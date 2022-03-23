УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
15046 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
20 297 12
війна (56406) Генштаб ЗС (4507)

Під Ізюмом знищено до 60% техніки та особового складу окупантів, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

генштаб

Оперативна інформація Генерального штабу станом на 12:00 23 березня.

Зведення опубліковане на сторінці Генштабу у фейсбуці, повідомляє Цензор.НЕТ.

На Волині противник не чинить активних дій. "Частково підтверджується повернення окремих підрозділів республіки Білорусь до пунктів постійної дислокації. При цьому, режим Лукашенка продовжує утримувати значне угруповання військ поблизу державного кордону України", - йдеться у повідомленні.

На Поліссі окупанти намагаються закріпитися на досягнутих рубежах. На Сіверщині - пробують відновитися після втрат та організувати забезпечення своїх підрозділів. На Броварському напрямку окупанти мінують місцевість та цивільні об’єкти. На Слобожанщині - зосереджені на блокуванні Харкова та Сум.

"В результаті боїв в районі Ізюма силами оборони України знищено до 60 відсотків особового складу і військової техніки окупаційних підрозділів", - повідомили в Генштабі.

Дивіться: "Ну, шо, русіш швайне? Казали ж вам - не приїжджайте в Україну", - ЗСУ знищили російську колону забезпечення. ВIДЕО

На Донецькому напрямку успіхів ворог не має. На Таврійському та Південнобузькому - без змін.

"Противник деморалізований, має суттєві втрати та значні проблеми з їх поповненням, а також логістичним забезпеченням. Сили оборони України в окремих районах проводять стабілізаційну операцію, стримують просування ворога, на окремих напрямках змушують противника відійти", - наголосили в Генштабі.

Автор: Ольга Лузан
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+15
Та пусть хоть радужные цепляют, им ******.
показати весь коментар
23.03.2022 14:38
+12
Дякумо ЗСУ за регулярне нищення колорадів!
показати весь коментар
23.03.2022 14:38
+10
показати весь коментар
23.03.2022 14:55
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кацапоиды на своей бронетехнике цепляют белорузкие флаги и символику. Видимо или думают что по белорусам мы не будем стрелять или готовят группировку из венигрета собраного быдла со всего задрыпаного совка
показати весь коментар
23.03.2022 14:37 Відповісти
Та пусть хоть радужные цепляют, им ******.
показати весь коментар
23.03.2022 14:38 Відповісти
Хотят устроить провокацию, что беларусы вступили в войну. Но есть простая проверка: даже последний ватник в Минске *понимает* мову, а для кацапа она незразумелая.

Хотя, конечно, это если сдадутся. А если нет - идут за гордым варягом в указанном кирунку.
показати весь коментар
23.03.2022 14:46 Відповісти
https://www.facebook.com/watch?v=280744520894604 Вот один из видосов под Изюмом
показати весь коментар
23.03.2022 14:37 Відповісти
Дякумо ЗСУ за регулярне нищення колорадів!
показати весь коментар
23.03.2022 14:38 Відповісти
касаби про це знали дуже давно і приказка була- це тобі не фунт ізюма
показати весь коментар
23.03.2022 14:39 Відповісти
показати весь коментар
23.03.2022 14:55 Відповісти
Шкварте кацапів як можна більше Герої.Молюсь за Вас і Ваші сім"ї.

Слава Україні!!!
показати весь коментар
23.03.2022 15:31 Відповісти
Ізюм то козацьке місто, не треба було чіпати....
показати весь коментар
23.03.2022 15:56 Відповісти
«На Броварському напрямку окупанти мінують місцевість та цивільні об'єкти Джерело». Також підірвали міст на Чернігів та залізничну станцію на сході. Здається, тепер вони бачать, наскільки ефективним може бути знищення ліній постачання, і намагаються зробити те ж саме. Я думаю, що швидко відремонтувати це єдиний спосіб, хоча вони можуть його знову бомбити.
показати весь коментар
23.03.2022 18:05 Відповісти
 
 