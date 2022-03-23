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Росія пропонує білорусам $1000-1500 за виконання "спеціальних завдань", - ГУР Міноборони

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

білорусь

Російські вербувальники намагаються схилити білорусів до участі у війні за гроші та навчання в Росії.

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки України, передає Цензор.НЕТ.

"Співробітники російських спецслужб вивчають морально-психологічний стан військовослужбовців Білорусі та проводять "індивідуальні бесіди" з рядовим складом. Таким чином путінські емісари намагаються схилити білоруських військових до участі у війні з Україною, нехай навіть не у складі ЗС Білорусі.

За виконання "спеціальних завдань" білорусам пропонується грошове забезпечення у розмірі $1000-1500 на місяць. На додаток – пільгове навчання у російських військових вищих навчальних закладах (наприклад, рязанське повітрянодесантне командне училище).

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Зокрема, такі випадки зафіксовані в підрозділах 103 повітрянодесантної дивізії ЗС Білорусі та Гомельській прикордонній групі.

Попри це, серед білоруських військових відзначається дуже низький рівень мотивації щодо участі у бойових діях. Ті ж, хто дав згоду, виключаються зі списків особового складу своїх підрозділів для продовження служби не в лавах ЗС Білорусі.

Наразі серед вищого воєнно-політичного керівництва Білорусі відбуваються суперечки щодо можливості залучення до бойових дій в Україні. Переважна кількість особового складу, яка відмовляється від участі у так званій "спеціальної операції", перевіряється на зв’язки з опозицією. Нелояльних до РФ командирів – замінюють", - розповіли в ГУР МО.
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Топ коментарі
+28
Не платят, а обещают заплатить. Как говорят в Одессе, это две большие разницы.
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23.03.2022 13:06
+25
в рашке есть станки которые печатают поддельные доллары и евро
не удивлюсь если они ими расплачиваются))
в сирии и ливии с контрабандистами они расплачивались фальшивками
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23.03.2022 12:57
+17
Прикольно, не знал, что процесс удобрения украинской земли теперь называют спец.заданиями и платят такие деньги за это.
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23.03.2022 12:57
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Лукашенка скоріш за все,вичікує поки прибуде нова партія орків з кацапстану
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23.03.2022 12:57 Відповісти
говорят какое то восстание в Беларуси? это правда или утка?
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23.03.2022 13:43 Відповісти
в рашке есть станки которые печатают поддельные доллары и евро
не удивлюсь если они ими расплачиваются))
в сирии и ливии с контрабандистами они расплачивались фальшивками
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23.03.2022 12:57 Відповісти
Скорее ******* по текущему курсу рассчитываться будут. Обещали 1000 уе в эквиваленте. Поехал в Украину на неделю, вернулся без ножек, а по курсу твоя охапка фублей уже 300 долларов
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23.03.2022 13:03 Відповісти
Какая разница чем и сколько тебе обещают заплатить, если шанс их получить настолько мизерный, что сводится к нулю. Я уже не говорю про моральную сторону.
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23.03.2022 13:20 Відповісти
Прикольно, не знал, что процесс удобрения украинской земли теперь называют спец.заданиями и платят такие деньги за это.
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23.03.2022 12:57 Відповісти
Не платят, а обещают заплатить. Как говорят в Одессе, это две большие разницы.
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23.03.2022 13:06 Відповісти
Білорусів ні ********* да. Зайдіть рулетку що зробив таракан з білорусами.шлюхи з мінського суворовского училища це повний піздец.
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23.03.2022 13:06 Відповісти
Нема дурных ,да и долларов у кацапов нема ...
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23.03.2022 12:58 Відповісти
В европе можно и 2 заработать безопасно
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23.03.2022 13:01 Відповісти
На надгробие хорошее может и хватить
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23.03.2022 13:02 Відповісти
Я не верю беларусам и кацапам, они одного поля ягоды
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23.03.2022 13:03 Відповісти
Белорусы просто не готовы умирать. Вот и вся разница.
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23.03.2022 13:08 Відповісти
Здохнути на чужій землі заради 1000 баксів - ну такоє.
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23.03.2022 13:05 Відповісти
Розумним білорусам!
бери танк і здавайся , отримай не підроблені доляри і майбутнє
у іншому випадку в тебе майбутнього не буде ні з ****** ні з лукою
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23.03.2022 13:06 Відповісти
А вконце забыли дописать к 1500 ==="и цинковые гробы,или утилизацию в крематории за счет Парашостана.
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23.03.2022 13:08 Відповісти
А ведь поверят же, а если еще и по телевизору скажут.... очередь будет.
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23.03.2022 13:08 Відповісти
А що, 40000 сирійців вже обсерлися?
