УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15922 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
9 659 13
війна (56406) Київська область (3131) Павлюк Олександр (119)

Війська РФ на Київщині продовжують спроби форсувати річку Ірпінь і намагаються проводити ротацію, - голова ОВА Павлюк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зсу,війська,сухопутні

На Київщині ворог продовжує невдалі спроби форсування річки Ірпінь та намагається проводити ротацію і доукомплектацію складу.

 Про це повідомляє Олександр Павлюк, голова Київської ОВА, передає Цензор.НЕТ.

Також окупанти продовжують знищувати об’єкти критичної інфраструктури: обстрілюють житлові квартали, знищують історичні пам’ятки архітектури, школи, лікарні та виробництва.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія вже ввела весь резерв для першого удару по Україні, - голова Київської ОВА Павлюк

Водночас, як повідомляє Павлюк, ЗСУ та Сили оборони завдають удари по угрупованнях військ ворога і змогли покращити свої позиції в Ірпіні, Макарові та селі Мощун.

Оборонці зміцнюють блокпости, зводять фортифікаційні оборонні споруди. Йде боротьба з диверсантами.

Усього за минулу добу зафіксовано понад 20 обстрілів російськими військами житлових масивів та соціальної інфраструктури регіону.

Найбільші руйнування внаслідок обстрілів: у Бучанському (Ірпінська, Бучанська, Макарівська, Бородянська, Дмитрівська громади), Броварському (Великодимерська громада), Вишгородському (Димерська, Іванківська громади), Фастівському районах (село Ясногородка).
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
показати весь коментар
23.03.2022 12:57
+6
Щось він замріяний якійсь.
показати весь коментар
23.03.2022 13:01
+4
мне кажется что русня в Украине занимается исключительно ротацией...если вы поняли о чём я
показати весь коментар
23.03.2022 12:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
мне кажется что русня в Украине занимается исключительно ротацией...если вы поняли о чём я
показати весь коментар
23.03.2022 12:52 Відповісти
Вся територія України - одна суцільна "Чернобаївка", де руськи вояки підвищують якість українського чернозему.
показати весь коментар
23.03.2022 12:56 Відповісти
показати весь коментар
23.03.2022 12:57 Відповісти
Щось він замріяний якійсь.
показати весь коментар
23.03.2022 13:01 Відповісти
дивлюсь я на небо та й думку гадаю
показати весь коментар
23.03.2022 13:06 Відповісти
"...Чого я - кацап і от так подихаю?!"
---
Кацапатор, серія 666, модель 404.
показати весь коментар
23.03.2022 13:12 Відповісти
у дамскіких очечах
показати весь коментар
23.03.2022 13:32 Відповісти
Кацапський мародер, в краденій цивільній курточці.
показати весь коментар
23.03.2022 14:09 Відповісти
Ех, де наші Байрактари. Сподіваюсь, працюють!
показати весь коментар
23.03.2022 13:00 Відповісти
Ротация будет ,на тот свет ...
показати весь коментар
23.03.2022 13:00 Відповісти
"Батя, я стараюсь!" - це називається! Підірвали дамбу на Ірпені, річка вийшла з берегів, затопивши все навколо - саме той час для наполегливого форсування. Або кацапи дуже дурні або дуже розумні (в тому значенні, що дуже жити хочуть).
показати весь коментар
23.03.2022 13:07 Відповісти
Синдром Чорнобаївки
показати весь коментар
23.03.2022 14:18 Відповісти
 
 