У ЗСУ заявляють, що білоруські військові планують здаватися в полон у разі відправки їх на територію України для участі в бойових діях

Білоруські військові планують здаватися в полон у разі відправки їх на територію України для участі в бойових діях.

Про це в ефірі UA:Разом повідомив пресофіцер командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, відповідаючи на запитання щодо стягування до українського кордону техніки в Білорусі та готовності ЗСУ зустрічати ворога з цього напрямку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми всі бачимо, що українські Збройні сили готові до будь-якого перебігу подій, і ворогу на території України просто нічого робити. Білоруські військові про це прекрасно знають. Вони пробують зв’язуватись з нашими представниками влади і будуть попереджати про те, що у разі вилазки до нас вони будуть відразу здаватися в полон", - сказав Фітьо.

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На запитання щодо зміни тактики російських загарбників речник повідомив, що наразі вона нагадує тактику орди.

"Тактика ворога зараз абсолютно змінилась, і вони, як століття тому діяла орда, так і вони зараз діють. Вони просто все нищать, всю західну цивілізацію хочуть знищити. Для них все, що у нас вважалось звичайним побутом, для них це є предметами розкоші, яких вони не мали", - розповів речник.

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