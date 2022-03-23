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Мер Маріуполя Бойченко виїхав з міста, але продовжує працювати над евакуацією населення, - голова ДВА Кириленко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

маріуполь

Мер Маріуполя Вадим Бойченко перебуває на постійному зв'язку з владою та військовими задля порятунку мирних мешканців міста, які наразі заблоковані російськими військами.

Про це розповів голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У Маріуполі зв’язку немає, тому Бойченко довелося знаходиться у іншому місці. Ми підтримуємо з ним зв’язок, і продовждуємо працювати над створенням зеленого коридору для вивезення людей. Ця робота неймовірно складна, і вона проводиться у повній комунікації з моїми запорізькими колегами і очільником міста Вадимом Бойченко", - розповів Кириленко.

Він також звернув увагу, що російські війська від початку чітко і цинічно нищили Маріуполь – вони в першу чергу завдали ударів по критичній інфраструктурі міста, зруйнувавши тепло-, водо та електропостачання, а також зв’язок. Тому владі міста довелося виїхати з міста, щоб мати змогу працювати над порятунком людей.

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"Я з Бойченком постійно на зв’язку, розумію, як координувати його діяльність. Всі ми робимо все можливе задля єдиного результату – щоб наші люди були в Україні, і їх не вивозили насильно до Російської Федерації", - резюмував Кириленко.

Очільник Донецької обласний військової адміністрації додав, що вже сьогодні підпише чіткий алгоритм дій місцевих влад у разі можливої окупації чи інших подій, які можуть ставити перешкоди для функціонування органів місцевого самоврядування.

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"Є чітка вказівка, як їм діяти у разі залякування ворогом, або окупації. Вони отримають без посередньо від мене алгоритм що і як діяти. Я зі всіма на зв’язку. Разом зі своєю командою повністю контролюємо процес. Ми відходимо від публічних виступів, бо наша мета – результат. Єдиний спільний результат – наша перемога", - заявив Павло Кириленко.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+21
Какая-то тухлая отмазка тому, что мэр бросил своих жителей ..
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23.03.2022 13:37
+10
Загуглил, он из опзж, теперь все на своих местах.
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23.03.2022 13:39
+10
він не ОПЖ - від 100% людина Ахметова-можна сказати - що він і є ахметов! і він спеціально не евакуював люде(хоча сам втік у першіж дні ).. щоб люди були щитом для підприєств Ахметова .. - а тепер маємо гуманітарну катастрофу
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23.03.2022 13:44
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Какая-то тухлая отмазка тому, что мэр бросил своих жителей ..
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23.03.2022 13:37 Відповісти
Загуглил, он из опзж, теперь все на своих местах.
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23.03.2022 13:39 Відповісти
він не ОПЖ - від 100% людина Ахметова-можна сказати - що він і є ахметов! і він спеціально не евакуював люде(хоча сам втік у першіж дні ).. щоб люди були щитом для підприєств Ахметова .. - а тепер маємо гуманітарну катастрофу
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23.03.2022 13:44 Відповісти
Люто плюсую.
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23.03.2022 13:51 Відповісти
Город сильно изменился за 5 лет. Много строилось по благоустройству. И он выражал активную проукраинскую позицию. Но все эти стройки выполняли нужные подставные фильмы.
А у вас в городе коррупции вообще нет?
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23.03.2022 13:54 Відповісти
суть не в корупції - а в гуманітарній катастофі -яку організував мер - сам утік у перші ж дні!! агітуючи нікому не виїжати
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23.03.2022 14:16 Відповісти
А при чому тут коррупція? Мій комент що я видалила був присвячений не коррупціі,я не хочу його повторяти,бо великий біль за трагедію Маріуполя заважає мені чимось зараз їх поприкати.Обрання ахметівського мера ,дуже ярко висвілює якими були політичні погляди в Маріуполі- все що я можу сказати.
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23.03.2022 14:41 Відповісти
ОПЗЖ-це потім,а спочатку він був ригом анальним.
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23.03.2022 13:56 Відповісти
А есть разница?
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23.03.2022 14:09 Відповісти
То вже не мер
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23.03.2022 13:41 Відповісти
Цікаво почути думки АЗОВУ і мешканців міста про свого мера.Як виїхав?Якими шляхами?Мера міста просто би так не випустили я так думаю.
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23.03.2022 13:46 Відповісти
Он уехал в первый же день в Запорожье, есть фото подтверждение, сейчас уже и с Запарожья драпанул. Что за чёс что что-то делает для эвакуации. Ему лучше не возвращаться в Мариуполь никогда. И в Украину тоже. Его ждёт только расследование его махинаций с тендерами и подставными фирмами близкими к нему. Весь город об этом знает
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23.03.2022 13:48 Відповісти
Чудова новина: Бучанська міськрада офіційно підтвердила, що ЗСУ взяли окупантів в кільце у містах Ірпінь, Буча та Гостомель
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23.03.2022 13:54 Відповісти
Он с Мальдив буде храбро и мужественно руководить городом.
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23.03.2022 14:13 Відповісти
В мене питання до української влади Чому вона не забезпечила своєчасну евакуацію жінок дітей і стариків із міста? Що їм завадило,адже Маріуполь був з краю і всі знали що його захоплять . Чому зараз з багатьох міст які руйнуються ворогом немає евакуації? Що собі думає Зеленський? Що це взагалі за бардак? Чого влада допускає що в нас не вистачає зброї для наступу, адже воєнний час і гроші наших олігархів повинні працювати на армію, де вони? Чому ці гроші не конфісковуються? Що коїться?
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23.03.2022 14:20 Відповісти
Вот ещё вопрос для будущего расследования: кто виноват в том, что не взорвали пути наступления из Крыма в Херсонскую область, что дало возможность быстро оккупировать Херсон и другие города, а также блокировать Мариуполь. Как говорят сведущие люди, у нас была в запасе неделя, чтобы эвакуировать жителей Мариуполя Изюма и других городов, но этого не было сделано. А у мэра Мариуполя от пережитого что-то случилось с психикой.
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23.03.2022 14:42 Відповісти
Я ТАК РОЗУМІЮ-МАРІУПОЛЬ-ВПАВ? хоча дуже гірко це усвідлмлювати!!!!!!
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27.03.2022 11:07 Відповісти
 
 