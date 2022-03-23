УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
4531 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Війна
29 994 70
армія РФ (13478) війна (56406) Пентагон (1077)

Бойова міць РФ з початку вторгнення в Україну впала нижче 90%, - Пентагон

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

За оцінками Пентагону, рівень бойової моці Росії вперше сягнув нижче 90% відносно тих показників, що були до її повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого.

Про це повідомив у вівторок під час телефонного брифінгу високопоставлений представник Пентагону, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Ми оцінили, що вперше рівень російської бойової моці може бути трохи нижчий 90% від оціненої доступної бойової потужності. Ще раз нагадаю, що все це – бойова міць, яку вони зібрали в Білорусі і у західній частині країни до вторгнення. Це не оцінка всієї військової моці росії. Але ми оцінюємо, що вперше вона може бути менше ніж 90%", – заявив він.

Крім цього, за словами представника Пентагону, США не бачать серйозної передислокації на схід від Києва. Зазначається, що російські сили все ще перебувають приблизно за 15 км на північний захід і за 30 км на схід від Києва, де й були минулого тижня.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Російські солдати в Україні страждають від обмороження, а у кораблів проблеми з паливом, - Пентагон

Представник Пентагону також зауважив, що у наступі на територію України Путін задіяв близько 75% усіх батальйонних тактичних груп, які мав у своєму розпорядженні.

Чиновник також повідомив, що станом на вівторок Росія здійснила понад 1100 запусків ракет по Україні, однак за останні дні не домоглася жодних реальних змін на всьому театрі воєнних дій. У цьому зв’язку представник Пентагону підкреслив, що українські військові "не тільки добре обороняються", а й починають повертати території, захоплені росіянами.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+24
Наивный Пентагон. Скоро ****** под названием днр мобилизирует 65-70 летних пердунов и мощь вернется на круги своя.
показати весь коментар
23.03.2022 12:24
+23
показати весь коментар
23.03.2022 12:30
+16
Пентагон став статистом.
показати весь коментар
23.03.2022 12:24
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Пентагон став статистом.
показати весь коментар
23.03.2022 12:24 Відповісти
Якщо українці можуть самі здолати ворога, то навіщо їм втручатись?
Виховують сильного партнера.
показати весь коментар
23.03.2022 12:30 Відповісти
Вони нищать наші міста авіацією.
показати весь коментар
23.03.2022 12:36 Відповісти
Лондон шість років під бомбардуваннями жив
показати весь коментар
23.03.2022 12:56 Відповісти
Не ті бомбардування.Нацисти не могли нормально дістати Лондон.Не було в них чим.А в нас за кілька тижнів,Маріуполь розбомбили.Саме тому,нам потрібно допомога США.
показати весь коментар
23.03.2022 13:01 Відповісти
показати весь коментар
23.03.2022 13:19 Відповісти
показати весь коментар
23.03.2022 13:20 Відповісти
Це ж не весь Лондон.А Маріуполь практично весь розбомбили і ще не перестають бомбити.І це за кілька тижнів боїв.
показати весь коментар
23.03.2022 13:23 Відповісти
Лондон року 1940 був приблизно в двадцять разів більший за ******** Маріуполь.
показати весь коментар
23.03.2022 13:30 Відповісти
Сьогоднішній Лондон більший від Маріуполя в 9 разів.А тодішній ну ніяк не міг бути більший в 20 разів.
показати весь коментар
23.03.2022 13:36 Відповісти
Лондон 8,982 млн / Маріуполь 431,859 = 21 раз
показати весь коментар
23.03.2022 14:15 Відповісти
Я мав на увазі площу.
показати весь коментар
23.03.2022 14:27 Відповісти
Лондонська забудова значно щільніша, тому і втрати більші: 43,000 загиблих, 139,000 поранених.
показати весь коментар
23.03.2022 15:13 Відповісти
Я читав за 30 тисяч загиблих.
показати весь коментар
23.03.2022 15:24 Відповісти
показати весь коментар
23.03.2022 13:24 Відповісти
Порівняйте Лондон з Дрезденом.
показати весь коментар
23.03.2022 13:26 Відповісти
Дрезден був приблизно в пятнадцять раз менший за Лондон.
показати весь коментар
23.03.2022 13:33 Відповісти
Дрезден знищили за день.
показати весь коментар
23.03.2022 13:40 Відповісти
Дрезден просто згорів, насправді. А властне руйнування були подібні до Лондона.
показати весь коментар
23.03.2022 14:22 Відповісти
На Дрезден скинули 4 тисячі тон бомб.А на Лондон за весь час скинули 18 тисяч тон бомб.І ті бомби значно відрізнялися.По Маріуполі,вже також десь з тисячу тон бомб скинули.
показати весь коментар
23.03.2022 14:31 Відповісти
Тоді схованок було значно менше. І ніхто особливо людей не рятував.
Так що вони добряче отримали.
показати весь коментар
23.03.2022 15:02 Відповісти
43,000 загиблих, 139,000 поранених
показати весь коментар
23.03.2022 15:15 Відповісти
Наивный Пентагон. Скоро ****** под названием днр мобилизирует 65-70 летних пердунов и мощь вернется на круги своя.
показати весь коментар
23.03.2022 12:24 Відповісти
Это будут отменные солдаты тундряного рейха....
показати весь коментар
23.03.2022 12:51 Відповісти
с такой "армией" фашисты кремля установят новый мировой порядок и развезут двухголовых бройлеров по всему Миру на развод.
показати весь коментар
23.03.2022 13:17 Відповісти
Tak oni organizujet toljko oblegcenije dlja socialjnogo budzheta.
показати весь коментар
23.03.2022 14:10 Відповісти
Куда их всех ещё закапывать?
показати весь коментар
23.03.2022 12:24 Відповісти
Це не може не радувати, але вони поповнюються. На і ми не стоїмо на місті. Слава Україні.
показати весь коментар
23.03.2022 12:25 Відповісти
Ми теж поповнюємося в живій силі та навіть трофейною технікою

