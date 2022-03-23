УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4531 відвідувач онлайн
Новини СуспільствоВійна в Україні
1 786 8
бензин (182) ліки (729) продукти (390) ціни (676) Держпродспоживслужба (16)

Держпродспоживслужба буде щодня моніторити ціни на продукти, ліки та пальне

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

продукты,цены,корзина

Держслужба з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів почала щодня моніторити ціни на низку соціально значущих харчових продуктів, медичних товарів та палива.

Про це повідомляє Урядовий портал, інформує Цензор.НЕТ.

"Державний нагляд (контроль) під час воєнного стану в Україні здійснюватиметься лише для стримування зростання цін на соціально значиму продукцію, гарантуючи її доступність для населення та за наявності загрози, що надає значний негативний вплив на права, законні інтереси, життя та здоров'я людини", - йдеться у повідомленні уряду.

До списку продовольчих товарів для моніторингу входять борошно пшеничне, макаронні вироби, батон, хліб, крупа гречана та вівсяна, свинина, яловичина, птиця (тушки курячі), молоко, вершкове масло та соняшникове, сметана, яйця курячі, цукор кристалічний, капуста біло цибуля ріпчаста, буряк, морква, картопля.

Читайте: Українців закликають повідомляти про необґрунтовано завищені ціни на продукти і ліки, - ОП

З непродовольчих продуктів до списку входять етанол 96%, протизапальні та антибактеріальні лікарські засоби, бензин марки А-92 і А-95, дизпаливо, газ зріджений для автомобілів.

"Майже у всіх областях України з 14 березня року було налагоджено логістику в багатьох підприємствах, що покращило ситуацію з асортиментом товару, а також дозволило зменшити ціни на бакалійну групу товарів, хлібобулочні вироби, деяку молочну ясну продукцію, а також пальне", - зазначено у повідомленні уряду.

Крім того, Держпродспоживслужба закликала бізнес не допускати необґрунтоване підвищення цін на значну соціальну значущість для населення на час дії воєнного стану в Україні.

Також читайте: Окупанти знищують оптові склади з продуктами у Сєверодонецьку, - Гайдай

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так ціни зросли...Але думаю всі розуміють що війна?
показати весь коментар
23.03.2022 11:57 Відповісти
Прежде, чем тратить большие деньги на оборону, надо создать людям жизнь, которую стоило бы защищать. (К.Г. Маннергейм)
показати весь коментар
23.03.2022 12:00 Відповісти
ага ..щоб окупант прийшов і розграбував..ось запис як окупант охерев як українці живутьhttps://vimeo.com/691312292?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=63809192
показати весь коментар
23.03.2022 12:08 Відповісти
це про мілітаризацію параші та її вигрібні ями
показати весь коментар
23.03.2022 13:24 Відповісти
Этих дармоедов самих нужно контролировать и обыскивать,а лучше призвать в армию,пусть послужат Родине,а не своим богам взяточничества и безделия.
показати весь коментар
23.03.2022 12:00 Відповісти
Контролювати дуже легко, а допомагати значно важче.
показати весь коментар
23.03.2022 12:08 Відповісти
І тим самим зробите дефіцит,і будуть продавати з під прилавка в тричі дорожче
показати весь коментар
23.03.2022 12:06 Відповісти
 
 