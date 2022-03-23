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війна (56406) нафта (708) ППО (1825) санкції (6842) ембарго (164) Подоляк Михайло (296)

Подоляк - країнам-партнерам: Потрібні лише чотири кроки - сучасна ППО, крилаті ракети, жорстке нафтове ембарго та тотальне закриття портів для російських кораблів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

подоляк

Радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк закликав міжнародну спільноту збільшити постачання в Україну систем протиповітряної оборони та боєприпасів для реактивних систем, а також запровадити ембарго на імпорт нафти з РФ і закрити порти для російських кораблів.

"Дорогі партнери! Не хочете бачити у снах мертві очі вбитих українських дітей та відчувати гар із Маріуполя? Лише чотири кроки: сучасна ППО, якщо не можете закрити небо; крилаті ракети/боєприпаси для важких реактивних систем; жорстке нафтове ембарго; тотальне закриття портів для російських кораблів", - написав Подоляк у твіттері в середу, передає Цензор.НЕТ.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європа має усвідомити, що війна проти України - це лише початок загарбницького шляху РФ, - Подоляк
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Топ коментарі
+34
слів не вистачає. бітуму попроси краще.
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23.03.2022 11:24
+29
Проснулись они.. Крылатые ракеты оказывается нужны.
А когда им кричали, что перед угрозой войны вместо ракетной программы средства направляются в асфальт, они говорили, что воинствующее меньшинство истерит, так как не хочет мира, чтобы продолжать зарабатывать на войне. Всем нужен мир и заасфальтированная дорога.
Теперь просят НАТО дать нам ракеты, а если не даст, то НАТО плохое, нужно отказываться от Альянса и становится внеблоковыми.
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23.03.2022 11:39
+23
сбросьтесь всем кварталом на вооружение.
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23.03.2022 11:26
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А хіба вплив агентів не помітний ?
Наші закордонні друзі пишуть, що європейці, почувши від ЗЕ про мирні ініціативи, вже вичікують і санкції не вводять.
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23.03.2022 16:36 Відповісти
Все може бути...а з іншої сторони,не будем вести переговори-партнери скажуть що ми відповідальні за ескалацію (
Та й ми не знаєм реальне положення справ на фронті,а от про Маріуполь знаєм...
А може це взагалі наші "партнери"(типу німців) викручують нам руки,як було з мінському... варіантів безліч
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23.03.2022 17:05 Відповісти
и че с этим "окружением" делают? ответ нифига.может кого то его окружение устраивает?
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24.03.2022 21:05 Відповісти
Скільки життів було у Дункана Маклауда -сім. А у Єрмака і компашки - по одній. Позавчора Єрмак від свого імені про ракетки загнув, сьогодні Подоляк. Це все Америка винувата. І Правильно Байден винуватий і його корифан Порох. Так тримати прапор, товариші безсмертні.
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24.03.2022 03:12 Відповісти
нет надо другую картинку - " я вам ничего не должен"
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23.03.2022 12:42 Відповісти
А що є убойним аргументом? Цицьки чи напис?
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23.03.2022 13:22 Відповісти
систематическое прыганье на граблях,это уже не ошибка,не надо перекручивать
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24.03.2022 21:06 Відповісти
Бо зелеботи після початку війни чомусь масово стають порохоботами ... З чого би це?
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23.03.2022 11:51 Відповісти
Хто це массово стає "порохоботом"? Хіба що у ваших фантазіях. Більшість притомних людей вагалі всі внутрішні політични чвари відклало куди поділі до кращих часів. Тільки порохоботи свого найвеичнішого тулять де треба і не треба, вносять разрай, разгоняють зраду і тим самим допомогають ворогові
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23.03.2022 12:02 Відповісти
100%
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23.03.2022 12:12 Відповісти
Все правильно, чвари потім, тому уважно перечитайте свій пост, на який я відповів, і спробуйте там знайти слово порохобот, воно стоїть 2м, і спробувати зрозуміти нашо воно там, і хто це написав?
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23.03.2022 12:28 Відповісти
не трынди зелебобик ты брешешь и лукавишь
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23.03.2022 12:45 Відповісти
Брешуть собаки та такі як ти.
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23.03.2022 13:35 Відповісти
виртуальный не позорься тебя нет ты бот
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23.03.2022 13:44 Відповісти
Та невже, а хто ж такому ницому створінню як ти відповідає?
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23.03.2022 13:55 Відповісти
ты бот мне уже 2-й пост кидаешь значит понимаешь что я прав а ты пытаешься оправдаться
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23.03.2022 14:03 Відповісти
Ні, просто я бачу тупе створіння до якого з перешого разу не доходить. Доводиться дублювати.
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23.03.2022 14:46 Відповісти
Зрада, а умовно(поки що) халатність на 101% є дії президента Зеленського, його уряду та монобільшості СН. Це по визначенню 100% факт. Халатність, що призводе до загибелі людей карається по Закону. І не має значення війна , критика або що щесь. Страна мусить знати свої "хероїв" котрим будуть предявляти кримінальні впровадження . Те що сталося тобто Московія пішла війною на Ураїну то є злочин скоєний Зеленським, його урядом , монобільшостю та 73% простого нарІту. Це факт котрий неможливо ігнорувати. Відновити ВПК вбитий Зеленським та його командою, наразі неможливо. І чхати на ваші заморчки про "неможна критикувати владу" можна навіть обовьязково треба. Воює зараз технніка та армія від Порошенко. Не булоб Пороха все булоб вже скінчено.
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23.03.2022 14:13 Відповісти
Бау флуд - не басчу фактів. Щодо Порошенка промовчу. Але тільки поки що.
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23.03.2022 14:41 Відповісти
посміхнуло)))
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23.03.2022 12:11 Відповісти
Да хоч би Протикорабельні ракети продали, щоб ЧМофлот притопити...
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23.03.2022 11:39 Відповісти
Можно пробувати виколупувати з-під асфальту.
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23.03.2022 11:40 Відповісти
А твиттер Подоляка читают международные партнеры?
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23.03.2022 11:42 Відповісти
Це перше, що вони роблять коли прокинулись.
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23.03.2022 11:45 Відповісти
У нас що в Україні немає офіційних осіб для виступів на світ?
Хто такий Подоляк що він варнякає про все?
Прямо багатостаночник, все знає!
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23.03.2022 11:47 Відповісти
В нас є урядовці, депутати...а спікерами від імені держави виступають якісь секретарки і їхні радники.
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23.03.2022 11:50 Відповісти
Розкомандувався..
Треба вимагати в НАТО , бо ж свого не назбирали.
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23.03.2022 11:49 Відповісти
Два первых шага замаскированы под асфальтом. Надо только копнуть поглубже.
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23.03.2022 11:53 Відповісти
Лукашенко обманул Кремль с наступлением на Украину, Путин в бешенстве, - Геращенко
Думаю, что если бы, будучи в москве, Лукашенко не пообещал такого, его из москвы тогда не выпустили, а Беларусь перевели бы в прямое управление.
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23.03.2022 11:57 Відповісти
Путин хочет заблокировать выезд россиян из Крыма
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23.03.2022 12:02 Відповісти
В тему про подолячку, сразу от него массовый десант ботов высаживается. Ничего не меняется...
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23.03.2022 12:24 Відповісти
Уберите дерьмака и будет вам фсьо!
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23.03.2022 12:35 Відповісти
а компот ДБР ?
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23.03.2022 12:47 Відповісти
Якби не було "захцянки" щодо "крилатих ракет", це ще можна було сприйняти як ОК.