примітно, що рашисти не публікують фото розбитих українських колон!
ба, навіть немає фото окремих одиниць української техніки...
показати весь коментар
23.03.2022 12:54 Відповісти
Зато кацапы неоднократно фейлились и выдавали за потери ВСУ технику, на которой не удосужились затереть букву Z
показати весь коментар
23.03.2022 14:22 Відповісти
Що значить "нижче 90%"?
Це такий кострубатий переклад?
показати весь коментар
23.03.2022 12:25 Відповісти
25%
показати весь коментар
23.03.2022 12:28 Відповісти
Та так. 90% від чого чи до чого. Бо нагадує відому рекламу шампуню, що став ще на 70% ефективнішим.
показати весь коментар
23.03.2022 12:29 Відповісти
90-70+5=25 Що тут незрозуміло?
показати весь коментар
23.03.2022 12:36 Відповісти
Пентагон включає в підрахунки стр. ядерні сили, які ми ще не "бамбілі"
показати весь коментар
23.03.2022 12:45 Відповісти
Це відносно того, що він зібрав на початку війни. Наприклад, він мав 5000 техніки та 200 000 орків. І він їх всіх кинув в бій. Тепер це 4000 техніки и 180 000 орків, умовно. А могло бути 120%, тобто 240к та 6к відповідно орків і техніки, якби не були сильних втрат і він би надсилав підкріплення.

