Росія пропонує білорусам $1000-1500 за виконання "спеціальних завдань", - ГУР Міноборони
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Російські вербувальники намагаються схилити білорусів до участі у війні за гроші та навчання в Росії.
Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки України, передає Цензор.НЕТ.
"Співробітники російських спецслужб вивчають морально-психологічний стан військовослужбовців Білорусі та проводять "індивідуальні бесіди" з рядовим складом. Таким чином путінські емісари намагаються схилити білоруських військових до участі у війні з Україною, нехай навіть не у складі ЗС Білорусі.
За виконання "спеціальних завдань" білорусам пропонується грошове забезпечення у розмірі $1000-1500 на місяць. На додаток – пільгове навчання у російських військових вищих навчальних закладах (наприклад, рязанське повітрянодесантне командне училище).
Зокрема, такі випадки зафіксовані в підрозділах 103 повітрянодесантної дивізії ЗС Білорусі та Гомельській прикордонній групі.
Попри це, серед білоруських військових відзначається дуже низький рівень мотивації щодо участі у бойових діях. Ті ж, хто дав згоду, виключаються зі списків особового складу своїх підрозділів для продовження служби не в лавах ЗС Білорусі.
Наразі серед вищого воєнно-політичного керівництва Білорусі відбуваються суперечки щодо можливості залучення до бойових дій в Україні. Переважна кількість особового складу, яка відмовляється від участі у так званій "спеціальної операції", перевіряється на зв’язки з опозицією. Нелояльних до РФ командирів – замінюють", - розповіли в ГУР МО.
Будь ласка, зачекайте...
не удивлюсь если они ими расплачиваются))
в сирии и ливии с контрабандистами они расплачивались фальшивками
бери танк і здавайся , отримай не підроблені доляри і майбутнє
у іншому випадку в тебе майбутнього не буде ні з ****** ні з лукою
В бреской области по 2000 - 2500 евро в поляндии без риска люди зарабатывают.
Мягко говорят так себе предложение. Там все с картой поляка сидят.
Русские совсем не понимают месные настроения.
Конечно они нашли пару легкомысленных, поэтому их и исключают из рядов ВС РБ.
Согласившихся как кот наплакал
Другой вопрос сколько будут платить в дальнейшем и будут ли брать на работу
из-за большого притока беженцев.
Автобусов из Минска на Вильнюс было больше чем на москву.
Вот и думайте какие приорететы среди насления беларуси и какие у власть имущих
https://twitter.com/BonJovi/status/1506407250394435588?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1506407250394435588%7Ctwgr%5Ehb_1_8%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbykvu.com%2Fua%2Fbukvy%2Fit-s-my-life-hurt-bon-jovi-pidtrymav-ukrainskykh-volonteriv-iaki-hotuiutsia-do-rosiiskoho-vtorhnennia-pid-ikh-pisniu%2F
Но ви дєржитєсь
Цікава пропозиція...