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Від початку війни війська РФ обстріляли 58 швидких: загинули шестеро медиків, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Здоров'я Війна в Україні

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Російські загарбники з початку широкомасштабного вторгнення обстріляли 58 машин екстреної медичної допомоги та вбили шістьох медиків.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко у Фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"Ніколи не думав, що будемо діставати бронежилети для медичних працівників. Але через дії терористів з росії, які вже обстріляли 58 машин екстреної медичної допомоги та вбили 6 наших колег, ми вимушені робити й це. Сьогодні передав першу частину бронежилетів працівникам екстренної медичної допомоги, які попри все, під кулями, рятують українців на межі зони активних бойових дій", - розповів він.

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23.03.2022 17:43 Відповісти
 
 