Черговий недружній крок, який не залишиться без відповіді, - МЗС про закриття консульства України у Бресті та вигнання українських дипломатів
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
Україна не залишить без належної відповіді скорочення складу посольства України у Мінську та закриття консульства України у Бресті.
Про це заявив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко агентству "Інтерфакс-Україна" в середу, інформує Цензор.НЕТ.
"Розглядаємо такі дії Білорусі як черговий нічим неспровокований недружній крок до України. Україна не залишить дії Білорусі без належної відповіді, про яку ми повідомимо додатково", - сказав Ніколенко.
Він зазначив, що після від'їзду певних українських дипломатів посольство України в Мінську функціонуватиме у скороченому складі на чолі із послом Ігорем Кизимом.
"У наших дипломатів буде достатньо можливостей, щоб продовжувати надавати консульську допомогу українським громадянам у Білорусі", - повідомив речник.
Як повідомлялося, білоруська сторона оголосила про скорочення складу посольства України в Мінську та закриття консульства України в Бресті. Дванадцятьом українським дипломатам було приписано залишити територію Білорусі протягом 72 годин.
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Україна 28 добу чинить рішучий опір окупантам. Тим часом навіть у відносно спокійних регіонах нашої країни деякі особи намагаються розхитувати ситуацію і підіграють ворогу.
@prm_ua
·
8 хв
білорусь не почне війну проти України, вона вже у ній бере участь, - Столтенберг.
@svecha62
·
11 хв
Столтенберг заявив, що НАТО надасть Україні обладнання для захисту від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз, а також надаватиме допомогу у сфері кібербезпеки.
Поляки створили петицію про закриття кордону для рос/білор вантажівок. Підписати може кожен.
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росія має бути повністю відрізана від світу, бо вони зможуть вийти на протест, лише як їм не буде що їсти.
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https://www.petycjeonline.com/apel_do_premiera_o_zamknicie_granicy_dla_tirow_do_rosj?s=94667314&utm_source=whatsapp
ви там в мзс напевно білини обїлись ?
з території білорашистів по вам бьють ракетами , їдуть танками , літають і заправляються літаки що ******** Україну
це взагалі тупість бути вигнаними а не покинути територію самим ще 24 числа
Що іще потрібно виродкам на Банковій, щоб розірвати відносини та почати мочити зосередження орків на територій тараканії?!
Вот тут как раз дипломатия должна быть, раз уж не мы, а на нас напали. Мы всему миру показываем, что мы первые ни с кем не ссоримся и со всеми хотим дружить.
А вот если мы сами демонстративно отзовём посла/консула - прокуйловская пропаганда сразу обратит на это внимание наших западных партнёров и "партнёров", это ведь недружественный шаг, а мы первыми ничего плохого не начинаем!
Что уж поделать, когда у террориста есть ядерное оружие - с ним призывают вести переговоры, это ссыкливая рабская позиция, но на Западе уже не один десяток лет - курс на смягчение всего, что попадается на глаза, и на максимальную толерантность, чтобы же никого не дай Бог не обидеть даже словом. Тогда как на россии - продолжение постоянного курса на агрессию, как было в СССР (гноить всех, кого объявили "врагом народа", например). Потому разбушевавшийся гопник-террорист всем угрожает, а Запад всё пытается словами уговорить его успокоиться.
Запад отказывается признать, что дипломатия работает только с теми, кто готов к дипломатии.
Украине в этом смысле очень не повезло на "эпоху", в которой на нас напали - эпоху беспредельной толерантности и боязни кого угодно обидеть у всех, кто мог бы нам реально помочь. А теперь смотрим на новости ближайших дней - лилипутин обещал ударить по Польше, если та продолжит проталкивать проект натовских миротворцев и позволит провезти через свою территорию важное для Украины оружие (или какой там кацапы ультиматум поставили?). Если Дуда отклонит проект миротворцев своего минобороны, если до нас не дойдут С-300 - значит, лысая макака снова смогла их запугать.
Коли у 91 окрузі ми змагалися з партією Регіонів, він спочатку працював, а потім виставив цінник 50 000 долл в місяць, ми сказали йому Тарасик іди *****
Гнили білоруські не ступають і війну але виснажують наші війська які реагують на їх пересування та ознаки наступу. Таким чином ми не маємо можливість перекинути війська у напрямку Маріуполя та Херсона