Висновок, незважаючи на постійні невеликі підкріплення та доукомплектацію розбитих підрозділів, за місяць можливості його військ на нашій територій впали на 10%.
показати весь коментар
23.03.2022 12:51 Відповісти
Якщ відняти підводні човни і ядерну зброю, які залучити до бойових дій зараз не можливо, то ця міць впала нижче 60 відсотків. Це орієнтовно.
показати весь коментар
23.03.2022 12:26 Відповісти
ніт. У статті вказано, що це говориться про те, що було цібрано на кордонах України
показати весь коментар
23.03.2022 12:31 Відповісти
😊 Тоді ці аналітики трохи заґальмовані.
показати весь коментар
23.03.2022 12:54 Відповісти
Якщо взяти міць кацапії до 24 лютого за 100%, то вона впала до 90%. Таким чином, на думку Пентагону , вона впала лише на десять відсотків. Звичайно ж, що це мало, але ж мабуть американці включають у "міць" все що є кацапів, в тому числі й ядерне озброєння й те що плаває під водою й повзає десь у сибіру
показати весь коментар
23.03.2022 13:01 Відповісти
Нет, это от общей численности всех ВС. То есть за 10 месяцев войны кацапы останутся вообще без армии. А от того, что нагнали к нам на границу, процент гораздо выше. По танкам там где-то треть, по самолетам четверть, по вертолетам почти половина. По живой силе, даже если считать обычное соотношение медицинских и безвозвратных потерь, то они потеряли в общем 45-50 тыс. А это четверть всей группировки. Но что-то мне кажется, что в современной войне всё же процент раненых от убитых выше по сравнению с прошлыми классическими войнами. Хотя, с другой стороны, это же кацапы, им насрать на свой личный состав. Так что тут точно нельзя ничего сказать.
показати весь коментар
23.03.2022 14:30 Відповісти
Пентагон--- тільки про це Шойгу і )(уйлу не говоріть
показати весь коментар
23.03.2022 12:26 Відповісти
Что то Пенталгин темнит...
показати весь коментар
23.03.2022 12:28 Відповісти
гнилая контора...
показати весь коментар
23.03.2022 12:30 Відповісти
Руссский военный корабль, иди на х у й!
показати весь коментар
23.03.2022 12:38 Відповісти
кто поц?...
показати весь коментар
23.03.2022 12:54 Відповісти
Яка в них міць.
Було б у нас вдосталь техніки та новітніх озброєнь - давно би вже в асфальт всіх каців закатали.
показати весь коментар
23.03.2022 12:29 Відповісти
Поки що в асфальт закатані наші новітні озброєння.
показати весь коментар
23.03.2022 12:34 Відповісти
- Вот тебе на платье и на мороженое, а тебе, Людк, на новые сапоги и помады!
- Не слишком ли ты на 25 рублей размахнулась, Надюха?
https://youtu.be/t1NaGAbV37M
показати весь коментар
23.03.2022 12:55 Відповісти
Teper jest sami udobni moment kitajcami zaniat kacapstan.
показати весь коментар
23.03.2022 12:29 Відповісти
показати весь коментар
23.03.2022 12:30 Відповісти
1708 - 2022...десь так...
показати весь коментар
23.03.2022 12:32 Відповісти
розсілися в партері, споглядають.
показати весь коментар
23.03.2022 12:32 Відповісти
Як ти б'єшся, аж упріваєш.
показати весь коментар
23.03.2022 12:36 Відповісти
ты читать умеешь?
показати весь коментар
23.03.2022 13:12 Відповісти
напомню, это те же самые обхезанные онолитеги, которые давали прогноз захвата Украины на 48 часов.
показати весь коментар
23.03.2022 12:37 Відповісти
* за 48 часов
показати весь коментар
23.03.2022 12:39 Відповісти
Якої такої моці?
показати весь коментар
23.03.2022 12:39 Відповісти
Туманная хрень. Здесь нужно прежде всего уточнить, какие показатели военной мощи учитывает Пентагон. Потому, что если смотреть на военную мощь Сухопутных войск и Авиации РФ, то там падение катастрофическое, вполовину минимум, что потверждается прямо и косвенно.
Но если сюда добавить флот надводный и подводный, Ракетные войска, ядерную триаду так сказать, то конечно цифра будет другая.
показати весь коментар
23.03.2022 12:39 Відповісти
"Ще раз нагадаю, що все це - бойова міць, яку вони зібрали в Білорусі і у західній частині країни до вторгнення. Це не оцінка всієї військової моці росії"
показати весь коментар
23.03.2022 12:44 Відповісти
По моему в Пентагоне сидят махровые пи@дуны.
показати весь коментар
23.03.2022 12:42 Відповісти
Следующая цель -Севастополь. Оттуда орки запускают ракеты. Нужно отдать им должок - ******** несколько раз для их успокоения
показати весь коментар
23.03.2022 12:50 Відповісти
Имеется ввиду вся военная машина рашки, а не то что они на нас кинули. То есть мы отобрали за этот месяц 10 с лишним процентов всей военной силы
показати весь коментар
23.03.2022 12:57 Відповісти
Написано же:
"...Мы оценили, что впервые уровень российской боевой мощи может быть чуть ниже 90% оцененной доступной боевой мощи. Еще раз напомню, что все это - боевая мощь, которую они собрали в Беларуси и в западной части страны к вторжению. Это не оценка всей военной мощи россии...
показати весь коментар
23.03.2022 13:46 Відповісти
Онолитеги тормозят, потому что этот процент уже гораздо ниже 90%. С другой стороны, в США другой подход к подсчету потерь, там считают только подтвержденные документально потери, а у нас принято использовать оценочный подход. Отсюда расхождение в цифрах. Простой пример: русского солдата разорвало снарядом на множество махоньких русских солдатиков. Так что нет ни жетона, на нашивок. В статистике США он будет посчитан в графе "пропал без вести". И будет в этой графе до тех пор, пока через 50 лет жопу этого солдата не найдут в братской могиле и по застарелым специфическим повреждениям от бутылки смогут провести идентификацию. А наши подсчеты базируются на другом подходе, вот был кацапский взвод, первоначальная численность до ввода в бой 28 человек, назад вернулось трое, и те сразу отправились в больничку. Мы просто записываем в потери 25 человек, потому что понятно, что если они сейчас не вернулись назад, то и шансов вернуться у них считай никаких. Некогда нам возиться с пленными.
показати весь коментар
23.03.2022 14:41 Відповісти
Та все вони позбирали. ВСЕ.
показати весь коментар
23.03.2022 14:51 Відповісти
там не мощь а мощи!это доказала УКРАИНСКАЯ армия
показати весь коментар
23.03.2022 13:01 Відповісти
А авторитет Пентагона при этом упал со 100 до 9 % в наших глазах.
показати весь коментар
23.03.2022 16:35 Відповісти
Боєздатних танків та літаків на цей час залишились менше ніж 50%, не більше.
Ще декілька тижнів і в кацапів не залишиться ані танків, ані авіації.
І тоді оркам прийде повний пісєць
показати весь коментар
23.03.2022 17:15 Відповісти
 
 