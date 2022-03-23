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Глава Міноборони РФ Шойгу та глава Генштабу Герасимов зникли із публічного простору Росії: не з'являються на публіці вже 12 днів, - ВВС

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

шойгу,герасимов

Журналісти звернули увагу, що Сергій Шойгу зник із публічного простору

Глава Міноборони Росії Сергій Шойгу вже 12 днів не з'являється у публічному просторі, пише ВВС, передає Цензор.НЕТ

Востаннє він з'являвся у новинах російських агенцій ще 11 березня – тоді він поспілкувався зі своїм турецьким колегою Хулусі Акмаром. Того ж дня Міноборони розповідало про візит Шойгу до Центрального військового клінічного шпиталю імені Мандрика.

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18 березня на сайті Кремля згадувалося, що Шойгу брав участь у нараді постійних сленів Ради безпеки із президентом Володимиром Путіним. Але фото та відео з цієї зустрічі не публікувалися. Тоді ж на Першому вийшов сюжет про те, як Шойгу вручає нагороди військовим, але картинка у ньому співпадала з відео, яке Міноборони публікувало 11 березня.

При цьому, до 11 березня новини про події за участю Шойгу публікувалися раз на кілька днів. Після 11 березня не повідомлялося і про заходи за участю глави Генштабу Збройних Сил Росії Валерія Герасимова.
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Топ коментарі
+64
Надеюсь сдохли уже.
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23.03.2022 12:07
+59
Нам это ни холодно ни жарко - исчезли и исчезли. ***** должно исчезнуть. Тогда ситуация изменится, хотя и не факт, что к лучшему.
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23.03.2022 12:07
+36
ВЧОРА ШОЙГУ БАЧИЛИ В ЧЕРЗІ ЗА ЦУКРОМ...
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23.03.2022 12:38
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Прикольно будет, если шойгу закатали в чернозем!
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23.03.2022 13:34 Відповісти
Самонаїбнулись?
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23.03.2022 15:13 Відповісти
Керують з бункеру, що тут особливого?
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23.03.2022 19:35 Відповісти
Та це наші збройні сили їх вже ліквідували просто ніхто не хоче про це говорити.
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23.03.2022 15:23 Відповісти
Чергова успышна вилазка Арєстовича з Тєлєграма в тил ворога
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23.03.2022 16:33 Відповісти
...На бронепоезде "Агицен Паровоз" наш Арестович тыл врага собрался...
Пи*деть в Телеграмм ведь не мешки таскать!
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23.03.2022 17:50 Відповісти
у норі з ****** сидять, підори
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23.03.2022 16:34 Відповісти
Автори чергової спроби геноциду українського народу прибирають небажаних свідків
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23.03.2022 16:39 Відповісти
Доречі, декілька десятків генералів з вищого військового командування РФ теж були ліквіловані спецслужбами з тією ж метою
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23.03.2022 16:49 Відповісти
***** начало играть в 10 негритят?
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23.03.2022 17:27 Відповісти
Ну, исчезнуть из поля зрения бурят кужугетыч может и исчез, но командармов своих за бездарное командование, к сожалению, снимает. Жаль, для ВСУ чем больше таких командармов, тем легче воевать... Наверное, Роммеля ждет.
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23.03.2022 17:38 Відповісти
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