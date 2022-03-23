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Росія друкує 2,5 мільярда фальшивих рублів для тимчасово окупованих територій, - Херсонська облрада

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

рубл,рублі

Російський агресор друкує фальшиві рублі для того, щоб розповсюджувати їх на тимчасово окупованих територіях.

Про це у Фейсбуці повідомив перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський, передає Цензор.НЕТ.

"Мережею шириться інформація від британської розвідки, що на Пермській друкованій фабриці рф запущений процес друку фальшивих рублів в кількості 2,5 млрд. Ця вказівка ​​була доведена керівництву фабрики особисто директором російського держзнаку Аркадієм Трачуком. Фабрика працює у 3 зміни. Надалі фальшивки окупанти планують розповсюджувати серед мешканців окупованих ними територій Херсонської, Запорізької, Донецької та Луганської областей", - йдеться у повідомленні.

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Як зазначає Соболевський, "все може бути".

По-перше, РФ це може робити, щоб розрахуватися із колаборантами. Зрадників ніде не люблять, тож чого б і не підставити своїх "помічників", написав Соболевський.

По-друге, "брехня — це стиль життя наших сусідів". Вони не те що її створюють, вони в ній живуть і пропаганда настільки сильна, що вони самі в неї вже вірять, зазначив заступник голови облради.

Він звернувся до жителів Херсонщини: якщо комусь в руки потраплять ці "криваві гроші", то сприймайте їх як тридцять срібняків — плата за зраду. Він закликав не підтримувати економіку агресора, який щоденно вбиває українських громадян.
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Топ коментарі
+37
так фальшивый фубль от обычного ничем не отличается, оба это туалетная бумага
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23.03.2022 15:24
+8
https://twitter.com/i/status/1506615309410709510

ГУР оприлюднило запис розмови генерала Мізінцева, воєнного злочинця, який керує зараз блокадою Маріуполя

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23.03.2022 15:20
+8
Емм...для них друк фальшивих рублів - це як постріл собі в ногу.
Але як елемент інформаційної війни - чому ні...
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23.03.2022 15:21
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Не, ну это очень даже культурный руssкий, я считаю. Без матов разговаривал. Это натуральные сливки руssкого общества.
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23.03.2022 15:42 Відповісти
алкоголік.
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23.03.2022 15:44 Відповісти
Емм...для них друк фальшивих рублів - це як постріл собі в ногу.
Але як елемент інформаційної війни - чому ні...
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23.03.2022 15:21 Відповісти
Все верно... О том что они фальшивые уже к вечеру будут знать во всех закоулках) А кто там потом будет проверять)
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23.03.2022 15:27 Відповісти
Тактика Хуссейна.

Тот доллары фальшивые печатал.
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23.03.2022 15:23 Відповісти
Наче Ірак фальшиві кувейтські динари друкував, коли вторгся в Кувейт. Після того, як американці вигнали іракців з Кувейту ("буря в пустелі"), Кувейт негайно провів грошову реформу.

