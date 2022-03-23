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Новини За кордономВійна в Україні Санкції проти Росії
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У деяких європейських країнах спостерігається втома від санкцій: у ЄС відбувається відкат назад до свого нормального життя, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що останні десять днів спостерігає певну втому від санкцій у деяких європейських країнах.

"На жаль, останні десять днів я спостерігаю певну втому від санкцій у деяких європейських країнах", - сказав Кулеба в інтерв'ю The Economist, оприлюдненому у вівторок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що на початку війни всі бачили піднесення ЄС як потужного гравця, який може принести зміни.

"Те, що я бачу в останні десять днів у ЄС, це відкат назад до свого нормального життя, коли він не може ухвалити рішення про рішучі та швидкі дії", - пояснив міністр.

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За словами Кулеби, західні санкції вже вплинули.

"Майже кожна десята пропозиція (російських переговорників. - Ред.) стосується санкцій. Для них це біль", - наголосив він.

Кулеба зазначив, що Україна не отримала "чітких пояснень", чому не можна закрити європейські порти для російських суден та російських товарів.

Окрім того, глава МЗС звернув увагу на те, що Україна хотіла б, щоб Захід відмовився від практики переслідувань окремих олігархів і перейшов до більш системного підходу.

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"Ви впроваджуєте санкції проти російських олігархів, але путінізм - це система управління. Вони можуть бути не мільярдерами або навіть не мільйонерами, але вони - дрібні елементи в машині путінізму", - пояснив Кулеба.
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Топ коментарі
+42
Заявление, чтобы держать ЕС в тонусе. На мой взгляд правильный подход. Ни самим не расслабляться, не терять бдительности, ни позволять этого союзникам.
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23.03.2022 15:04
+37
Ви,дурні,нащо на переговори поїхали? Іспанська преса після цього зразу поміняла риторику і тільки ц писала, що російці з українцями домовляються. Оскалі і українці шукають консенсус! Ідіоти! Хто в таких умовах йде на перемовини? Ви змазали ними все.
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23.03.2022 15:05
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їм слід нагадати, що Росія вже зазнала економічної та політичної шкоди, і це призведе до довгострокового економічного занепаду Росії. Політичні ризики для бізнесу, такі як націоналізація та майбутні санкції, також зросли і залишаться високими роками. Тож повернення до нормального бізнесу неможливе протягом багатьох років. Тому розумніше витрачати сили та гроші деінде.
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23.03.2022 16:32 Відповісти
Это плохо! Надо больше санкций хороших и разных! Ведь санкции для РФ это как смирительная рубашка в дурке.
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23.03.2022 16:47 Відповісти
Европейцы устали? Пригласите их в Киев или Харьков на незабываемые путешествия под обстрелами по руинам городов с обязательным посещением госпиталей и моргов!
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23.03.2022 16:47 Відповісти
Алчным трусам пофиг
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23.03.2022 23:18 Відповісти
европейцам мы как заноза в опе. Привыкли к шаре,почивают на лаврах не ими созданных.Венгры в ВОВ за кого были ? Германия -фашисты ,повадки всё те же. Нет надежд кроме как на себя.Эта война не кончится ни на минуту пока жив пи-ар всея рассеи и не надейтесь. Где сегодня чубайс,шойгу,не говоря о Членах всяких кабинетов и т.д. Крысы рванули по норам.Продолжение следует...
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23.03.2022 16:57 Відповісти

Швейцария помогла России торговать нефтью в обход санкций

DW: Швейцария продолжила заключать транзитные сделки по нефти с Россией в обход санкций

Швейцария продолжает торговать российской нефтью вопреки антироссийским настроениям через специальных дилеров. Бизнес приносит обеим сторонам миллиарды долларов, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на исследование неправительственной швейцарской организации Public Eye.

Из-за кризиса на Украине власти Швейцарии стали все чаще говорить о необходимости прекратить сотрудничество с Россией. Тем не менее формально присоединившаяся к ограничительным мерам ЕС страна заключает сделки с российской нефтью с помощью аккредитивных сделок. В таких случаях банк выдает дилеру кредит и временно становится владельцем товара. Когда покупатель вносит на счет банка всю необходимую сумму, товар меняет собственника. Швейцария выступает в сделке посредником - нефть идет напрямую из страны происхождения к получателю.

Информацию о подобных сделках почти невозможно отследить. Иногда местный Центробанк публикует некоторые данные, но они не дают полного представления о масштабе торговли. «Вся торговля сырьем плохо отслеживается и регулируется», - объяснила доктор юридических наук, профессор Бернского университета Элизабет Бюрги Бонаноми. Конечные владельцы большинства предприятий по торговле сырьем в Швейцарии часто неизвестны, так как почти все они принадлежат частным предпринимателям.

