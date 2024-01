"30 млн доларів за 30 днів": підприємець Макс Поляков закликає бізнеси наслідувати його приклад та переказувати кошти Дніпру як гуманітарному хабу країни

Міжнародний ІТ-підприємець, засновник компанії Firefly Aerospace та співзасновник ГО "Асоціація Ноосфера", Макс Поляков повідомив про внесок вартістю 1 млн доларів США, який він передав Благодійному фонду "ТАПС-Україна".

Це — перший великий переказ коштів за реквізитами, які днями опублікував мер Дніпра Борис Філатов у своєму зверненні до міжнародної спільноти з закликом сприяти збору коштів для гуманітарних потреб Дніпра, передає Цензор.НЕТ.

"Завдання полягає в тому, щоб зібрати 30 мільйонів доларів за 30 днів. Тож закликаю всі великі бізнеси та IT-компанії наслідувати мій приклад! Я переконаний, що важливо допомагати нашій Батьківщині, де б ми зараз не були. Продовжуємо боротися разом", — зазначив пан Поляков.

Як відомо, Дніпро нині залишається ключовим гуманітарним хабом, куди з’їжджаються десятки тисяч переселенців з гарячих точок країни. Тож усі кошти буде використано для порятунку мирних та безвинних людей, які змушені тікати від війни, розв’язаної Росією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Мер Дніпра Філатов звернувся до світової спільноти з проханням про допомогу: "Якщо ви всі не можете закрити небо над Україною, хоча б допоможіть грошима"

"Знаючи Макса вже доволі довгий час, я певен, що він не обмежиться лише грішми. Він став на Заході послом Дніпра. Людиною, яка тепер не залишить у спокої ані офіційну владу, ані приватний бізнес", — заявив у відповідь Борис Філатов, зауваживши при цьому, що всі ті, хто роками заробляв свої статки в Україні, повинні проявити свою позицію та допомогати постраждалим від війни бодай фінансово.

Водночас, за словами Філатова, він також веде перемовини з голлівудськими зірками та селебритіс, аби ті так само стали до лав послів Доброї волі Дніпра у світі.

"Декілька днів тому я публічно звернувся до всіх людей доброї волі за допомогою для Дніпра, який вимушено став гуманітарним хабом для десятків тисяч біженців. Людей, яких божевілля сусідньої держави та її злочинного народу, позбавило всього: даху над головою та майна, засобів для існування та здоров'я. Сьогодні ми отримали перший мільйон доларів від мого друга Макса Полякова. Вихідця з України, який створив у США успішну приватну космічну компанію. Знаючи давно Макса, я певен, що він не обмежиться грошима. Він став на Заході послом Дніпра, людиною, яка тепер не дасть спокою ні офіційній владі, ні приватному бізнесу.

А тепер кілька слів неофіційно. Послухайте мене, жирні та жадібні бобри, що заробляли в нашій країні мільйони, а тепер ховаються по норах. Якщо ви не можете або не хочете воювати, тоді скидайтеся грошима для потреб нещасних людей. Або ми з Максом публічно прославимо декого на весь світ.

І ще. Незабаром будуть ще новини. Я веду переговори із зірками Голлівуду, селебрітіс та багатьма, багатьма знаменитими людьми, щоб вони допомагали Дніпру та Україні. Наберіться терпіння. Ми переможемо. Бо з нами Бог і Правда", - розповів мер Дніпра Борис Філатов.

Реквізити:

Благодійної організації "Благодійний фонд "ТАПС"



Номер картки: 4246 0010 0000 8163

ЄДРПОУ/ДРФО 42297939, Дніпропетровське РУ, МФО 305299

UA403052990000026007050317608

АТ КБ "ПРИВАТБАНК"

Призначення платежу: Благодійний внесок



USDT сеть TRC20

TFJoUJDwNiX79p16HptEJz9o9Nona9oXQZ

BNB сеть BEP20

0xa407c78d82baff366f074321edb6b1a9a8785332

BTC сеть Bitcoin

1QHmqN4h5D4aFPGHUzspQ2rEDfrmwaizw3

Ethereum сеть ERC20

0xa407c78d82baff366f074321edb6b1a9a8785332



Details of the account of the Charitable organization

"Charity Fund "TAPS" (ESREOU: 42297939) for currency

transactions in EUR:

Company Name: 50 TAMC 50 / CO "CF"TAPS"

BAN Code: UA713052990000026005050563498

Name of the bank: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO

STR. KYIV. 01001. UKRAINE

Bank SWIFT Code: PBANUA2X

Company address: 49000

XapkiBba 6.3a

Account in the correspondent bank: 400886700401

SWIFT Code of the correspondent bank: COBADEFF

Correspondent bank: Commerzbank AG, Frankfurt am Main,

Germany

Account in the correspondent bank: 6231605145

SWIFT Code of the correspondent bank: CHASDEFX

Correspondent bank:J.P. MORGAN AC, FRANKFURT AM MA

GERMANY



Details of the account of the Charitable organization

"Charity Fund "TAPS" (ESREOU: 42297939) for currency

transactions in USD:

Company Name: 50 TAMC 50 / CO "CF"TAPS"

BAN Code: UA793052990000026002050304854

Name of the bank: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO

STR. KYIV. 01001. UKRAINE

Bank SWIFT Code: PBANUA2X

Company address: 49000

XapkiBba 6.3a

Account in the correspondent bank: 001-1-000080

SWIFT Code of the correspondent bank: CHASUS33

Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank, New York ,USA

Account in the correspondent bank: 890-0085-754

SWIFT Code of the correspondent bank: IRVT US 3N

Correspondent bank: The Bank of New York Mellon, New York, USA