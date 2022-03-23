Російські окупанти взяли в заручники 76-річного батька мелітопольської журналістки Залізецької
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Російські окупанти взяли в заручники літнього батька відомої мелітопольської журналістки Світлани Залізецької.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Спілку журналістів України.
Відповідне повідомлення Залізецька також розмістила на своїй сторінці у соцмережі "Фейсбук".
Як повідомляється, сьогодні (23 березня 2022 р.) о 7 ранку російські окупанти вдерлися до будинку відомої мелітопольської журналістки, директорки видання "Главная газета Мелитополя" та онлайн-медіа "Ріа-Мелітополь", члена НСЖУ Світлани Залізецької.
Озброєні люди провели повний обшук приміщень. Оскільки пані Залізецької у той момент не було вдома, то вони взяли у заручники її 76-річного батька.
"Приблизно о 7-й ранку з обшуком до мене в будинок прийшли троє людей. У будинку перебували мої батьки пенсіонери – мати та батько. Окупанти приїхали втрьох. Один був у цивільному та двоє військових з автоматами. У будинку перевернули все догори дном. Наші документи – карту поляка. Стали питати у мами про родичів у Польщі. Батька 75 років Залізецького Йосипа Станіславовича вони вивезли у невідомому напрямку. Телефони батьків забрали. Вимогу передали мені через близьких. Вона одна – повернеться додому лише після того, як я прийду до них. Пояснення про те, що мене немає в місті, на окупантів не вплинули. Рідні намагаються дізнатися, де знаходиться батько, але з ними ніхто не бажає говорити на цю тему", - зазначила Залізецька.
Журналістка розцінює такі дії окупаційних сил Російської Федерації, як тероризм. "Взявши в заручники мого старого батька, вони намагаються досягти співпраці або вимагатимуть зупинити роботу сайту", - зазначила вона.
Національна спілка журналістів України висловлює ПОВНУ підтримку і солідарність Світлані Залізецькій. "Вимагаємо від окупантів негайно відпустити на волю Йосипа Залізецького! Вимагаємо припинення переслідування українських журналістів!", - зазначили в НСЖУ.
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в пеншу чергу маємо звільняти Таврію, як би важко не було.
поки не оголосили ісконно руZZкой тєріторієй, бо тоді почнут вимахува ядерною дубінкою, як із Кримом.
але таврійці будуть триматись, вони не крисчани - перейдуть діточки на українську та будуть казати що руZZкой !"нє понімайт" і що окупанти будуть робити ?