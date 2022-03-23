Росія друкує 2,5 мільярда фальшивих рублів для тимчасово окупованих територій, - Херсонська облрада

Російський агресор друкує фальшиві рублі для того, щоб розповсюджувати їх на тимчасово окупованих територіях.

Про це у Фейсбуці повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ.

"Мережею шириться інформація від британської розвідки, що на Пермській друкованій фабриці рф запущений процес друку фальшивих рублів в кількості 2,5 млрд. Ця вказівка ​​була доведена керівництву фабрики особисто директором російського держзнаку Аркадієм Трачуком. Фабрика працює у 3 зміни. Надалі фальшивки окупанти планують розповсюджувати серед мешканців окупованих ними територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначає Соболевський, "все може бути".

По-перше, РФ це може робити, щоб розрахуватися із колаборантами. Зрадників ніде не люблять, тож чого б і не підставити своїх "помічників", написав Соболевський.

По-друге, "брехня — це стиль життя наших сусідів". Вони не те що її створюють, вони в ній живуть і пропаганда настільки сильна, що вони самі в неї вже вірять, зазначив заступник голови облради.

Він звернувся до жителів Херсонщини: якщо комусь в руки потраплять ці "криваві гроші", то сприймайте їх як тридцять срібняків — плата за зраду. Він закликав не підтримувати економіку агресора, який щоденно вбиває українських громадян.