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23.03.2022 13:08 Відповісти
Це була чергова піздьош, по перше, не може Асад зараз віддати третину своєї армії, як би він цього не хотів, по друге, вони не зможуть тут воювати, це зовсім інший театр бойових дій ніж у Сирії, їх треба пів року-рік готувати, по третє їх перекинути сюди треба мінімум пітора-два місяці (це без техніки а просто бойовиків) а стільки часу нема.
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23.03.2022 13:25 Відповісти
Ну доларів у них вже й самих немає, так що будуть для бульбанів малювати рублі. "На тєбє 100 міліонов. Слухай, бєрі всьо, я сєбє єщо нарісую"
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23.03.2022 13:09 Відповісти
Пусть беларусы погуглят,сколько стоит протез руки или ноги.Ну голову можно неискать.
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23.03.2022 13:09 Відповісти
Грошей не буде, а от шмалених білокацапів буде вдосталь.
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23.03.2022 13:12 Відповісти
Смело предлагают, поскольку выплачивать будет некому...
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23.03.2022 13:13 Відповісти
Украинцы никогда не воевали с белорусами, мало того , когда-то были вместе в Княжестве Литовском. А вот с рашкой воевали и неоднократно. Очень жаль ,что гетьман Сагайдачный пожалел москалей и не сжёг москву,
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23.03.2022 13:17 Відповісти
До XVI століття у західноєвропейських джерелах і мапах назва «Біла русь» застосовується як назва Великого князівства Московського, а територія ******** Республіки Білорусь переважно іменувалась Литвою.
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23.03.2022 13:32 Відповісти
Хто погодиться. Одразу премія дарвіна. Могли б ще МГІМО пообіцяти. Все одно подохнуть або скалічаться!
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23.03.2022 13:17 Відповісти
Оооо ..»так дёшево стоит жизнь одного беларуса…
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23.03.2022 13:21 Відповісти
Хто знає,а де сірійці?
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23.03.2022 13:21 Відповісти
sirijci sturmujet Polsu i Litvu xocet popast v Evropu.Ix cel predlog popast v Evropu
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23.03.2022 13:24 Відповісти
Vet ubjut vsex za te meloc dengi.Belorus armiji tam prizyvniki bolsinstve
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23.03.2022 13:22 Відповісти
Обьявите столько же за головы этих вербовщиков!
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23.03.2022 13:22 Відповісти
Это за день или за месяц?
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23.03.2022 13:22 Відповісти
Это за жизнь!
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23.03.2022 13:23 Відповісти
Как говорил Попандопуло, бери все, я себе ещё нарисую..
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23.03.2022 13:22 Відповісти
В рублях, бо в рашке нет долларов.
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23.03.2022 13:23 Відповісти
За штуку баксов сдохнуть в чужой стране? Ето в 1000 раз дешевле чем самому выращивать 20 лет и обучать солдат.
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23.03.2022 13:26 Відповісти
мертвым деньги не нужны
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23.03.2022 13:29 Відповісти
Бульбаши, может жизнь всетаки больше стоит, чем сребренники от русского мира?
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23.03.2022 13:30 Відповісти
Навчання у рязанському, це актуально,бо укропи майке всiх звiдти вже перебили.
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23.03.2022 13:33 Відповісти
На похорон і поминки вистачить.
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23.03.2022 13:33 Відповісти
Не увидят беларусы подобных сумм. Бумажку подписал-пиши пропало. Кацапы кинут,как обычно. Да и шансы выжить равны статистической погрешности.
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23.03.2022 13:35 Відповісти
Не знаю как в бурятии может и согласились бы за 1500 люди повоевать.
В бреской области по 2000 - 2500 евро в поляндии без риска люди зарабатывают.
Мягко говорят так себе предложение. Там все с картой поляка сидят.
Русские совсем не понимают месные настроения.
Конечно они нашли пару легкомысленных, поэтому их и исключают из рядов ВС РБ.
Согласившихся как кот наплакал
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23.03.2022 13:38 Відповісти
2500 евро в польше не смеши нет там таких зарплат для беоларусов
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23.03.2022 13:42 Відповісти
Это точно. Дальнобой 1800 € и то, они жратву везут в руках из Европы домой. Муж с белорусами жил в одной комнате, они удивлялись почему он не скупает продукты для дома? Он сказал им, что в любом маркете Украины всё есть и пармезан, и моцарелла, и виски зачем это переть на себе?
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23.03.2022 13:48 Відповісти
Беларуским водителям платят 2500 евро при вахтовой работе 3 месяца на польских и литовских конторах
Другой вопрос сколько будут платить в дальнейшем и будут ли брать на работу
из-за большого притока беженцев.
Автобусов из Минска на Вильнюс было больше чем на москву.
Вот и думайте какие приорететы среди насления беларуси и какие у власть имущих
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23.03.2022 14:25 Відповісти
It's My Life: Гурт Bon Jovi підтримав українських волонтерів, які готуються до російського вторгнення під їх пісню.

