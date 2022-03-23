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Відправка миротворців в Україну означатиме пряме зіткнення Росії і НАТО, - Лавров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

миротворці

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров у середу заявив, що відправка миротворців в Україну може призвести до прямого зіткнення між Росією та НАТО.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це Лавров сказав, виступаючи перед студентами Московського державного інституту міжнародних відносин.

"Наші польські колеги вже заявили, що зараз буде саміт НАТО, треба направляти миротворців. Вони, сподіваюся, розуміють, про що йдеться. Це буде те саме пряме зіткнення російських і натівських збройних сил, якого всі не те що хотіли уникнути, а говорили, що ніколи не має відбутися у принципі", - цитують Лаврова росЗМІ.

Також читайте: Міжнародна миротворча місія в Україні необхідна: ця ідея має спрацювати, - посол Польщі Цихоцький

Минулого тижня Польща заявила, що в Україну варто відправити міжнародну миротворчу місію та надати їй засоби для захисту.

Наразі міністерство оборони Польщі працює над проєктом створення миротворчої місії НАТО в Україні, але президент Анджей Дуда може відхилити документ, якщо не отримає "зелене світло" від США.

Читайте: Байден обговорить введення миротворців в Україну під час візиту до Польщі

До позачергового саміту НАТО у четвер польська пропозиція має бути направлена ​​до Білого дому на розгляд президента США Джо Байдена.

Уряд Польщі раніше заявив, що готується представити ідею миротворчої місії в Україні на саміті НАТО та на зустрічі Європейської ради, які відбудуться 24 березня.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+46
В смысле прямое столкновение с НАТО?! Вы же с НАТО воевали в Сирии, Ливии, Грузии, Украине 14 года? Почему лаврового так пугает очередное столкновение с НАТО?
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23.03.2022 12:35
+38
і шо?

вже ЗСУ показали що таке "втарая армія в мірє"....

чи просто вже через санкції памперсів не хватає й залишилось тільки скулити?!)))
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23.03.2022 12:33
+33
Тоб то коли ця коняка погрожує атакувати конвої НАТО зі зброєю для України- це нормально, а коли миротворці НАТО увійдуть до України,
то це погано?
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23.03.2022 12:41
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Не сци конячко. Поки при владі у США Байден, Обама, Трамп чи Клінтон, ніякої миротворчої місії НАТО в Україні не буде. Нажаль немає у них обох Рузвельтів, Екзенхауера або Рейгана.
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23.03.2022 14:11 Відповісти
На жаль, це так... Немає у сша, заходу та нато, ні духу, ні бажання воювати. Немає таких титанів, як Рейган, чи Тетчер. Зараз одни перелякани вівці, тільки пуйло, чи коняка шось гаркнуть на них, ті вже сцятся починають. Не розумію, навіщо витрачати триліони баксів на армію, як що ви боїтесь ціх кацапських мавп, яких розматуе в хлам ВСУ?!
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23.03.2022 15:29 Відповісти
Кінь сцить стоячи. 😁
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23.03.2022 14:16 Відповісти
Так а що дадуть миротворці-поліцейські на даному етапі війни, ну серьозно? Вони стануть на рубіжах, що склалися на зараз і відріжуть нас від наших Херсонської, Запорізької областей тощо? Вони були потрібні умовно 5 років тому на кордоні рашки і України з боку лугандону - і все, зараз від них НУЛЬ толку...
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23.03.2022 14:40 Відповісти
Ладно, пусть НАТО нельзя, но ка насчет ООН? Нафига эта организация вообще нужна?
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23.03.2022 14:42 Відповісти
Скоро буде так: "Публичная поддержка Украины народом любой страны будет означать агрессию против россии"
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23.03.2022 14:44 Відповісти
Перефразовуючи Ніцше, якщо постійно займаєшся "прінуждєнієм к міру", весь світ до миру починає примушувати тебе
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23.03.2022 14:50 Відповісти
Кремлівська потвора, йди в Z-ад.

Слава Націі. піzда фашистській *********.
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23.03.2022 15:01 Відповісти
Навіщо писати його посаду? Просто пишіть - сумна конячка з раші проіржала і всі зрозуміють
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23.03.2022 15:39 Відповісти
нато можешь только пугать...
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23.03.2022 15:56 Відповісти
А шо с НАТО воевать страшно стало?
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23.03.2022 17:35 Відповісти
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