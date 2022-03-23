Посол РФ Андреєв підтвердив видворення з Польщі 45 російських дипломатів через шпіонаж

Російський посол у Варшаві Сергій Андреєв підтвердив отримання в МЗС Польщі ноти з вимогою про видворення 45 дипломатів у зв'язку зі звинуваченнями у шпигунстві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

При цьому Андреєв зазначив, що дипломатичні відносини між країнами продовжуються. Про їхній розрив поки що не йдеться.

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