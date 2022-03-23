Мінцифри шукає сторінки мертвих окупантів у соцмережах і повідомляє про їхню смерть друзям та близьким, - Федоров
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
В Україні використовують штучний інтелект, щоб виявити мертвих окупантів через соціальні мережі та повідомити про їхні смерті рідним.
Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.
"Ще місяць тому ми використовували технології, щоб запускати інноваційні способи авторизації за допомогою співставлення біометрії обличчя з фото в реєстрі. Пам’ятаєте підпис обличчям у Дії?
Сьогодні ж використовуємо штучний інтелект для пошуку в соціальних мережах акаунтів мертвих російських солдатів за фото трупів, щоб повідомити про їхню смерть друзям та близьким, розвіяти міф про "спецоперацію", на якій "немає строковиків" і де "ніхто не вмирає".
За словами Федорова, у міністерстві також налаштовували нову систему CRM для автодозвону в Росію, "щоб розповідати правду про російських вбивць".
Будь ласка, зачекайте...
вони вже ВСІ ТРУПАКИ !!!!
розсилайте по всійї рашці "ваш син - покойник !"
нехай сіпаються, телефонують, шукають
Ну нарешті почали полонених рабсіан використовувати.
тому показумати оскаженілим істотам їх трупи може і потрібно але не будувати ілюзій що вони там почнуть щось робити , це деградоване біосміття
Не, ну правда, вот это всё для того чтобы что?
Сколько людей работало в "минцифре" не знает никто
Чем они там все занимались - не знает никто
Каков результат их работы - не знает никто (та же "Дия" не решила НИ ОДНОЙ реальной проблемы украинцев. Удобненько и не более того)
Какой у них там был ФОТ - не знает никто
И эта вся толпа хочет сохранить свои места и з/п. Ответил на твой вопрос?
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
Zabiraite ego NArassiju do 30 marta, libo otdaem ego v kombinat organičeskix udobrenij. KRAPKA.