РФ.
▪️Формальна причина таких дій - боротьба з українськими диверсантами та запобігання можливим «терористичним атакам».
▪️Таким чином путінська влада намагається відреагувати на панічні настрої серед громадян РФ, які незаконно переселились до українського Криму після лютого 2014 року. Окупанти прагнуть зупинити потік втікачів з півострова. Протягом останніх тижнів, після лютневого вторгнення російської армії в Україну, намітилася тенденція до відтоку російських громадян з Криму. При цьому, в перших лавах «втікачів» - члени сімей російських офіцерів, правоохоронців та представників окупаційної адміністрації Севастополя. Вони терміново продають нерухомість, змінюють реєстрацію місця проживання, виводять з півострова бізнес та активи.
▪️Обмежуючи можливість виїзду з Криму, путін фактично утримує в якості заручників 600 тисяч громадян РФ, які нині незаконно перебувають на півострові і починають розуміти непевність свого правового статусу.

Поширення запоребрік вітається
https://t.me/operativnoZSU/15148
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23.03.2022 10:54 Відповісти
Использовать мирных, как живой щит, излюбленная тактика Ху...ла. Готовится к битве за НАШ Крым.
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23.03.2022 11:06 Відповісти
бред полный вчера американцы заявили--что нет у Рашки никаких сил для Одессы.... а весь десант уже рыб кормит под Николаевым и Мариуполем а британцы начинают новую пластинку... это что игра в войнушки на компьютерах... да и вся военная наука говорит обойти можно и подойти также и самим же попасть в котел сзади Николаев впереди Одесса с севера иные силы...
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23.03.2022 11:16 Відповісти
Які котли у себе вдома в хаті?
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23.03.2022 11:21 Відповісти
Які котли у себе вдома в хаті.
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23.03.2022 11:22 Відповісти
вы идиот?? вопрос задавай в тему клоун -0 а если не понимаешь про какие котлы - так не пиши бред... "котел" в войне понимается-- как ОКРУЖЕНИЕ--- В ДАННОМ СЛУЧАЕ ДЛЯ КАЦАПОВ.. догнал или еще как пояснить???!!!
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23.03.2022 11:29 Відповісти
яких "мірних", кацапів? нехай женуть їх перед собою та побільше.
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23.03.2022 12:31 Відповісти
отсосиновик орки из кацапии получат...
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23.03.2022 10:55 Відповісти
Какайа боль, какайа боль,
Чорнобаївка - Раха 9:0 !!!

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23.03.2022 10:59 Відповісти
Президент Макрон знову годину говорив з путіним щодо припинення вогню. путін знову відповів Макрону , що «операция на Украине будет завершена».
Я думаю, що всі ці душищіпатільні розмови з кремлівським фюрером тільки піднімають ставки, бо з ним хтось розмовляє і його вмовляють, а отже, просять. Це те, що він любить і після чого шарашить по Україні ще затятіше.
Нам би хотілося, аби пан Макрон разом з іншими європейськими і американськими колегами перестали , нарешті, сподіватися, що з тварюкою можна про щось домовитися.
І почали виходити щодня зі спільними заявами:
- про прийняте рішення щодо повного ембарго на російські енергоносії ;
- щодо закриття неба над Україною;
- щодо того, що нарешті прийшло усвідомлення, яку високу ціну стікаюча кров'ю Україна зараз платить за лез роковий простір в ЄС і тому вона стане членом ЄС без всяких передумов і гальмувань, в тоум числі з боку Макрона;
- що нарешті ЄС і НАТО стають поряд і ми разом душимо цього вбивцю, терориста і покидька, разом зупиняємо країну, яка вбиває дітей, жінок, руйнує наші міста, інфраструктуру , знищує нашу економіку.

Ірина Геращенко
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23.03.2022 11:11 Відповісти
‼️‼️ИЗ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА СДЕЛАЛИ СКОТОВ ( аморфное общество , « спорт вне политики» ИМЕННО ЛЮДИ РАБОТАЮЩИЕ В РОССИЙСКОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ

#Цимбалюк #зазеркалье #Tsymbaliukmade
Зачистка Кремля перед затяжной войной. Cтрим с @Алексей ПЕЧИЙ

https://youtu.be/waYq27ZDZ6o

23.03.2022 11:08
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23.03.2022 11:14 Відповісти
Окруженіє в себе в хаті, ХМ.. питання спірне?!
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23.03.2022 11:19 Відповісти
нацик Гиркин еще неделю назад говорил о планах кремля окружить на востоке ООС
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23.03.2022 11:29 Відповісти
Эта же разведка сама говорила, что Киев они возьмут максимум за 3 дня
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23.03.2022 11:34 Відповісти
 
 