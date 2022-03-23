Війська РФ на Київщині продовжують спроби форсувати річку Ірпінь і намагаються проводити ротацію, - голова ОВА Павлюк

На Київщині ворог продовжує невдалі спроби форсування річки Ірпінь та намагається проводити ротацію і доукомплектацію складу.

Про це повідомляє Олександр Павлюк, голова Київської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Також окупанти продовжують знищувати об’єкти критичної інфраструктури: обстрілюють житлові квартали, знищують історичні пам’ятки архітектури, школи, лікарні та виробництва.

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Водночас, як повідомляє Павлюк, ЗСУ та Сили оборони завдають удари по угрупованнях військ ворога і змогли покращити свої позиції в Ірпіні, Макарові та селі Мощун.

Оборонці зміцнюють блокпости, зводять фортифікаційні оборонні споруди. Йде боротьба з диверсантами.

Усього за минулу добу зафіксовано понад 20 обстрілів російськими військами житлових масивів та соціальної інфраструктури регіону.

Найбільші руйнування внаслідок обстрілів: у Бучанському (Ірпінська, Бучанська, Макарівська, Бородянська, Дмитрівська громади), Броварському (Великодимерська громада), Вишгородському (Димерська, Іванківська громади), Фастівському районах (село Ясногородка).