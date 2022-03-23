У зоні ООС від Ізюма до Волновахи окупанти не ведуть наступальних дій і зазнають втрат, - Арестович

У зоні проведення Операції об'єднаних сил від Ізюма до Волновахи російські окупанти третю добу не ведуть наступальних дій і зазнають значних втрат.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомив радник глави Офісу Президента Олексій Арестович на брифінгу в ОП в середу.

"Тримається зона ООС від Ізюма до Волновахи, де ворог намагався оточити, але вже третю добу не веде там активних наступальних дій, оскільки зазнав сильних втрат... Окрему вдячність хотілося б висловити героїчному спротиву ЗСУ, іншим силам і жителям у зоні ООС. Це великою мірою стосується Луганської області: Рубіжне, Попасна, Сєверодонецьк, Лисичанськ, які героїчно тримаються під обстрілом", - заявив Арестович.

"Нагадаю, що зоні ООС противник давав три доби на існування. Минув місяць, і зараз ідеться про існування супротивника, який намагався наступати на зону ООС", - додав він.

Загалом, за словами радника глави Офісу Президента, протягом останньої доби стан, становище і характер дій противника не змінилися.

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"Тривають тактичні бої. Ворог продовжує атакувати Маріуполь. Захисники міста чинять героїчний спротив. Учора ми знищили командира 810-ї бригади морської піхоти пострілом снайпера. Це п'ята втрата рівня командира полку і вище під Маріуполем ... Як і Маріуполь, тримаються Суми, Харків, Чернігів, Київ", - сказав він.