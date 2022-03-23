Російські окупанти взяли в заручники 76-річного батька мелітопольської журналістки Залізецької

Російські окупанти взяли в заручники літнього батька відомої мелітопольської журналістки Світлани Залізецької.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Спілку журналістів України.

Відповідне повідомлення Залізецька також розмістила на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук".

Як повідомляється, сьогодні (23 березня 2022 р.) о 7 ранку російські окупанти вдерлися до будинку відомої мелітопольської журналістки, директорки видання "Главная газета Мелитополя" та онлайн-медіа "Ріа-Мелітополь", члена НСЖУ Світлани Залізецької.

Озброєні люди провели повний обшук приміщень. Оскільки пані Залізецької у той момент не було вдома, то вони взяли у заручники її 76-річного батька.

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"Приблизно о 7-й ранку з обшуком до мене в будинок прийшли троє людей. У будинку перебували мої батьки пенсіонери – мати та батько. Окупанти приїхали втрьох. Один був у цивільному та двоє військових з автоматами. У будинку перевернули все догори дном. Наші документи – карту поляка. Стали питати у мами про родичів у Польщі. Батька 75 років Залізецького Йосипа Станіславовича вони вивезли у невідомому напрямку. Телефони батьків забрали. Вимогу передали мені через близьких. Вона одна – повернеться додому лише після того, як я прийду до них. Пояснення про те, що мене немає в місті, на окупантів не вплинули. Рідні намагаються дізнатися, де знаходиться батько, але з ними ніхто не бажає говорити на цю тему", - зазначила Залізецька.

Журналістка розцінює такі дії окупаційних сил Російської Федерації, як тероризм. "Взявши в заручники мого старого батька, вони намагаються досягти співпраці або вимагатимуть зупинити роботу сайту", - зазначила вона.

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Національна спілка журналістів України висловлює ПОВНУ підтримку і солідарність Світлані Залізецькій. "Вимагаємо від окупантів негайно відпустити на волю Йосипа Залізецького! Вимагаємо припинення переслідування українських журналістів!", - зазначили в НСЖУ.