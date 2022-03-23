Глава Міноборони РФ Шойгу та глава Генштабу Герасимов зникли із публічного простору Росії: не з'являються на публіці вже 12 днів, - ВВС
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Журналісти звернули увагу, що Сергій Шойгу зник із публічного простору
Глава Міноборони Росії Сергій Шойгу вже 12 днів не з'являється у публічному просторі, пише ВВС, передає Цензор.НЕТ.
Востаннє він з'являвся у новинах російських агенцій ще 11 березня – тоді він поспілкувався зі своїм турецьким колегою Хулусі Акмаром. Того ж дня Міноборони розповідало про візит Шойгу до Центрального військового клінічного шпиталю імені Мандрика.
18 березня на сайті Кремля згадувалося, що Шойгу брав участь у нараді постійних сленів Ради безпеки із президентом Володимиром Путіним. Але фото та відео з цієї зустрічі не публікувалися. Тоді ж на Першому вийшов сюжет про те, як Шойгу вручає нагороди військовим, але картинка у ньому співпадала з відео, яке Міноборони публікувало 11 березня.
При цьому, до 11 березня новини про події за участю Шойгу публікувалися раз на кілька днів. Після 11 березня не повідомлялося і про заходи за участю глави Генштабу Збройних Сил Росії Валерія Герасимова.
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