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Мінцифри шукає сторінки мертвих окупантів у соцмережах і повідомляє про їхню смерть друзям та близьким, - Федоров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

В Україні використовують штучний інтелект, щоб виявити мертвих окупантів через соціальні мережі та повідомити про їхні смерті рідним.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Ще місяць тому ми використовували технології, щоб запускати інноваційні способи авторизації за допомогою співставлення біометрії обличчя з фото в реєстрі. Пам’ятаєте підпис обличчям у Дії?

Сьогодні ж використовуємо штучний інтелект для пошуку в соціальних мережах акаунтів мертвих російських солдатів за фото трупів, щоб повідомити про їхню смерть друзям та близьким, розвіяти міф про "спецоперацію", на якій "немає строковиків" і де "ніхто не вмирає".

За словами Федорова, у міністерстві також налаштовували нову систему CRM для автодозвону в Росію, "щоб розповідати правду про російських вбивць".

Також читайте: До Росії застосували вже понад 6000 санкцій, - Мінцифри

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+34
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23.03.2022 15:47
+23
Ну хоч якась користь з вас...
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23.03.2022 15:41
+17
Фото класс!
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23.03.2022 15:46
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Ну хоч якась користь з вас...
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23.03.2022 15:41 Відповісти
яких "померлих" ?

вони вже ВСІ ТРУПАКИ !!!!

розсилайте по всійї рашці "ваш син - покойник !"
нехай сіпаються, телефонують, шукають
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23.03.2022 17:25 Відповісти
> В Україні використовують штучний інтелект

Ну нарешті почали полонених рабсіан використовувати.
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23.03.2022 15:42 Відповісти
э нее, там штучный дегенератизм, а не интеллект. Таких только в свинарники говно лопатами скребсти. Тем более там большинство вояк колзозники с забитых деревень, должны уметь.
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23.03.2022 15:55 Відповісти
Простейшие же команды они должны умень выпонять. Ну там "сидеть", "лежать", "голос!".
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23.03.2022 16:11 Відповісти
Igor, ta vy šo??? Svinarniki vnarassiji? U nix že salo "na zavode delajut"
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23.03.2022 21:29 Відповісти
Нечем больше заняться? Оно им надо? Там бабы еще нарожают!
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23.03.2022 15:44 Відповісти
Баби замахалися вже. І так в три зміни наражівают
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23.03.2022 16:01 Відповісти
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23.03.2022 17:22 Відповісти
Не скажи ,******** еще надо минимум до 18 лет выращивать
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23.03.2022 19:27 Відповісти
Это я могарычу адресовал...
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23.03.2022 19:28 Відповісти
Фото класс!
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23.03.2022 15:46 Відповісти
a šoj tam pod golovoj u otdyxajuščego riuzgeturista? - laptop či planšet vmesto poduški?
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23.03.2022 21:31 Відповісти
Смахивает на защиту спины, у меня на мотоциклетной куртке похожее.
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23.03.2022 22:39 Відповісти
Мало віриться що ця інформація в мордорі комусь цікава. Тільки від одної свиноматки чула, що "твоей маме сказала что тебе может грозить, а она ответила ну и что. Получается что беспокоимся о тебе только я и дети". Він погодився.
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23.03.2022 15:46 Відповісти
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23.03.2022 15:47 Відповісти
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23.03.2022 16:06 Відповісти
мордору батькам цих солдат дружинам в більшості взагалі похєр на них абсолютно
тому показумати оскаженілим істотам їх трупи може і потрібно але не будувати ілюзій що вони там почнуть щось робити , це деградоване біосміття
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23.03.2022 15:48 Відповісти
Ну сообщили и чё?
Не, ну правда, вот это всё для того чтобы что?
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23.03.2022 15:49 Відповісти
Ну хотя бы шоб знали, и бежали к фюреру получать срубли за мясо их личинок. Хoтя вы правы, руssким свиноматкам пох на их детенышей.
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23.03.2022 16:03 Відповісти
Ну как тебе сказать ...
Сколько людей работало в "минцифре" не знает никто
Чем они там все занимались - не знает никто
Каков результат их работы - не знает никто (та же "Дия" не решила НИ ОДНОЙ реальной проблемы украинцев. Удобненько и не более того)
Какой у них там был ФОТ - не знает никто

