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Загальні втрати РФ від початку війни - близько 15,6 тис. осіб, 101 літак і понад 500 танків, - Генштаб ЗСУ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Від початку російського вторгнення в Україну війська РФ втратили близько 15 600 осіб особового складу.
Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України, інформує Цензор.НЕТ.
Противник також втратив 517 танків, 1578 бойових броньованих машин, 267 артилерійських систем, 80 РСЗВ та 47 засобів ППО.
Крім того, було знищено 101 літак і 124 гелікоптери, 1008 одиниць автомобільної техніки, 70 цистерн з ПММ, 42 БПЛА оперативно-тактичного рівня та 15 одиниць спеціальної техніки, а також чотири кораблі.
"Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій", - наголошують у Генштабі.
Топ коментарі
+22 константен
показати весь коментар23.03.2022 11:17
+16 Urs
показати весь коментар23.03.2022 11:36
+11 Bob Fayn
показати весь коментар23.03.2022 11:25
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Російська армія вдерлася в Україну наступного дня після святкування Дня радянської армії.
Планували завершити все "з гарантією" до 8 березня. Але не сталося.
Тепер, як я прочитав у Михайла Винницького, Путін ставить своїм генералам завдання за будь-яку ціну завершити війну перемогою до 7 травня. Чому так? Бо саме 7 травня 2000 року відбулася перша інавгурація Путіна на посаду президента Росії.
А про День перемоги 9 травня ви й самі знаєте.
Справді: якщо 9 травня 2022 року в Москві не буде "параду перемоги над фашистською Україною", а будуть повідомлення, що "на російсько-українському фронті тривають позиційні бої", це вже буде для Путіна катастрофічною іміджевою втратою.
Тому найлогічніше очікувати, що ворог щосили прагнутиме добитися розв'язки цієї війни в наступні півтора місяці. І для нього все, що не є "вирішальною перемогою", буде болючою поразкою.
Гадаю, саме до цього нам треба і готуватися самим, і також готувати наших західних союзників. https://gazeta.ua/blog/56758/putin-stavit-generalam-zavdannya-zavershiti-vijnu-do-7-travnya
Українців врятує від нового Гітлера тільки крах нового Рейху і смерть фюрера. Українці вже зробили для цього більше, ніж могли. І нас підтримує світ. Ми не домовимось, ми не проголосуємо на референдумі за невідомо що. Ми просто переможемо, хоча й гіркою ціною. Солоною ціною. Переможемо разом.
Ось чому я так ціную подвижництво кожного, хто сьогодні боронить Україну на фронті і у тилу. Хто дозволяє мені говорити вам цю необхідну правду. Подвижництво солдата, тероборонівця, волонтера. Подвижництво кожної матері, що рятує свою малечу. Подвижництво кожного сина, кожної доньки, що рятує своїх батьків. І Україну - це найважливіше.
Борітеся - поборете, вам Бог помагає. І бережіть українських дітей."
V. Portnikov
Шо за стара інфа?
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