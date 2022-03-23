У деяких європейських країнах спостерігається втома від санкцій: у ЄС відбувається відкат назад до свого нормального життя, - Кулеба
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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів, що останні десять днів спостерігає певну втому від санкцій у деяких європейських країнах.
"На жаль, останні десять днів я спостерігаю певну втому від санкцій у деяких європейських країнах", - сказав Кулеба в інтерв'ю The Economist, оприлюдненому у вівторок, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.
Він зазначив, що на початку війни всі бачили піднесення ЄС як потужного гравця, який може принести зміни.
"Те, що я бачу в останні десять днів у ЄС, це відкат назад до свого нормального життя, коли він не може ухвалити рішення про рішучі та швидкі дії", - пояснив міністр.
За словами Кулеби, західні санкції вже вплинули.
"Майже кожна десята пропозиція (російських переговорників. - Ред.) стосується санкцій. Для них це біль", - наголосив він.
Кулеба зазначив, що Україна не отримала "чітких пояснень", чому не можна закрити європейські порти для російських суден та російських товарів.
Окрім того, глава МЗС звернув увагу на те, що Україна хотіла б, щоб Захід відмовився від практики переслідувань окремих олігархів і перейшов до більш системного підходу.
"Ви впроваджуєте санкції проти російських олігархів, але путінізм - це система управління. Вони можуть бути не мільярдерами або навіть не мільйонерами, але вони - дрібні елементи в машині путінізму", - пояснив Кулеба.
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Швейцария помогла России торговать нефтью в обход санкций
DW: Швейцария продолжила заключать транзитные сделки по нефти с Россией в обход санкций
Швейцария продолжает торговать российской нефтью вопреки антироссийским настроениям через специальных дилеров. Бизнес приносит обеим сторонам миллиарды долларов, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на исследование неправительственной швейцарской организации Public Eye.
Из-за кризиса на Украине власти Швейцарии стали все чаще говорить о необходимости прекратить сотрудничество с Россией. Тем не менее формально присоединившаяся к ограничительным мерам ЕС страна заключает сделки с российской нефтью с помощью аккредитивных сделок. В таких случаях банк выдает дилеру кредит и временно становится владельцем товара. Когда покупатель вносит на счет банка всю необходимую сумму, товар меняет собственника. Швейцария выступает в сделке посредником - нефть идет напрямую из страны происхождения к получателю.
Информацию о подобных сделках почти невозможно отследить. Иногда местный Центробанк публикует некоторые данные, но они не дают полного представления о масштабе торговли. «Вся торговля сырьем плохо отслеживается и регулируется», - объяснила доктор юридических наук, профессор Бернского университета Элизабет Бюрги Бонаноми. Конечные владельцы большинства предприятий по торговле сырьем в Швейцарии часто неизвестны, так как почти все они принадлежат частным предпринимателям.
Несмотря на то, что Швейцария находится далеко от основных торговых путей и не имеет выхода к морю, страна давно уже стала одним из мировых центров по торговле сырьем. Согласно правительственному отчету за 2018 год, объем торговли через Швейцарию оценивается почти в триллион долларов. Именно «сырьевые» трейдеры, а вовсе не банки и не фармацевтические производства, входят в пятерку крупнейших компаний страны. Около трети добываемой нефти покупается и продается в Женеве. Через Швейцарию торгуется и примерно 80 процентов российского сырья, говорится в отчете.
Вопрос в том, что сейчас надо не только на Запад рассчитывать, но и самим активизировать производство собственного оружия, ремонт техники. Есть много людей, которые хотят помочь, но их не берут в военкоматы. Возможно, их можно было бы привлечь для производства чего-то, что нужно военным, чтобы чуть меньше зависеть от Запада. А может быть, организовать какую-то экономическую мобилизацию.
В общем, я надеюсь, что что-то в этом направлении активно делается.
грощі на нащі ПВО і ракети 2 роки закатували у асфальт, теж саме і про грощі на Тероборону,
тому маємо те що маємо.
Якщо це про Німеччину, то то не замореність, то звичайна проституція,
Німеччина робить Кремлю оральне задоволення, спочатку меркель,
тепер Шольц
москальського сатанату РПЦ-КДБ.
infonavigator.com.ua/novosti/zakarpatcy-obratilis-s-prosboj-zapretit-deyatelnost-upc-mp-k-prezidentu-i-vru/
потрібна допомога в розповсюдженні цієї інформації .
Його потрібно на місце рашкованського коня в МЗС РФ призначити.
Замість того, щоб подякувати і запропонувати розширити дію санкцій на своїх олігархів - мародерів української держави, воно ще скиглить. Захисник постсовецького олігархату знайшовся.
https://www.youtube.com/watch?v=LVMZ3LKPKfk