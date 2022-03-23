Саміт НАТО погодить надання Україні обладнання для захисту від хімічної та біологічної зброї, - Столтенберг

Під час саміту НАТО буде погоджено додаткову військову допомогу Україні, зокрема обладнання для захисту від хімічної та біологічної зброї.

Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я очікую, що завтра союзники (з НАТО) узгодять надання додаткової допомоги, зокрема допомоги в галузі кібербезпеки, а також обладнання, щоб допомогти Україні захиститися від хімічної, біологічної, радіоактивної та ядерної загрози", - сказав Столтенберг у середу журналістам у Брюсселі.

Лідери країн НАТО на саміті в четвер не мають наміру обговорювати питання про членство України, йтиметься виключно про додаткову підтримку цій країні, заявив Столтенберг.

"Членство в НАТО не є частиною порядку денного. Ми обговоримо додаткову допомогу", - підкреслив генсек Альянсу.

Столтенберг додав, що союзники альянсу "рішуче налаштовані щодо того, щоб зробити все можливе для підтримки України".

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"Але також перед нами стоїть відповідальність, щоб не дати війні вийти за межі України і не стати конфліктом між НАТО й Росією, бо це призведе до ще більшої кількості смертей і руйнувань", - додав генсек Альянсу.

Нагадаємо, саміт НАТО відбудеться у Брюсселі 24 березня у очному форматі.