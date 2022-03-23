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Новини Війна в Україні
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Київська область (3131) обстріл (21057) Павлюк Олександр (119)

Російські окупанти обстріляли з "Градів" село Ясногородка на Київщині. Ряд населених пунктів на межі гуманітарної катастрофи, - голова ОВА Павлюк

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

град

У Фастівському районі Київської області російські окупанти обстріляли з "Градів" село Ясногородка.

Про це голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк повідомив у своєму телеграмі.

"Фастівський район. Окупанти обстріляли "Градами" с. Ясногородка", - написав Павлюк.

За його словами, триває обстріл у Бучанському районі - Макарівська, Бучанська, Ірпінська, Дмитрівська громади.

"Особливо потерпають Макарів, Копилів, Северинівка, Колонщина, Мотижин, Ясногородка, Березівка, Бабинці, Здвижівка", - уточнив Павлюк.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Війська РФ на Київщині продовжують спроби форсувати річку Ірпінь і намагаються проводити ротацію, - голова ОВА Павлюк

Він звернув увагу на становище в н.п. Клавдієво-Тарасове, Северинівка, Березівка, Миколаївка, які перебувають на межі гуманітарної катастрофи.

"У Бородянській, Дмитрівській, Бучанській та Гостомельській громадах. Бучанська та Немішаївська громади - ворог окопався. Житомирська траса, Ірпінь, Гостомель – бої", - розповів Павлюк.

Голова Київської ОВА також наголосив, що в районі Вишгорода в Іванківській, Димерській і Поліській громадах - гуманітарна катастрофа, а Славутич повністю ізольований.

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Павлюк зазначив, що у Броварському районі на територіях Баришівської, Калитянської, Великодимерської та Калинівської громад перебуває техніка ворога і багато пошкодженої цивільної інфраструктури.

"Білоцерківський, Бориспільський і Обухівський райони. Ситуація контролюється. Ніч минула спокійно, без обстрілів", - зазначив Павлюк.
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на рашке уже начался настоящий голод и это только начало. Женщина в одном из городав рашки сожрала голубя живым - слабонервным не смотреть https://www.youtube.com/shorts/l9clasBYgP8
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23.03.2022 13:48 Відповісти
не разгоняйте эту куйню, какой голод, все там пока норм, не надо постить всякие идиотские посты про голод..., пока толстый слегка усохнет, худой сдохнет..., нам надо думать про себя и свое выживание, а там пусть хоть сожрут друг друга...
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23.03.2022 14:04 Відповісти
Жрать голубей сырыми это норма по твоему... Есть желание привести русский мир в Украину?
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23.03.2022 14:24 Відповісти
А де до війни краще жили - на рассіі, чи в Україні?
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23.03.2022 15:42 Відповісти
Маю інформацію, що вчора на Київщині(!!!!)(не уточнюю) Дудаївці, які боронять Україну зробили з 4-ьох 300-их "рузьке" ----- 4- 200-их, причому не вогнепальною зброєю......"холодною зброєю".
Полон НЕ ЦІКАВИЙ!!!)))
Сафарі на "рузьке" почалося!
Слава Нохчі!!!
Слава Вільній Ічкерії!!!
Слава Україні!!!
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23.03.2022 13:52 Відповісти
Ще трошки і кацапи почнуть мільйонами завозити в Україну русскую дєрьовню. В нашій історії це вже було. І не раз...
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23.03.2022 14:16 Відповісти
Так...це головна зброя русскава міра - мільйони голодних агресивних російськомовних дегенератів.
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23.03.2022 15:44 Відповісти
 
 