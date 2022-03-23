Окупант на танку переїхав свого командира у Київській області, - журналіст Цимбалюк
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У районі Макарова Київської області російський окупант на танку переїхав свого командира, полковника Юрія Медведєва, звинувативши його в загибелі половини товаришів по службі.
Про це на сторінці у фейсбуку повідомив журналіст Роман Цимбалюк, передає Цензор.НЕТ.
За даними журналіста, дві БТГр 37 окремої мотострілецької бригади (в/ч 69647, Кяхта) окупантів у ході бойових дій у районі Макарова з більш ніж 1500 військовослужбовців, втратили приблизно 50% особового складу, багато солдатів зазнали поранень різного ступеня тяжкості.
"Військовослужбовець танкового батальйону 37 омсбр звинуватив у загибелі товаришів по службі командира бригади полковника Медведєва Юрія. Вибравши зручний момент, під час бою, переїхав танком командира, що стояв поруч, пошкодивши йому обидві ноги", - повідомив Цимбалюк.
Зазначається, що нині полковник Медведєв перебуває у лікарні на території Білорусі, чекає грошової компенсації за бойове поранення, якого він зазнав під час виконання "спеціальної військової операції із захисту Донбасу".
Полковника Медведєва нагороджено орденом мужності.
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