Несмотря на то, что Швейцария находится далеко от основных торговых путей и не имеет выхода к морю, страна давно уже стала одним из мировых центров по торговле сырьем. Согласно правительственному отчету за 2018 год, объем торговли через Швейцарию оценивается почти в триллион долларов. Именно «сырьевые» трейдеры, а вовсе не банки и не фармацевтические производства, входят в пятерку крупнейших компаний страны. Около трети добываемой нефти покупается и продается в Женеве. Через Швейцарию торгуется и примерно 80 процентов российского сырья, говорится в отчете.
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23.03.2022 16:58 Відповісти
Ну это совершенно нормально и ожидаемо. Когда началась эта война, особенно с такой интенсивностью, весь мир был в шоке, Украина была по всем новостям. Но психика людей не может быть постоянно в шоке, на пике и постоянно окунаться в негативные новости. Нужен перерыв. И, как бы страшно это ни звучало, человек ко всему постепенно привыкает. Я вот в Киевской области, и то уже как-то привыкаю к происходящему. Уже на те воздушные тревоги меньше дёргаюсь.

Вопрос в том, что сейчас надо не только на Запад рассчитывать, но и самим активизировать производство собственного оружия, ремонт техники. Есть много людей, которые хотят помочь, но их не берут в военкоматы. Возможно, их можно было бы привлечь для производства чего-то, что нужно военным, чтобы чуть меньше зависеть от Запада. А может быть, организовать какую-то экономическую мобилизацию.

В общем, я надеюсь, что что-то в этом направлении активно делается.
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23.03.2022 17:01 Відповісти
Як би Захід дав Україні системи ППО, то ми і без санкцій би зробили кацапів за два тижні, бо кацапські війська без підтримкм авіації і ракет то просто пєхота і не найкраща. Завдяки Зе
грощі на нащі ПВО і ракети 2 роки закатували у асфальт, теж саме і про грощі на Тероборону,
тому маємо те що маємо.
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23.03.2022 18:53 Відповісти
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что в последние десять дней наблюдает определенную усталость от санкций в некоторых европейских странах. Источник: https://censor.net/ru/n3327931


Якщо це про Німеччину, то то не замореність, то звичайна проституція,
Німеччина робить Кремлю оральне задоволення, спочатку меркель,
тепер Шольц
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23.03.2022 18:49 Відповісти
Поки грім не вдарить_хлоп не перехреститься.. Щодо Еуропи: так цього і треба було очікувати. Ситий голодного не розуміє. Ну там десь війна, а чому я маю від цього потерпати-приблизно така логіка в обивателя. Про бізнес(гроші ж не пахнуть)і говорити не приходиться
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23.03.2022 18:52 Відповісти
Але ж це в біса твоя робота, щоб не було "втоми"! А ти як думав - пробив санкції й можна йти спати? Вчись у Пороха салага, той спати не йшов, а довбав й довбав!
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23.03.2022 19:28 Відповісти
Як він літав ми вже бачимо по підсумках чистки лав ФСБ, яка уводила в оману Пуйла
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23.03.2022 22:08 Відповісти
в меневже втома від куледи...... в нього рот колись закриваеться
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23.03.2022 20:59 Відповісти
панове, прошу, підтримайте та розповсюджуйте iнформацiю про петицiю за заборону

москальського сатанату РПЦ-КДБ.

infonavigator.com.ua/novosti/zakarpatcy-obratilis-s-prosboj-zapretit-deyatelnost-upc-mp-k-prezidentu-i-vru/

потрібна допомога в розповсюдженні цієї інформації .

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23.03.2022 20:58 Відповісти
«глава МЗС звернув увагу на те, що Україна хотіла б, щоб Захід відмовився від практики переслідувань окремих олігархів».
Його потрібно на місце рашкованського коня в МЗС РФ призначити.
Замість того, щоб подякувати і запропонувати розширити дію санкцій на своїх олігархів - мародерів української держави, воно ще скиглить. Захисник постсовецького олігархату знайшовся.
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23.03.2022 21:03 Відповісти
Зє уже врятував одного мокшанського олігарха від західних санкцій. Решта на черзі. Схоже, що розпад агресора - московської імперії зла відкладається за проханням жертви
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23.03.2022 21:13 Відповісти
Ждітє руського мішку в гості
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23.03.2022 21:14 Відповісти
"НАТО - не то! Хочемо кращого!"
https://www.youtube.com/watch?v=LVMZ3LKPKfk
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23.03.2022 21:34 Відповісти
Нужно посылать им каждый день видео разрушенных Украинских городов, убитых детей, людей, животных. Фото людей которых достали из под завалов. Можно предложить экскурсии в наши города: Харьков, Чернигов, Мелитополь, Николаев, Киев и область и др. Предложить в качестве беженцев покинуть свой дом, собрав все самое необходимое за 10 мин и пройти весь путь из этих городов в другой Украинский город. Может усталость пройдет и неудобства в быту и жизни перестанут так волновать...
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24.03.2022 00:02 Відповісти
Всё просто , в западной политике и масс медиа , война Украины с росией подаётся как внутренняя проблема самой Украины . Хотя росия угрожает всему миру ядерной войной , на западе упорно пытаются не замечать угрозы исходящей от росии .
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24.03.2022 00:55 Відповісти
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