У деяких європейських країнах спостерігається втома від санкцій: у ЄС відбувається відкат назад до свого нормального життя, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що останні десять днів спостерігає певну втому від санкцій у деяких європейських країнах.

"На жаль, останні десять днів я спостерігаю певну втому від санкцій у деяких європейських країнах", - сказав Кулеба в інтерв'ю The Economist, оприлюдненому у вівторок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Він зазначив, що на початку війни всі бачили піднесення ЄС як потужного гравця, який може принести зміни.

"Те, що я бачу в останні десять днів у ЄС, це відкат назад до свого нормального життя, коли він не може ухвалити рішення про рішучі та швидкі дії", - пояснив міністр.

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За словами Кулеби, західні санкції вже вплинули.

"Майже кожна десята пропозиція (російських переговорників. - Ред.) стосується санкцій. Для них це біль", - наголосив він.

Кулеба зазначив, що Україна не отримала "чітких пояснень", чому не можна закрити європейські порти для російських суден та російських товарів.

Окрім того, глава МЗС звернув увагу на те, що Україна хотіла б, щоб Захід відмовився від практики переслідувань окремих олігархів і перейшов до більш системного підходу.

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"Ви впроваджуєте санкції проти російських олігархів, але путінізм - це система управління. Вони можуть бути не мільярдерами або навіть не мільйонерами, але вони - дрібні елементи в машині путінізму", - пояснив Кулеба.