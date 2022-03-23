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У зоні ООС від Ізюма до Волновахи окупанти не ведуть наступальних дій і зазнають втрат, - Арестович

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,армія,арміярф

У зоні проведення Операції об'єднаних сил від Ізюма до Волновахи російські окупанти третю добу не ведуть наступальних дій і зазнають значних втрат.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович на брифінгу в ОП в середу.

"Тримається зона ООС від Ізюма до Волновахи, де ворог намагався оточити, але вже третю добу не веде там активних наступальних дій, оскільки зазнав сильних втрат... Окрему вдячність хотілося б висловити героїчному спротиву ЗСУ, іншим силам і жителям у зоні ООС. Це великою мірою стосується Луганської області: Рубіжне, Попасна, Сєверодонецьк, Лисичанськ, які героїчно тримаються під обстрілом", - заявив Арестович.

"Нагадаю, що зоні ООС противник давав три доби на існування. Минув місяць, і зараз ідеться про існування супротивника, який намагався наступати на зону ООС", - додав він.

Загалом, за словами радника глави Офісу Президента, протягом останньої доби стан, становище і характер дій противника не змінилися.

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"Тривають тактичні бої. Ворог продовжує атакувати Маріуполь. Захисники міста чинять героїчний спротив. Учора ми знищили командира 810-ї бригади морської піхоти пострілом снайпера. Це п'ята втрата рівня командира полку і вище під Маріуполем ... Як і Маріуполь, тримаються Суми, Харків, Чернігів, Київ", - сказав він.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+10
Мене вже від цього ослойоба нудити починає. Після нього інформація перекручена і неправдива.
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23.03.2022 14:49
+10
Краще Генштаб.
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23.03.2022 14:57
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Мене вже від цього ослойоба нудити починає. Після нього інформація перекручена і неправдива.
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23.03.2022 14:49 Відповісти
Краще Генштаб.
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23.03.2022 14:57 Відповісти
Вам на порядок денний поставлено завдання асфальту та Арестовича?
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23.03.2022 14:57 Відповісти
В военное время вообще то вводится цензура. Она введена в Украине? Нет . Чем вы еще не довольны? Вам никто не запрещает слушать свои "говорящие головы". Культ делают сами люди. Вы уже его сделали в своей голове. Эти люди несут только информацию.
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23.03.2022 16:30 Відповісти
сечас даже у ботов есть пресс секретари, которые появляются в моменты неудобных вопросов
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23.03.2022 19:04 Відповісти
експерт фіговий
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23.03.2022 14:48 Відповісти
Чтобы оос окружить нужно войск немерянно, ну и Днепр с Павлоградом взять.
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23.03.2022 14:57 Відповісти
А что говорит ваш эспёрд?
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23.03.2022 15:02 Відповісти
Орки вже 4 тижні "готовятся к окруженію ООС", так само, як і Києва, Харкова, сум, Череігова, Миколаїва...
Що тебе напрягає? Ти сам звідки?
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23.03.2022 15:22 Відповісти
Заткни фонтан...
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23.03.2022 14:53 Відповісти
Арестович тріпло.
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23.03.2022 14:53 Відповісти
Не ведуть? Третю добу за вікном гахає, будинки ********. 20 будинків у Лозовій знищено, кілька разів по Краматорську прилітає і знищують квартири місцевих мешканців та склади. В Ізюмі постійно бої тривають. Як раз ці останні 3 доби. Тріпло сране.
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23.03.2022 15:03 Відповісти
Такое предложение, в силу военного времени сократить должности советников, помощников и прочих, а деньги от их зарплат на оборону.
Хватит кормить бездельников!
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23.03.2022 15:15 Відповісти
Люся базікати вміє.
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23.03.2022 15:52 Відповісти
Волноваху русня заняли
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23.03.2022 15:42 Відповісти
Несладко ***** под Изюмом.
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23.03.2022 17:31 Відповісти
надрали русским фашистским унтерменшам жпу. вот они и притихли.
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23.03.2022 18:08 Відповісти
Заголовок не совпадает с содержанием текста
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23.03.2022 18:57 Відповісти
 
 