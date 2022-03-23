Зеленський попередив про радіоактивну та хімічну небезпеку на тлі бойових дій в Україні

Президент України Володимир Зеленський попередив про небезпеку радіоактивного та хімічного зараження під час бойових дій, що ведуть в Україні.

Про це він сказав, виступаючи по відеозв'язку в парламенті Японії, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

Президент нагадав, що у зоні відчуження Чорнобильської АЕС було поховано тисячі тонн заражених матеріалів. "24 лютого цією землею поїхала російська бронетехніка, піднімаючи радіоактивний пил", - сказав він, додавши, що 30-кілометрову зону Росія використовує для підготовки атак на нашу територію.

Зеленський також нагадав про обстріл Запорізької АЕС – найбільшої у Європі.

"Днями російські війська обстріляли хімічне виробництво – був витік аміаку".

"Нас попереджають про можливі хімічні атаки, зокрема із застосуванням зарину, як це було в Сирії", - сказав президент України.

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