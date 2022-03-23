Бойова міць РФ з початку вторгнення в Україну впала нижче 90%, - Пентагон
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За оцінками Пентагону, рівень бойової моці Росії вперше сягнув нижче 90% відносно тих показників, що були до її повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого.
Про це повідомив у вівторок під час телефонного брифінгу високопоставлений представник Пентагону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Ми оцінили, що вперше рівень російської бойової моці може бути трохи нижчий 90% від оціненої доступної бойової потужності. Ще раз нагадаю, що все це – бойова міць, яку вони зібрали в Білорусі і у західній частині країни до вторгнення. Це не оцінка всієї військової моці росії. Але ми оцінюємо, що вперше вона може бути менше ніж 90%", – заявив він.
Крім цього, за словами представника Пентагону, США не бачать серйозної передислокації на схід від Києва. Зазначається, що російські сили все ще перебувають приблизно за 15 км на північний захід і за 30 км на схід від Києва, де й були минулого тижня.
Представник Пентагону також зауважив, що у наступі на територію України Путін задіяв близько 75% усіх батальйонних тактичних груп, які мав у своєму розпорядженні.
Чиновник також повідомив, що станом на вівторок Росія здійснила понад 1100 запусків ракет по Україні, однак за останні дні не домоглася жодних реальних змін на всьому театрі воєнних дій. У цьому зв’язку представник Пентагону підкреслив, що українські військові "не тільки добре обороняються", а й починають повертати території, захоплені росіянами.
Будь ласка, зачекайте...
Виховують сильного партнера.
Так що вони добряче отримали.
примітно, що рашисти не публікують фото розбитих українських колон!
ба, навіть немає фото окремих одиниць української техніки...
Це такий кострубатий переклад?
Висновок, незважаючи на постійні невеликі підкріплення та доукомплектацію розбитих підрозділів, за місяць можливості його військ на нашій територій впали на 10%.
Було б у нас вдосталь техніки та новітніх озброєнь - давно би вже в асфальт всіх каців закатали.
- Не слишком ли ты на 25 рублей размахнулась, Надюха?
https://youtu.be/t1NaGAbV37M
Но если сюда добавить флот надводный и подводный, Ракетные войска, ядерную триаду так сказать, то конечно цифра будет другая.
"...Мы оценили, что впервые уровень российской боевой мощи может быть чуть ниже 90% оцененной доступной боевой мощи. Еще раз напомню, что все это - боевая мощь, которую они собрали в Беларуси и в западной части страны к вторжению. Это не оценка всей военной мощи россии...
Ще декілька тижнів і в кацапів не залишиться ані танків, ані авіації.
І тоді оркам прийде повний пісєць