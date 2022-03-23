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У ЗСУ заявляють, що білоруські військові планують здаватися в полон у разі відправки їх на територію України для участі в бойових діях

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

білорусь

Білоруські військові планують здаватися в полон у разі відправки їх на територію України для участі в бойових діях.

Про це в ефірі UA:Разом повідомив пресофіцер командування Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, відповідаючи на запитання щодо стягування до українського кордону техніки в Білорусі та готовності ЗСУ зустрічати ворога з цього напрямку, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми всі бачимо, що українські Збройні сили готові до будь-якого перебігу подій, і ворогу на території України просто нічого робити. Білоруські військові про це прекрасно знають. Вони пробують зв’язуватись з нашими представниками влади і будуть попереджати про те, що у разі вилазки до нас вони будуть відразу здаватися в полон", - сказав Фітьо.

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На запитання щодо зміни тактики російських загарбників речник повідомив, що наразі вона нагадує тактику орди.

"Тактика ворога зараз абсолютно змінилась, і вони, як століття тому діяла орда, так і вони зараз діють. Вони просто все нищать, всю західну цивілізацію хочуть знищити. Для них все, що у нас вважалось звичайним побутом, для них це є предметами розкоші, яких вони не мали", - розповів речник.

Також читайте: Існує ймовірність залучення збройних сил Білорусі у війну, - Генштаб ЗСУ
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Топ коментарі
+22
Потрібно бути готовим до відсічі ворога,а не вірити у всіляку балаканину! До 24 лютого вже вірили!
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23.03.2022 14:33
+11
Разумный ход, главное чтобы не воевали, иначе им пздц
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23.03.2022 14:30
+8
Думаю белорусов бросят вместе с кацапскими или кабдыровскими заград отрядами.
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23.03.2022 14:40
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Разумный ход, главное чтобы не воевали, иначе им пздц
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23.03.2022 14:30 Відповісти
Сумніваюсь, бо впевнений, що знаючі про це, їх перемішають з заград-отрядами.
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23.03.2022 15:16 Відповісти
давайте підтримаєм такі дії Білорусів
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23.03.2022 14:32 Відповісти
Еге ж - кулею поміж очей.
Можеш їхати підтримувати на броварському напрямку, там твоїх любих бєларусав вже повно.
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23.03.2022 14:52 Відповісти
поддержим бездействие, когда им скажут действовать

пока им нечего поддерживать
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23.03.2022 14:55 Відповісти
Потрібно бути готовим до відсічі ворога,а не вірити у всіляку балаканину! До 24 лютого вже вірили!
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23.03.2022 14:33 Відповісти
РАДУЕТ,если так будет!
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23.03.2022 14:37 Відповісти
в случае сдачи в плен нужно белорусским воинам дать возможность всем желающим стать под знамёна украины и бить российского окупанта . после победы украинские добровольцы помогут сбросить режим лукашенко.
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23.03.2022 14:38 Відповісти
нах вони там потрібні.
Ті нормальні Білоруси, що хочуть бити окупанта вже добровольцями на передовій.
Але танки по 10000$ викупити можна, як у "Міши".
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23.03.2022 15:00 Відповісти
Думаю белорусов бросят вместе с кацапскими или кабдыровскими заград отрядами.
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23.03.2022 14:40 Відповісти
Ну ъм ніхто не завадить, спочатку ту мразоту повбивати а потім здатися. Так навіть краще.
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23.03.2022 14:49 Відповісти
Вся 200 тисячна армія РФ плюс ДНР, плюс Кадировці, плюс Вангеровці... не змогли нічого захопити в Україні окрім невеликого міста Херсон і то тимчасово.
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23.03.2022 14:46 Відповісти
Беларусь сокращает диппредставительство в Украине, заявил представитель МИД.

Посольство Беларуси в Киеве продолжает работу.

Консульство Украины в Бресте будет закрыто.

https://t.me/zerkalo_io/40599
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23.03.2022 14:47 Відповісти
Путін просто хоче знищити армію Білорусі, щоб в Білорусі залишились тільки війська РФ.
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23.03.2022 14:48 Відповісти
Если для успокоения народа то нормальное заявление. Если наше МОУ думает так на самом деле, то дела плохи.
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23.03.2022 14:49 Відповісти
Что то там на РФ происходит, дыму без огня не бывает. Пока только видно Пескова и Лаврова, другие где то вдруг подевались. Походу там уже намечается какой то раскол.
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23.03.2022 14:55 Відповісти
легких побед не будет. нужно готовиться
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23.03.2022 15:21 Відповісти
Насамперед треба розуміти, що тих, кого зараз готують до вторгнення, майже цілодобово накачують пропагандою й інтенсивно засирають голову. Жодні аргументи з нашого боку до них просто не доходять, бо вони їх елементарно не чують і не читають. І не треба тішити себе ілюзіями - це орки були впевнені, що їх тут зустрічатимуть у нас з квітами, і недооцінили спротив. Але ці бульбоорки вже знають, що з квітами їх не чекають. Звісно, легкої прогулянки їм в Україні не буде, але й вони встигнуть наробити кривавих справ.
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23.03.2022 15:51 Відповісти
Доки ви не здалися в полон, ви білокацапи, здасьтеся а полон, потім будемо вирішувати, що з вами робити.
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23.03.2022 16:22 Відповісти
І як вас називати.
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23.03.2022 16:23 Відповісти
Смерть ворогам!
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23.03.2022 16:35 Відповісти
 
 