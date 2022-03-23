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Польща (5156) Росія (47208) шпигунство, шпіонаж (811) дипломати (530)

Посол РФ Андреєв підтвердив видворення з Польщі 45 російських дипломатів через шпіонаж

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

польща

Російський посол у Варшаві Сергій Андреєв підтвердив отримання в МЗС Польщі ноти з вимогою про видворення 45 дипломатів у зв'язку зі звинуваченнями у шпигунстві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

При цьому Андреєв зазначив, що дипломатичні відносини між країнами продовжуються. Про їхній розрив поки що не йдеться.

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москалі дови*обувалися)) от до чого призводять погрози ))!!!
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23.03.2022 14:14 Відповісти
Українською мовою - ШПИГУНСТВО (не шпіонаж)
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23.03.2022 14:16 Відповісти
Долой русицизмы из украинского языка, согласен
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23.03.2022 14:33 Відповісти
Увесь світ повинен вислати всіх рашистів в сонячний мурманськ
І це буде позиція
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23.03.2022 14:17 Відповісти
Русские дипломаты идут на..й
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23.03.2022 14:19 Відповісти
Херасе десант)
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23.03.2022 14:31 Відповісти
М. Булгаков о русских - Не народ,а скотина,хам,дикая орда душегубов и злодеев
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
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23.03.2022 16:59 Відповісти
 
 