https://twitter.com/BonJovi/status/1506407250394435588?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1506407250394435588%7Ctwgr%5Ehb_1_8%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fbykvu.com%2Fua%2Fbukvy%2Fit-s-my-life-hurt-bon-jovi-pidtrymav-ukrainskykh-volonteriv-iaki-hotuiutsia-do-rosiiskoho-vtorhnennia-pid-ikh-pisniu%2F
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23.03.2022 13:38 Відповісти
Доларів нєт
Но ви дєржитєсь
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23.03.2022 13:39 Відповісти
Якщо нападуть- білоруського Вуссоліні на площу, як італійського Муссоліні.
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23.03.2022 13:39 Відповісти
Кацапу вірити, себе не поважати. Ще нема такого, щоб кацап дотримався свого слова. І взагалі, які доляри в кацапів, долярів своїм кацапам не вистачає.
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23.03.2022 13:39 Відповісти
1500 дол за мес, можно и в Литве, Польше... заработать.
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23.03.2022 13:42 Відповісти
"Друга армія світу" - бутафорія, адже їх довгоочікувані резерви не такі масштабні, як це повідомляє російська влада.
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23.03.2022 13:45 Відповісти
Не погоджуйтесь менше, ніж за мільйон доларів на день.
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23.03.2022 13:48 Відповісти
А откуда в России доллары? Пусть платят слитками золотыми. Пока вроде есть золото в России.
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23.03.2022 13:52 Відповісти
Досить вже херню нести. Бульбасракі вже давно в Україні, розосереджені малими групами, бідкаються, що не хочуть воювати, і що позаду кадирівці - коротше усе теж саме, що і русня.
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23.03.2022 14:00 Відповісти
У повітрянодесантному командному училищі можуть хіба що навчити як правильно при десантуванні присісти на пляшку.
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23.03.2022 14:01 Відповісти
А шо так дешево братьев-белорусов покупаете? Даже абыдно за них.
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23.03.2022 14:14 Відповісти
если у России и остались доллары, расходное мясо их точно неувидит
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23.03.2022 14:14 Відповісти
Бульбаши, а вам это надо? Идите сажать бульбу и не лезьте в Украину.
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23.03.2022 14:19 Відповісти
Belorusi, skintje vashego autokrata i gonjitje russkuju armiju iz Belarusi.
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23.03.2022 14:20 Відповісти
Здохнути за штуку баксів.🤔
Цікава пропозиція...
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23.03.2022 14:30 Відповісти
Мережею шириться інформація від британської розвідки, що на Пермській друкованій фабриці рф запущений процес друку фальшивих рублів в кількості 2,5 млрд.
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23.03.2022 15:22 Відповісти
А нафіга дохлякам гроші і навчання?
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23.03.2022 17:59 Відповісти
Белорусам надо соглашаться на 1000 долларов в день и выдать сразу за два месяца вперед в валюте. А при пересечении границы сразу сдаться в плен. Многоходовочка.
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23.03.2022 18:03 Відповісти
 
 