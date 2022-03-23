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Білорусь (5968) консульство (266) МЗС (3559) посольство (876) Ніколенко (154)

Черговий недружній крок, який не залишиться без відповіді, - МЗС про закриття консульства України у Бресті та вигнання українських дипломатів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

мзс

Україна не залишить без належної відповіді скорочення складу посольства України у Мінську та закриття консульства України у Бресті.

Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко агентству "Інтерфакс-Україна" в середу, інформує Цензор.НЕТ.

"Розглядаємо такі дії Білорусі як черговий нічим неспровокований недружній крок до України. Україна не залишить дії Білорусі без належної відповіді, про яку ми повідомимо додатково", - сказав Ніколенко.

Він зазначив, що після від'їзду певних українських дипломатів посольство України в Мінську функціонуватиме у скороченому складі на чолі із послом Ігорем Кизимом.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Білорусь закриває українське консульство у Бресті та виганяє дипломатів

"У наших дипломатів буде достатньо можливостей, щоб продовжувати надавати консульську допомогу українським громадянам у Білорусі", - повідомив речник.

Як повідомлялося, білоруська сторона оголосила про скорочення складу посольства України в Мінську та закриття консульства України в Бресті. Дванадцятьом українським дипломатам було приписано залишити територію Білорусі протягом 72 годин.

Також читайте: У ЗСУ заявляють, що білоруські військові планують здаватися в полон у разі відправки їх на територію України для участі в бойових діях
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Топ коментарі
+22
про яку блд дружбу ,з драником , ви ще блеєте?
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23.03.2022 15:37
+22
Прям не хватает злости. Беларашка бомбит наши города крылатыми и баллистическими ракетами, снабжает кацапские танки горючим у наша власть до сих пор рассказывает про дружбу
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23.03.2022 15:41
+14
Телеканал "Прямий"



@prm_ua

·
8 хв



білорусь не почне війну проти України, вона вже у ній бере участь, - Столтенберг.
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23.03.2022 15:42
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про яку блд дружбу ,з драником , ви ще блеєте?
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23.03.2022 15:37 Відповісти
Пока бульбаши в грызло не получат где-нибудь на границе с Волынской областью-не угомонится. Сейчас устраивают возню,чтобы отчитаться перед кацапами,а потом руками разведут. Хотели,мол-не получилось. 2тыс. трупов за 2 часа. Извиняйте "расейские братушки".
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23.03.2022 15:40 Відповісти
Это означает Беларусь под давление раши это сделала и возможно означает скорое вторжение на территорию Украины..
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23.03.2022 15:40 Відповісти
БелоРаша та же паРаша! И не надо себя обманывать....
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23.03.2022 15:41 Відповісти
Та по*уй! Не бачу потреби підтримувати з ними стосунки. Зовсім.
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23.03.2022 15:41 Відповісти
https://24tv.ua/rozhituvali-situatsiyu-regioni-mukachivskiy-miskradi-zatrimali_n1916584
Україна 28 добу чинить рішучий опір окупантам. Тим часом навіть у відносно спокійних регіонах нашої країни деякі особи намагаються розхитувати ситуацію і підіграють ворогу.
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23.03.2022 15:41 Відповісти
Прям не хватает злости. Беларашка бомбит наши города крылатыми и баллистическими ракетами, снабжает кацапские танки горючим у наша власть до сих пор рассказывает про дружбу
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23.03.2022 15:41 Відповісти
Телеканал "Прямий"



@prm_ua

·
8 хв



білорусь не почне війну проти України, вона вже у ній бере участь, - Столтенберг.
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23.03.2022 15:42 Відповісти
свічка


@svecha62

·
11 хв



Столтенберг заявив, що НАТО надасть Україні обладнання для захисту від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз, а також надаватиме допомогу у сфері кібербезпеки.
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23.03.2022 15:45 Відповісти
Какие представительства страны то уже нет такой уже новые открывают с новыми дипломатами и послами
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23.03.2022 15:44 Відповісти
ВСУ захватили одну из самых мощных станций радиоэлектронной борьбы ВС РФ (фото)

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23.03.2022 15:44 Відповісти
Мне кажется, что библейское "подставить другую щеку" здесь не работает. Разорвать с ними все связи, как с рашкой. И всех бульбашей отправить обратно к своему фюреру. Нехрен у нас отсиживаться. Если они все такие против луки, то пусть у себя дома это и показывают. Иначе просто кормим очередную вату
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23.03.2022 15:46 Відповісти
є ще з Біблії "не сипати бісером перед свинями", а также "гріх забрати хліб у дітей і віддати його псам".
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23.03.2022 15:51 Відповісти
Думаю вони підуть на все але тільки не на війну, там де влада ще може бути підкупною, народ Білорусі не підведе
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23.03.2022 15:51 Відповісти
Інна Щер@shcherbininainn



