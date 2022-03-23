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Посол РФ Андреєв підтвердив видворення з Польщі 45 російських дипломатів через шпіонаж
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Російський посол у Варшаві Сергій Андреєв підтвердив отримання в МЗС Польщі ноти з вимогою про видворення 45 дипломатів у зв'язку зі звинуваченнями у шпигунстві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
При цьому Андреєв зазначив, що дипломатичні відносини між країнами продовжуються. Про їхній розрив поки що не йдеться.
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И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.