Загальні втрати РФ від початку війни - близько 15,6 тис. осіб, 101 літак і понад 500 танків, - Генштаб ЗСУ

Від початку російського вторгнення в Україну війська РФ втратили близько 15 600 осіб особового складу.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, інформує Цензор.НЕТ.

Противник також втратив 517 танків, 1578 бойових броньованих машин, 267 артилерійських систем, 80 РСЗВ та 47 засобів ППО.

Крім того, було знищено 101 літак і 124 гелікоптери, 1008 одиниць автомобільної техніки, 70 цистерн з ПММ, 42 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 15 одиниць спеціальної техніки, а також чотири кораблі.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - наголошують у Генштабі.

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