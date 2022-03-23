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Окупант на танку переїхав свого командира у Київській області, - журналіст Цимбалюк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

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У районі Макарова Київської області російський окупант на танку переїхав свого командира, полковника Юрія Медведєва, звинувативши його в загибелі половини товаришів по службі.

Про це на сторінці у фейсбуку повідомив журналіст Роман Цимбалюк, передає Цензор.НЕТ.

За даними журналіста, дві БТГр 37 окремої мотострілецької бригади (в/ч 69647, Кяхта) окупантів у ході бойових дій у районі Макарова з більш ніж 1500 військовослужбовців, втратили приблизно 50% особового складу, багато солдатів зазнали поранень різного ступеня тяжкості.

"Військовослужбовець танкового батальйону 37 омсбр звинуватив у загибелі товаришів по службі командира бригади полковника Медведєва Юрія. Вибравши зручний момент, під час бою, переїхав танком командира, що стояв поруч, пошкодивши йому обидві ноги", - повідомив Цимбалюк.

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Зазначається, що нині полковник Медведєв перебуває у лікарні на території Білорусі, чекає грошової компенсації за бойове поранення, якого він зазнав під час виконання "спеціальної військової операції із захисту Донбасу".

Полковника Медведєва нагороджено орденом мужності.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+69
теперь этот полковник в Украину - ни ногой!
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23.03.2022 12:06
+37


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23.03.2022 12:01
+34
Рядові ображені кацапи повинні запам'ятати, що ноги їхніх командирів починаються від шиї і внести корективи у такі наїзди.
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23.03.2022 12:00
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И как россосми будут интерпретировать случай-пало в неравном бою с Бандеровцами??? или со своим Т-90?
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23.03.2022 13:05 Відповісти
Хмм...
Отправьте это в передачу "А вам слабо?"...
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23.03.2022 13:19 Відповісти
Після такого солдатіку треба було швидко-швидко дуть до наших здавати танка...
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23.03.2022 13:52 Відповісти
Pitj nado menshe - i perejehatj praviljno. Vdolj i poperjok.
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23.03.2022 14:22 Відповісти
А в чому мужність, коли твій підлеглий танком переїхав?
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23.03.2022 14:25 Відповісти
От так би ще хтось путіна переїхав і було би всім добре.
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23.03.2022 15:21 Відповісти
Жаль, що не вусмерть.
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23.03.2022 16:24 Відповісти
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