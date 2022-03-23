Ведуться перемовини щодо організації гуманітарного коридору з Чернігова, - заступник голови ОП Тимошенко

Ситуація у Чернігові залишається напруженою, українська влада робить все можливе, щоб у місті та області була їжа та вода.

Також ведуться переговори щодо відкриття гуманітарного коридору з міста. Про це під час прямого включення на українських телеканалах розповів заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, спільними зусиллями Збройних Сил та влади робиться усе необхідне, аби Чернігів та регіон в цілому не перетворився на другий Маріуполь.

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"Ситуація у Чернігові дійсно напружена. Велика подяка міському голові і обласній військовій адміністрації: вони працюють в тандемі і роблять все, чим можуть допомогти людям. Дійсно електрики немає та води немає. Але за останні тижні зусиллями і Укрзалізниці, і автомобільним транспортом було направлено дуже багато гуманітарної допомоги до самого міста Чернігова та Чернігівської області, щоб у людей було просто що їсти та пити", – підкреслив Тимошенко.

Також він зазначив, що наразі ведуться перемовини щодо відкриття гуманітарного коридору з міста та запевнив – влада робить усе, щоб у Чернігова була вся необхідна провізія.

"Ми намагаємося останні дні проговорити та зробити коридор з Чернігова. Але, на жаль, окупанти обстрілюють з артилерії усі проїзди, які є, з міста Чернігова до Києва. Як ви пам'ятаєте, ще тиждень тому ми могли і вивозили. Зараз централізованого виходу немає. Тільки волонтери і самотужки люди можуть по неузгоджених коридорах виїжджати з Чернігова. Але ми робимо все для того, щоби в Чернігові була їжа, щоб був теплий одяг, вода і все інше", – заявив заступник керівника ОП.

Окрім того, Тимошенко закликав не поширювати неправдиву інформацію в мережі щодо ситуації в області та не створювати паніку серед місцевого населення.

"Велике прохання – не розганяти фейки. Ми робимо все, щоб там була вода, їжа. І робимо все, щоб люди, які бажають виїхати з Чернігова, могли це зробити", – повідомив він.