Але просити "крилаті ракети" - це все одно, що просити "зірку смерті".

Тим більше, що США надали легкий оборонний їх еквівалент - дрони-камікадзе,
(і враховуючи те, що це виключно вина ОПи і ЗЕслуг щодо гальмування ВСІХ ракетних програм України).

Наступним кроком певно буде посилене виття зі сторони ОПи та ЗЕботів "НАТО виновато, не хочет помогать, надо искать мир в глазу пуйла".
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23.03.2022 13:07 Відповісти
Абсолютное не ориентирвание во времени.... А украинцы за эти провтыки смертями платят... https://detaly.co.il/kak-i-pochemu-zheleznyj-kupol-stal-kamnem-pretknoveniya/
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23.03.2022 13:15 Відповісти
Нахера ннам ваш кумпол, нас обстрілюють крилатими та балістичними ракетами, а не сомодєльними палестинськими фау-1
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23.03.2022 13:50 Відповісти
Такотожжж ... а как ругали за то, что не дали... НО это ж не исключает, что любое ПВО надо заказывать дОтого, ане во время... Об этом речь...
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23.03.2022 14:27 Відповісти
Хто звинувачував дилетанти з команди преза, чи місцеві гиксперди?
Зараз немає часу згадувати про незчисленні помилки української влади, а діяти швидко усіма можливими засобами.
Якщо б Ізраїль запропонував ЗСУ свої Стінгери, ПТРК, БПЛА або навіть стрілецьку зброю та броники - думаю ніхто б не відмовився.
Але ми розуміємо, що союзник ***** цього робити ніколи не буде, бо втратить багато бабла.
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23.03.2022 15:03 Відповісти
Мені здається - не всі дають собі раду, що ті помилки - це не хрести на могилах українців. То що : не будемо звертати уваги ані на помилки, ані на хрести? Чи як ? Ще цікаве питання : чому країні, яка стурбована станом оборони мають пропонувати , а не сама должна дбати про це... Ми в крамницю йдемо купувати що потрібно, чи може крамниця за нами біга й пропонує ?
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23.03.2022 15:29 Відповісти
Тому що треба розуміти, що українська влада - то одне, а українці -то зовсім інше, і нам доводиться не лише воювати з росією, білорусією, арменією, сірією, а ще і слідкувати за командою президента, щоб вони не здали країну. Невже все це не заслуговує на допомогу?
А може причина в іншому, і якщо кацапорилі запропонують євреям на один шекель більше, то озброєння продадуть агресору? Та і підтримка ***** забезпечить на виборах голоси совкової вати, якої в Ізраїлі чи не 50%?
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23.03.2022 16:09 Відповісти
Для чого цій кацапській ******* ******* ППО, передати кацапам гумконвоєм верещук?
І що воно буде робити з крилатими ракетами, собі у сраку встромляти?

