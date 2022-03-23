Росія друкує 2,5 мільярда фальшивих рублів для тимчасово окупованих територій, - Херсонська облрада
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Російський агресор друкує фальшиві рублі для того, щоб розповсюджувати їх на тимчасово окупованих територіях.
Про це у Фейсбуці повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ.
"Мережею шириться інформація від британської розвідки, що на Пермській друкованій фабриці рф запущений процес друку фальшивих рублів в кількості 2,5 млрд. Ця вказівка була доведена керівництву фабрики особисто директором російського держзнаку Аркадієм Трачуком. Фабрика працює у 3 зміни. Надалі фальшивки окупанти планують розповсюджувати серед мешканців окупованих ними територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей", - йдеться у повідомленні.
Як зазначає Соболевський, "все може бути".
По-перше, РФ це може робити, щоб розрахуватися із колаборантами. Зрадників ніде не люблять, тож чого б і не підставити своїх "помічників", написав Соболевський.
По-друге, "брехня — це стиль життя наших сусідів". Вони не те що її створюють, вони в ній живуть і пропаганда настільки сильна, що вони самі в неї вже вірять, зазначив заступник голови облради.
Він звернувся до жителів Херсонщини: якщо комусь в руки потраплять ці "криваві гроші", то сприймайте їх як тридцять срібняків — плата за зраду. Він закликав не підтримувати економіку агресора, який щоденно вбиває українських громадян.
Будь ласка, зачекайте...
ГУР оприлюднило запис розмови генерала Мізінцева, воєнного злочинця, який керує зараз блокадою Маріуполя
Але як елемент інформаційної війни - чому ні...
Тот доллары фальшивые печатал.
А Ірак на півтора десятиріччя став країною-ізгоєм, поки не знищили Садама Хуссейна.
А Ірак ці роки жив у злиднях ("нафта в обмін на продовольство")
4 год ·
Завтра на саміті НАТО колективний Захід має зробити наступний крок щодо Росії. Крім зобов'язань захищати своїх членів Альянс має сказати, що в нього є політичне та моральне зобов'язання захищати людей. Сьогодні потрібно стати на захист українців, інакше завтра прийдеться захищати себе. Хвиля закликів нападати на Польщу на російському телебаченні вже зашкалює.
НАТО має припинити ховатися за загальними фразами про небажання увійти в прямий конфлікт з путінським режимом. Альянс має чітко сказати, що буде допомагати українцям будь-якою необхідною зброєю - зараз, а не завтра. І готовий на встановлення гуманітарних зон безпеки і гуманітарних коридорів, оскільки це про життя. А будь-яка спроба застосувати зброю масового знищення в свою чергу знищить Росію.
Для НАТО це момент істини. Коли режим Мілошевича в Сербії почав етнічні чистки, то Альянс знайшов політичну волю для втручання та захисту людей. Путін розуміє тільки силу і відсутність дій НАТО зараз заохочуватиме його йти далі. Це як 1939 рік: або зупинити російську диктатури сьогодні, або мати повномасштабну світову завтра. Українці показали, що не бояться Путіна, тепер черга за НАТО.
Вопрос - с кем договорился враг? На каком уровне предательство?
Я просто прикинул почему такой провал по обороне -и если подбитую технику еще можна обьяснить ,то плен без единого выстрела наводит на мысль повторения крымского сценария(в первые дни можна было просто убежать и выйти к другим подразделениям)
Фюнф карбованців.
Арестованы,,,,моцкали,,,а до таке?