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Саміт НАТО погодить надання Україні обладнання для захисту від хімічної та біологічної зброї, - Столтенберг

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

столтенберг

Під час саміту НАТО буде погоджено додаткову військову допомогу Україні, зокрема обладнання для захисту від хімічної та біологічної зброї.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я очікую, що завтра союзники (з НАТО) узгодять надання додаткової допомоги, зокрема допомоги в галузі кібербезпеки, а також обладнання, щоб допомогти Україні захиститися від хімічної, біологічної, радіоактивної та ядерної загрози", - сказав Столтенберг у середу журналістам у Брюсселі.

Лідери країн НАТО на саміті в четвер не мають наміру обговорювати питання про членство України, йтиметься виключно про додаткову підтримку цій країні, заявив Столтенберг.

"Членство в НАТО не є частиною порядку денного. Ми обговоримо додаткову допомогу", - підкреслив генсек Альянсу.

Столтенберг додав, що союзники альянсу "рішуче налаштовані щодо того, щоб зробити все можливе для підтримки України".

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"Але також перед нами стоїть відповідальність, щоб не дати війні вийти за межі України і не стати конфліктом між НАТО й Росією, бо це призведе до ще більшої кількості смертей і руйнувань", - додав генсек Альянсу.

Нагадаємо, саміт НАТО відбудеться у Брюсселі 24 березня у очному форматі.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+36
Для тих, хто "в домікє". Столтенберг враховує помилку Борреля. Тому про жодні серйозні поставки озброєнь ми більше не почуємо. Але побачимо. По діях наших військових. 😊 Тому зрада відміняється. Скиглення подоляківських і кацапських ботів "НАТА нас прєлала" - то просто моветон. 😊
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23.03.2022 16:23
+30
НАТО ваше ГОВНО а вот ВСУ это ДА ,это единственная в Мире НЕПОБЕДИМАЯ СИЛА !!!
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23.03.2022 16:18
+17
Ссыкливые уроды. Позор!
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23.03.2022 16:20
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обладнання, щоб допомогти Україні захиститися від хімічної, біологічної, радіоактивної та ядерної загрози

F-15 (with AIM-120), A-10 (with CBU-97), M1A1, Ticonderoga (with SM-3)?
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23.03.2022 17:56 Відповісти
Уф. Сподіваюсь не знадобится, але краще бути готовими.
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23.03.2022 18:01 Відповісти
Вывод напрашивается таков ,, а сколько они еще продержуться ??? без ПВО и самолетов .
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23.03.2022 18:39 Відповісти
Повтори правописание - не там ставишь мягкий знак в глаголах, не говоря уже об окончаниях, сраный русский патриот! Впрочем, в вашей рашке так и надо говорить - на **********, по-русски вы говорить и тем более писать не умеете
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24.03.2022 00:33 Відповісти
тільки повітря язиками своїми можуть трясти, супер блок, супер сцикуни
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23.03.2022 18:42 Відповісти
ви думаєте чому в расЄї памперси і прокладки зникли з магазинів
Правильно. Їх столтенберг скупив
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23.03.2022 19:00 Відповісти
авиацию и ПВО дайте.
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23.03.2022 20:19 Відповісти
НАТО это красивая оболочка без начинки. Участники уже давно не выполняют устав о % ВВП, который должен выделяться ежегодно на модернизацию армий. За это их еще Трамп критиковал сильно. Про Европу: я не верю, что итальянцы, испанцы, португальцы или французы смогут или вообще будут сопротивляться. Немцам в спину ударят русскоязычные иммигранты, которые также зомбированы КисельТВ. Биться будут поляки и прибалты. Может быть, чехи и словаки, но их мало. Венгры, Болгария и Балканы сразу лягут под Рашу. Про румын вообще молчу. Скандинавы и Швейцария - нейтралитет, но это их не спасет от немытых орков. Вот такой вот анализ.
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24.03.2022 00:11 Відповісти
ми і не повинні знати, що саме нам будуть постачати. "зрадники" також будуть знати з новин
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24.03.2022 20:32 Відповісти
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