Коротше усе що неможливо - замовив, щоб потім волати НАТА нас снова прєдала!
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23.03.2022 13:49 Відповісти
США неодноразово нагадувало Зеленськмму хто такий Єрмак і що коїться з ВПК України інфільтрованого агентурою кремля. Всю програму озброення армії України саботували з приходом Зеленського. Все и хто,чим , що сьогодні воює це повністю дякувати Порошенко. Навіть Свинарчуки (Гладковський) зараз аукається московитам, зламана техніка. На сьогодні пан Зеленський знов зібрав навколо себе все ті самі консерви. Єрмак, Баканов, Монастирський, Подоляка з Люсею, Арахамія авжеж і Буданов , Коля катлета, Галя Третякова разом з рештою депутатів монобільшості НА ПЕРЕДОВУ. Всі слуги народу це тіж самі ОПЗЖ . 73% в першу чергу на передову .
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23.03.2022 14:03 Відповісти
73 процентые имеют очень хорошую чуйку и в первых рядах штурмовали таможны на западе страны, а щас когда нужно расселить беженцев с районов боев их некуда ибо внезапно больше всего бегунов с тех регионов где угрозы либо нет либо она минимальна...
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24.03.2022 21:10 Відповісти
Vot eto uzhe realnaja prossjba.
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23.03.2022 14:19 Відповісти
Оказывается именно Подоляк выложил фото с Яворовского полигона и написал кто там находится и что делает, а потом был обстрел Яворовского полигона и десятки жертв, а мы гоняемся за тиктокерами. Или Бигус снимает видео про Львовский авиаремонтный завод куда на следующий день прилетают ракеты. Всё это прямые наводки, а кто-нибудь этими наводчиками занимается?
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23.03.2022 14:54 Відповісти
А хто з місцевих критиканів зараз на передовій, га? Ви ж всі лунаєте як типові зрадники, які удають з себе патріотів. Замість того, щоб допомагати країні, незалежно від своїх злиденних образ та незадоволень, ви шкірите зуби і обливаєте брудом всіх, хто щось робить сьогодні, щоб боронити державу. Ви кажете, Єрмак запроданець? Може воно і так. Але мені здається, що на цьому антизеленому ресурсі зібралися запроданці значно більш небезпечні, ніж той Єрмак і не усвідомлюють цього.

Бутусов, може, і добрий журналіст та справжній патріот, але треба відзначити, що цей його сайт - це антиурядовий смітник, якщо орієнтуватися на низку мисцевих матеріалів та ганебні, здебільше тупі коментарі. Невже це так складно запом'ятати: маємо - те що маємо, і треби вбивати москалів і зберігати єдність суспільства, незалежно від чого завгодно, включаючи власні незадоволення. Біснуватися і критикувати владу будемо після перемоги.

Також хочу окремо сказати вам, тупим, стосовно "Люсі". Ніхто з вас навіть його єдиного волоса не коштує. Ця людина допомагає нації не впасти і триматися. Він розумний, глибокий і позитивний. А ви, тупі і розлючені шакали, тільки зубами клацаєте, але ні до кого дістати не можете. Тільки супільство розхітуєте, підримуєчи зневагу до влади і заохочуючи наших ворогів. Схамениться, люди! Якщо не маєте розуму і відчуття міри, просто замовкнете, щоб не плодити лиха.
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23.03.2022 16:12 Відповісти
Загалом Ваш пост дуже правильний!
Але,Ви за Арестовича шо серйозно?)
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23.03.2022 17:20 Відповісти
На очах росте Подоляк))
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23.03.2022 17:27 Відповісти
зверніть увагу. Позавчора Козир(від свого імені) почав віщувати, що потрібні ракети. Сьогодні для підтримки виступає Подоляк про ракети. То може причина в другому - в Тетяні Чорновол і Пашинському і тій гнилій справі про крадіжку Стугон. Там уже корифан агрохімії Гусев віщує, я не при ділах із Стугнами там СБУ руки крутило. ДБР крутить хвостом, там і справи немає. А Тетяна прямо в лоб -це замовлення Єрмака.
Ну а від Єрмака взнав суперновину. ОП чекає дзвінка від китайського лідера Сі. Ось так буває товариш Сі подзвонить в ОПу Козирю.
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24.03.2022 03:28 Відповісти
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