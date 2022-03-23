У ЗСУ заявляють, що білоруські військові планують здаватися в полон у разі відправки їх на територію України для участі в бойових діях
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Білоруські військові планують здаватися в полон у разі відправки їх на територію України для участі в бойових діях.
Про це в ефірі UA:Разом повідомив пресофіцер командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, відповідаючи на запитання щодо стягування до українського кордону техніки в Білорусі та готовності ЗСУ зустрічати ворога з цього напрямку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми всі бачимо, що українські Збройні сили готові до будь-якого перебігу подій, і ворогу на території України просто нічого робити. Білоруські військові про це прекрасно знають. Вони пробують зв’язуватись з нашими представниками влади і будуть попереджати про те, що у разі вилазки до нас вони будуть відразу здаватися в полон", - сказав Фітьо.
На запитання щодо зміни тактики російських загарбників речник повідомив, що наразі вона нагадує тактику орди.
"Тактика ворога зараз абсолютно змінилась, і вони, як століття тому діяла орда, так і вони зараз діють. Вони просто все нищать, всю західну цивілізацію хочуть знищити. Для них все, що у нас вважалось звичайним побутом, для них це є предметами розкоші, яких вони не мали", - розповів речник.
Будь ласка, зачекайте...
Можеш їхати підтримувати на броварському напрямку, там твоїх любих бєларусав вже повно.
пока им нечего поддерживать
Ті нормальні Білоруси, що хочуть бити окупанта вже добровольцями на передовій.
Але танки по 10000$ викупити можна, як у "Міши".
Посольство Беларуси в Киеве продолжает работу.
Консульство Украины в Бресте будет закрыто.
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