"30 млн доларів за 30 днів": підприємець Макс Поляков закликає бізнеси наслідувати його приклад та переказувати кошти Дніпру як гуманітарному хабу країни
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Міжнародний ІТ-підприємець, засновник компанії Firefly Aerospace та співзасновник ГО "Асоціація Ноосфера", Макс Поляков повідомив про внесок вартістю 1 млн доларів США, який він передав Благодійному фонду "ТАПС-Україна".
Це — перший великий переказ коштів за реквізитами, які днями опублікував мер Дніпра Борис Філатов у своєму зверненні до міжнародної спільноти з закликом сприяти збору коштів для гуманітарних потреб Дніпра, передає Цензор.НЕТ.
"Завдання полягає в тому, щоб зібрати 30 мільйонів доларів за 30 днів. Тож закликаю всі великі бізнеси та IT-компанії наслідувати мій приклад! Я переконаний, що важливо допомагати нашій Батьківщині, де б ми зараз не були. Продовжуємо боротися разом", — зазначив пан Поляков.
Як відомо, Дніпро нині залишається ключовим гуманітарним хабом, куди з’їжджаються десятки тисяч переселенців з гарячих точок країни. Тож усі кошти буде використано для порятунку мирних та безвинних людей, які змушені тікати від війни, розв’язаної Росією.
"Знаючи Макса вже доволі довгий час, я певен, що він не обмежиться лише грішми. Він став на Заході послом Дніпра. Людиною, яка тепер не залишить у спокої ані офіційну владу, ані приватний бізнес", — заявив у відповідь Борис Філатов, зауваживши при цьому, що всі ті, хто роками заробляв свої статки в Україні, повинні проявити свою позицію та допомогати постраждалим від війни бодай фінансово.
Водночас, за словами Філатова, він також веде перемовини з голлівудськими зірками та селебритіс, аби ті так само стали до лав послів Доброї волі Дніпра у світі.
"Декілька днів тому я публічно звернувся до всіх людей доброї волі за допомогою для Дніпра, який вимушено став гуманітарним хабом для десятків тисяч біженців. Людей, яких божевілля сусідньої держави та її злочинного народу, позбавило всього: даху над головою та майна, засобів для існування та здоров'я. Сьогодні ми отримали перший мільйон доларів від мого друга Макса Полякова. Вихідця з України, який створив у США успішну приватну космічну компанію. Знаючи давно Макса, я певен, що він не обмежиться грошима. Він став на Заході послом Дніпра, людиною, яка тепер не дасть спокою ні офіційній владі, ні приватному бізнесу.
А тепер кілька слів неофіційно. Послухайте мене, жирні та жадібні бобри, що заробляли в нашій країні мільйони, а тепер ховаються по норах. Якщо ви не можете або не хочете воювати, тоді скидайтеся грошима для потреб нещасних людей. Або ми з Максом публічно прославимо декого на весь світ.
І ще. Незабаром будуть ще новини. Я веду переговори із зірками Голлівуду, селебрітіс та багатьма, багатьма знаменитими людьми, щоб вони допомагали Дніпру та Україні. Наберіться терпіння. Ми переможемо. Бо з нами Бог і Правда", - розповів мер Дніпра Борис Філатов.
Реквізити:
Благодійної організації "Благодійний фонд "ТАПС"
Номер картки: 4246 0010 0000 8163
ЄДРПОУ/ДРФО 42297939, Дніпропетровське РУ, МФО 305299
UA403052990000026007050317608
АТ КБ "ПРИВАТБАНК"
Призначення платежу: Благодійний внесок
USDT сеть TRC20
TFJoUJDwNiX79p16HptEJz9o9Nona9oXQZ
BNB сеть BEP20
0xa407c78d82baff366f074321edb6b1a9a8785332
BTC сеть Bitcoin
1QHmqN4h5D4aFPGHUzspQ2rEDfrmwaizw3
Ethereum сеть ERC20
0xa407c78d82baff366f074321edb6b1a9a8785332
Details of the account of the Charitable organization
"Charity Fund "TAPS" (ESREOU: 42297939) for currency
transactions in EUR:
Company Name: 50 TAMC 50 / CO "CF"TAPS"
BAN Code: UA713052990000026005050563498
Name of the bank: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO
STR. KYIV. 01001. UKRAINE
Bank SWIFT Code: PBANUA2X
Company address: 49000
XapkiBba 6.3a
Account in the correspondent bank: 400886700401
SWIFT Code of the correspondent bank: COBADEFF
Correspondent bank: Commerzbank AG, Frankfurt am Main,
Germany
Account in the correspondent bank: 6231605145
SWIFT Code of the correspondent bank: CHASDEFX
Correspondent bank:J.P. MORGAN AC, FRANKFURT AM MA
GERMANY
Details of the account of the Charitable organization
"Charity Fund "TAPS" (ESREOU: 42297939) for currency
transactions in USD:
Company Name: 50 TAMC 50 / CO "CF"TAPS"
BAN Code: UA793052990000026002050304854
Name of the bank: JSC CB "PRIVATBANK", 1D HRUSHEVSKOHO
STR. KYIV. 01001. UKRAINE
Bank SWIFT Code: PBANUA2X
Company address: 49000
XapkiBba 6.3a
Account in the correspondent bank: 001-1-000080
SWIFT Code of the correspondent bank: CHASUS33
Correspondent bank: JP Morgan Chase Bank, New York ,USA
Account in the correspondent bank: 890-0085-754
SWIFT Code of the correspondent bank: IRVT US 3N
Correspondent bank: The Bank of New York Mellon, New York, USA
Будь ласка, зачекайте...
Десь там Беня є. Спокійно мільярд може виділити.
Треба підказати йому, що можна хоч ковідну 1000 грн. перевести на армію)