Поляки створили петицію про закриття кордону для рос/білор вантажівок. Підписати може кожен.
Не хочете підписувати, то хоча б поширити будь ласка.
росія має бути повністю відрізана від світу, бо вони зможуть вийти на протест, лише як їм не буде що їсти.
Підпишіть, це забере 2 хв
https://www.petycjeonline.com/apel_do_premiera_o_zamknicie_granicy_dla_tirow_do_rosj?s=94667314&utm_source=whatsapp
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23.03.2022 15:55 Відповісти
а бульбашских 3.14даров дипломатов из Киева уже выгнали или где они окопались?
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23.03.2022 15:55 Відповісти
они отвалили на днях
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23.03.2022 16:23 Відповісти
Недружній крок?

ви там в мзс напевно білини обїлись ?

з території білорашистів по вам бьють ракетами , їдуть танками , літають і заправляються літаки що ******** Україну

це взагалі тупість бути вигнаними а не покинути територію самим ще 24 числа
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23.03.2022 15:59 Відповісти
Бульбайоби спочатку віддали свою територію та ресурси кацапам для нападу на Україну, а потім і самі взяли участь у вбивстві у т.ч. мірних громадян.
Що іще потрібно виродкам на Банковій, щоб розірвати відносини та почати мочити зосередження орків на територій тараканії?!
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23.03.2022 16:02 Відповісти
С пособником убийцы дружить? ну вы даете...
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23.03.2022 16:03 Відповісти
кажется это подготовка к войне для белорашки
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23.03.2022 16:07 Відповісти
Шойгу арестован,Герасим ов тоже,,,,моцкалики так кто командует,,,Мавзолейным быдло?Шариков энд Швондер?
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23.03.2022 16:21 Відповісти
Кто выше призывает, что надо было самим раньше свалить.
Вот тут как раз дипломатия должна быть, раз уж не мы, а на нас напали. Мы всему миру показываем, что мы первые ни с кем не ссоримся и со всеми хотим дружить.
А вот если мы сами демонстративно отзовём посла/консула - прокуйловская пропаганда сразу обратит на это внимание наших западных партнёров и "партнёров", это ведь недружественный шаг, а мы первыми ничего плохого не начинаем!

Что уж поделать, когда у террориста есть ядерное оружие - с ним призывают вести переговоры, это ссыкливая рабская позиция, но на Западе уже не один десяток лет - курс на смягчение всего, что попадается на глаза, и на максимальную толерантность, чтобы же никого не дай Бог не обидеть даже словом. Тогда как на россии - продолжение постоянного курса на агрессию, как было в СССР (гноить всех, кого объявили "врагом народа", например). Потому разбушевавшийся гопник-террорист всем угрожает, а Запад всё пытается словами уговорить его успокоиться.
Запад отказывается признать, что дипломатия работает только с теми, кто готов к дипломатии.

Украине в этом смысле очень не повезло на "эпоху", в которой на нас напали - эпоху беспредельной толерантности и боязни кого угодно обидеть у всех, кто мог бы нам реально помочь. А теперь смотрим на новости ближайших дней - лилипутин обещал ударить по Польше, если та продолжит проталкивать проект натовских миротворцев и позволит провезти через свою территорию важное для Украины оружие (или какой там кацапы ультиматум поставили?). Если Дуда отклонит проект миротворцев своего минобороны, если до нас не дойдут С-300 - значит, лысая макака снова смогла их запугать.
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23.03.2022 16:21 Відповісти
Тарас Березовец каже,,,Шойгу Арестован,,,,беднаЯ Рабссея😂
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23.03.2022 16:28 Відповісти
Хто таке Тарас , диряве відро. Працював у мене на виборах, людина живе суто заради грошей та самореклами.
Коли у 91 окрузі ми змагалися з партією Регіонів, він спочатку працював, а потім виставив цінник 50 000 долл в місяць, ми сказали йому Тарасик іди *****
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23.03.2022 17:14 Відповісти
Недружній крок - це надавати свою територію для агресії проти України. Які ще можуть бути дипстосунки з агресором?
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23.03.2022 16:57 Відповісти
Надо было давно самим все закрыть... Ещё после похищения Гриба...
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23.03.2022 17:09 Відповісти
Сук ЗеБіли, яка дружба, це ворог який бомбить, надає військову допомогу росії, створює оперативно-тактичні вічками для відволікання наших військ.
Гнили білоруські не ступають і війну але виснажують наші війська які реагують на їх пересування та ознаки наступу. Таким чином ми не маємо можливість перекинути війська у напрямку Маріуполя та Херсона
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23.03.2022 17:11 Відповісти
 
 