А Ірак на півтора десятиріччя став країною-ізгоєм, поки не знищили Садама Хуссейна.
А Ірак ці роки жив у злиднях ("нафта в обмін на продовольство")
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23.03.2022 16:57 Відповісти
Здається, фальшиві долари високої якості друкувала і друкує Північна Корея. Саме через США кожні 7-8 років змінює дизайн доларових купюр, передусім великих номіналів
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23.03.2022 17:02 Відповісти
так фальшивый фубль от обычного ничем не отличается, оба это туалетная бумага
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23.03.2022 15:24 Відповісти
Та неужели? Уже не кричит не накручивайте людей? Стал о чем то догадываться? Что же случилось за последнюю неделю?
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23.03.2022 15:24 Відповісти
Pavlo Klimkin
4 год ·
Завтра на саміті НАТО колективний Захід має зробити наступний крок щодо Росії. Крім зобов'язань захищати своїх членів Альянс має сказати, що в нього є політичне та моральне зобов'язання захищати людей. Сьогодні потрібно стати на захист українців, інакше завтра прийдеться захищати себе. Хвиля закликів нападати на Польщу на російському телебаченні вже зашкалює.
НАТО має припинити ховатися за загальними фразами про небажання увійти в прямий конфлікт з путінським режимом. Альянс має чітко сказати, що буде допомагати українцям будь-якою необхідною зброєю - зараз, а не завтра. І готовий на встановлення гуманітарних зон безпеки і гуманітарних коридорів, оскільки це про життя. А будь-яка спроба застосувати зброю масового знищення в свою чергу знищить Росію.
Для НАТО це момент істини. Коли режим Мілошевича в Сербії почав етнічні чистки, то Альянс знайшов політичну волю для втручання та захисту людей. Путін розуміє тільки силу і відсутність дій НАТО зараз заохочуватиме його йти далі. Це як 1939 рік: або зупинити російську диктатури сьогодні, або мати повномасштабну світову завтра. Українці показали, що не бояться Путіна, тепер черга за НАТО.
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23.03.2022 15:24 Відповісти
Рашка абсолютно сфальшована країна. Деграданти. Навіть гірше. Відхоже місце деградантів.
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23.03.2022 15:26 Відповісти
potjemkin land
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23.03.2022 15:32 Відповісти
Хм-м-м... Наскільки мені відомо, під час другої світової війни Німеччина у такий спосіб збиралася положити економіку Великобританії. Задум був цікавим, але не спрацював, бо англійці швидко виявляли фальшиві гроші і вилучали їх з обігу. Вся справа була у папері, на якому друкувались купюри. Англійці при його виготовленні додавали трохи старого ганчір'я. А німці до того не додумалися...
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23.03.2022 15:29 Відповісти
Так. Додавали нитки з старих корабельних канатів.
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23.03.2022 15:48 Відповісти
Так Гітлер же не дойчмарки фальшиві друкував, як ці дегенерати рублі, а фунти.
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23.03.2022 16:55 Відповісти
Власне, про те й мова. Москалі навіть змавпувати німців не можуть - настільки тупі.
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23.03.2022 22:48 Відповісти
Это говорит, что они имеют планы "официально" оккупировать южные территории Украины. Такая активность и подготовка, с учетом очень прохода с Крыма без сопротивления со стороны Украины, вызывает подозрение, что у них была предварительная договоренность.... Сдача городов Милитополя, Бердянска, Энергодара... отсутствие ТрО...
Вопрос - с кем договорился враг? На каком уровне предательство?
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23.03.2022 15:31 Відповісти
Скоро узнаем
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23.03.2022 15:37 Відповісти
на уровне херсонского сбу,полиции и всу в херсоне (части набранные наверное с местных полуватных жителей по аналогии с крымом -500 пленных в российском плену с херсонских по данным Говнюшенкова)
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23.03.2022 15:47 Відповісти
а те кто протестуют постанова что ли? что за бред
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23.03.2022 18:11 Відповісти
чего постанова,есть и нормальные неравнодушные граждане.,и 8 расстрелянных из 30 мм пушки терробороновцев,явно не военных людей,попытавшихся остановить кацапскую колонну с коктейлями молотова этому тоже подтверждение.Они заплатили своими жизнями за то,что не получили никакого оружия ,что наводит на мысли о предательстве или саботаже.
Я просто прикинул почему такой провал по обороне -и если подбитую технику еще можна обьяснить ,то плен без единого выстрела наводит на мысль повторения крымского сценария(в первые дни можна было просто убежать и выйти к другим подразделениям)
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23.03.2022 18:55 Відповісти
ваш господин сатана вам это подсказал?
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23.03.2022 19:21 Відповісти
это просто логика,и никакого колдовства А аватарка взята из ЕVE онлайн
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23.03.2022 19:55 Відповісти
их можно наклеить на стену, а сверху - нормальные обои...
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23.03.2022 15:32 Відповісти
Окупанти вже колись подібне робили. Не допомогло.
Фюнф карбованців.


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23.03.2022 15:34 Відповісти
Мабуть це будуть такіж самі гроші як й при окупації України німцями....дойчмарки які ходили на окупованих територіях було неможливо розрахуватися в нимечині
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23.03.2022 15:42 Відповісти
Саме так.
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23.03.2022 16:04 Відповісти
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23.03.2022 15:45 Відповісти
Страна епаньков.
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23.03.2022 15:51 Відповісти
после победы это будут коллекционные бумажки )))
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23.03.2022 15:59 Відповісти
Шойгу и Герасимов
Арестованы,,,,моцкали,,,а до таке?
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23.03.2022 16:01 Відповісти
кому потрібний рашистський туалетний папір,котрим навіть з,,дницю можна подряпати.?
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23.03.2022 16:02 Відповісти
Вони скоро всі будуть фальшивими. Фарбу на ***** кацапи купуть у якоїсь зі скандинавських країн.
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23.03.2022 16:07 Відповісти
Поширюйте цю інформацію на окупованих територіях. Його нікчемний папір.
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23.03.2022 16:26 Відповісти
Думаю, речь идет о банкнотах так называемых Л/ДНР, которые не будут приниматься как платежное средство в самой паРашке (оккупационные фантики)!
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23.03.2022 17:20 Відповісти
Это примерно как "рейхс-марки"?
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23.03.2022 20:57 Відповісти
все правильно реихрубли
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23.03.2022 20:10 Відповісти
А у них на больше нет ума и нормальной бумаги, да и туалетной тоже.
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23.03.2022 20:56 Відповісти
 
 