И эта вся толпа хочет сохранить свои места и з/п. Ответил на твой вопрос?
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23.03.2022 16:42 Відповісти
Класний челендж, підтримую.
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23.03.2022 15:59 Відповісти
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23.03.2022 16:00 Відповісти
Та їм по барабану ,якби впридачу до тіла , ще боярки , тоді вони би самі своїх орків шукати почали .
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23.03.2022 16:03 Відповісти
Я оптиміст і мене радує, що не всі росіяни погані. Вже біля 16000 хороших росіян! І я вірю, що їх буде незбагненно більше! І ще більше! В кінці кінців всі вони стануть хорошими.
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23.03.2022 16:06 Відповісти
ФСБ РАБссии арестовало Шойгу и Герасимова,,,шойсь пошло не по плану,,,
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23.03.2022 16:15 Відповісти
гарний екземпляр... такий може "вести" чудові, доходчиві й духовні бесіди в соцемережах від себе і від співслуживців...
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23.03.2022 16:18 Відповісти
Охреніти! Ті у кого є мізки краще будуть (за допомогою онлайн перекладача) розповідати правду про війну на міжнародних майданчиках, хоч у тому ж ютубі та заручатися підтримкою України.
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23.03.2022 16:33 Відповісти
Мінцифри скиньте нлмера цих тварин я їх за$$бу ви там бл свому рівні .**** привезіть цих підеров до розбомленого будинку нехай там дають накуй нікому непотрібне інтервю
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23.03.2022 16:33 Відповісти
с фото ихних трупов - это эпичненько..., я бы еще добавляла фото тех разрушений, которые они совершили на нашей земле и обязательно добавляла, что мы их проклинаем и царька ихнего тоже проклинаем...
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23.03.2022 16:37 Відповісти
Замечательно. Давно надо было сделать это. Нехай подивляться на своїх вояків.
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23.03.2022 16:46 Відповісти
Ну и какой смысл ватникам в рашке что-то рассказывать? Им всем насрать на убитых, на потери, на гибель детей.
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23.03.2022 16:49 Відповісти
М. Булгаков о русских - Не народ,а скотина,хам,дикая орда душегубов и злодеев
И.С. Шмелев о русских- Народ что ненавидит волю,обожает рабство,любит цепи на своих ногах и руках,грязный физически и морально,готовый угнетать в любой момент всех и вся.
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23.03.2022 17:00 Відповісти
А чого воно на фотці розляглося в шортах і ноги розставило? Щось хоче?
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23.03.2022 17:03 Відповісти
nažalj v stepi u vas losej netu...
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23.03.2022 21:34 Відповісти
Им конечно пох в России на своих детей но посмертные денежки они бы с удовольствием пропили бы или проели .Так что пусть сообщают о зашквареных трупах.
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23.03.2022 17:08 Відповісти
Я этим уже давно занимаюсь. тупым русским похер на свои трупы, они только конфликтом отвечают, никто не попросил прощения, и не признаю ошибку.
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23.03.2022 17:17 Відповісти
mnogo tekstu, možno koroče: Vaš takoj-to vania salautdin zdox V Ukraine.
Zabiraite ego NArassiju do 30 marta, libo otdaem ego v kombinat organičeskix udobrenij. KRAPKA.
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23.03.2022 21:38 Відповісти
Это культурное.))) Одно из многих сообщений. Они мне отвечают с конфликтом, потом я отвечаю тоже срачём.
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23.03.2022 22:23 Відповісти
Это - высокий стандарт! Респект !
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23.03.2022 18:28 Відповісти
to tak, standart otdyxa turistov iz tagila jak na lučšix pliažax Turcyji
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23.03.2022 21:40 Відповісти
Ох какая кокетка развалился у дороги
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23.03.2022 18:58 Відповісти
Херня ваш Дия пидпис. Меня до сих пор этот додаток не узнает.)
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24.03.2022 06:51 Відповісти
 
 