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Загальні втрати РФ від початку війни - близько 15,6 тис. осіб, 101 літак і понад 500 танків, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

війна,окупанти

Від початку російського вторгнення в Україну війська РФ втратили близько 15 600 осіб особового складу.

Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, інформує Цензор.НЕТ.

Противник також втратив 517 танків, 1578 бойових броньованих машин, 267 артилерійських систем, 80 РСЗВ та 47 засобів ППО.

Крім того, було знищено 101 літак і 124 гелікоптери, 1008 одиниць автомобільної техніки, 70 цистерн з ПММ, 42 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 15 одиниць спеціальної техніки, а також чотири кораблі.

"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - наголошують у Генштабі.

Також читайте: Українські військові захопили командний пост військ РФ "Красуха-4". ФОТОрепортаж

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+22
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23.03.2022 11:17
+16
Гурт "Javelin" з гастролями по Україні! Програма "Смажений бурят"
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23.03.2022 11:36
+11
В Ирпене (Киевская область) возобновилась работа полиция. Спецназ зачищает город от диверсионных групп.Facebook главы Национальной полиции Игоря Клименко.По его словам, бойцы полка полиции особого назначения в Киевской области готовы к выполнению своих полицейских функций в Ирпене.
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23.03.2022 11:25
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23.03.2022 11:17 Відповісти
Ті, хто прогнозує затягування війни на довгі місяці, здається, недооцінюють майже патологічну пристрасть Путіна до символічних дат.

Російська армія вдерлася в Україну наступного дня після святкування Дня радянської армії.

Планували завершити все "з гарантією" до 8 березня. Але не сталося.

Тепер, як я прочитав у Михайла Винницького, Путін ставить своїм генералам завдання за будь-яку ціну завершити війну перемогою до 7 травня. Чому так? Бо саме 7 травня 2000 року відбулася перша інавгурація Путіна на посаду президента Росії.

А про День перемоги 9 травня ви й самі знаєте.

Справді: якщо 9 травня 2022 року в Москві не буде "параду перемоги над фашистською Україною", а будуть повідомлення, що "на російсько-українському фронті тривають позиційні бої", це вже буде для Путіна катастрофічною іміджевою втратою.

Тому найлогічніше очікувати, що ворог щосили прагнутиме добитися розв'язки цієї війни в наступні півтора місяці. І для нього все, що не є "вирішальною перемогою", буде болючою поразкою.

Гадаю, саме до цього нам треба і готуватися самим, і також готувати наших західних союзників. https://gazeta.ua/blog/56758/putin-stavit-generalam-zavdannya-zavershiti-vijnu-do-7-travnya
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23.03.2022 11:20 Відповісти
Орки будуть тут триматися стільки скільки зможуть фізично. Бо для своєї країни вони витратний материіал. Команду на відступ їм ніхто не дасть. Їх вже списали. Вони вже мертві иільки цього ще не знають.
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23.03.2022 12:15 Відповісти
Ага, 9 травня на росії будуть пусті полиці в магазинах і бла бла по зомбі тв, що все йде за планом...
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23.03.2022 13:46 Відповісти
Цензор ДДОсят? шось постійно вибиває
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23.03.2022 11:21 Відповісти
Хто понти ганяє?
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23.03.2022 11:54 Відповісти
Министр обороны России Сергей Шойгу перестал появляться в публичном пространстве с 11 марта, то есть уже 12 дней, сообщает nv.ua.
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23.03.2022 11:22 Відповісти
Это плохо.
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23.03.2022 12:06 Відповісти
В Ирпене (Киевская область) возобновилась работа полиция. Спецназ зачищает город от диверсионных групп.Facebook главы Национальной полиции Игоря Клименко.По его словам, бойцы полка полиции особого назначения в Киевской области готовы к выполнению своих полицейских функций в Ирпене.
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23.03.2022 11:25 Відповісти
В Ирпене (Киевская область) возобновилась работа полиция. Спецназ зачищает город от диверсионных групп.Facebook главы Национальной полиции Игоря Клименко.По его словам, бойцы полка полиции особого назначения в Киевской области готовы к выполнению своих полицейских функций в Ирпене.
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23.03.2022 11:26 Відповісти
"...Так що ж робити? Ви вже знаєте. Не жити в ілюзіях. Ніяких домовленостей з Путіним не буде, а які будуть - будуть тимчасовими. Євреїв врятував від Гітлера не пошук домовленостей. Євреїв врятував від Гітлера крах Рейху і загибель фюрера. Тільки тому я маю фізичну можливість вам це пояснювати. Тільки тому. Але перед цим загинула половина моєї сім'ї, що спить у страшних урвищах по всій Україні і на полях битв. Це ціна за те, що я можу це писати, за те, що я можу просто дихати.
Українців врятує від нового Гітлера тільки крах нового Рейху і смерть фюрера. Українці вже зробили для цього більше, ніж могли. І нас підтримує світ. Ми не домовимось, ми не проголосуємо на референдумі за невідомо що. Ми просто переможемо, хоча й гіркою ціною. Солоною ціною. Переможемо разом.
Ось чому я так ціную подвижництво кожного, хто сьогодні боронить Україну на фронті і у тилу. Хто дозволяє мені говорити вам цю необхідну правду. Подвижництво солдата, тероборонівця, волонтера. Подвижництво кожної матері, що рятує свою малечу. Подвижництво кожного сина, кожної доньки, що рятує своїх батьків. І Україну - це найважливіше.
Борітеся - поборете, вам Бог помагає. І бережіть українських дітей."
V. Portnikov
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23.03.2022 11:26 Відповісти
я вже з іншого акка зайшов і браузера...
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23.03.2022 11:33 Відповісти
Гурт "Javelin" з гастролями по Україні! Програма "Смажений бурят"
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23.03.2022 11:36 Відповісти
Літаків ще вчора було 105???
Шо за стара інфа?
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23.03.2022 11:44 Відповісти
История повторяется дважды: первый раз в виде трагедии, второй - в виде фарса.
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23.03.2022 11:53 Відповісти
Похоже, что 9 мая хуэло будет смотреть парад дряхлых физкультурников вместо танков 😃
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23.03.2022 11:58 Відповісти
дай бог!
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23.03.2022 21:23 Відповісти
Можно 9 мая прогнать по Киеву пленных орков, как когда-то прогнали по Москве пленных немцев. Зарево над Россией от полыхающих пуканов будет красивым!
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24.03.2022 07:03 Відповісти
Лаптеногое быдло вы будете зарезаны как свиньи ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
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23.03.2022 12:03 Відповісти
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23.03.2022 12:03 Відповісти
Курва, я ще за третім разом побачив в голові цю картинку, за шостим навіть її зробив та ще сумнівався, але після восьмого разу - ну, це вже точно не що інше, як саме воно:
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23.03.2022 12:11 Відповісти
 
 