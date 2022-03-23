Країни Європи змушені будуть платити за газ РФ у рублях, - доручення Путіна
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Президент Росії Володимир Путін доручив приймати оплату за газ від "недружніх країн" у рублях. Після цього газ подорожчав на 20%.
Президент Росії Володимир Путін доручив уряду та Центральному банку перевести розрахунки за постачання російського газу європейським країнам у рублі. Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на росЗМІ.
За словами Путіна, влада планує відмовитися від валют, що "скомпрометували" себе, — наприклад, долара і євро.
"Мною ухвалене рішення в найкоротший час реалізувати комплекс заходів щодо переведення оплати — почнемо з цього — нашого природного газу, що постачається в так звані недружні країни, за російські рублі", — заявив Путін.
Уряд та Центробанк Росії мають за тиждень продумати порядок операцій, згідно з якими покупці газу зможуть купувати рублі на внутрішньому російському ринку.
Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк назвав ці дії "фінансовим антиєвропейським фронтом". "Це другий крок до ескалації. Перший – погрози ударами по єврологістичних центрах за допомогу", – написав він у твіттері.
Після заяви РФ про оплату в рублях ціни на газові ф’ючерси з поставкою у квітні злетіли на 18,9%, інформує "Економічна правда". Так, котирування на головному європейському хабі TTF у Нідерландах за добу злетіли на 18,9% до 1374,69 долара за тисячу кубометрів газу. При цьому безпосередньо після заяви ціна стрибнула на 10%.
Будь ласка, зачекайте...
Російський агресор друкує фальшиві рублі для того, щоб розповсюджувати їх на тимчасово окупованих територіях.
хотя, не исключено, что эурообзабоченцы сглотнут.
Posle ostaetsia lišj začet i otrabotka naraissej vsledstviji voznikšego ee dolga v nature, - tonami i kubametrami.
Може йому ще забажається у "монгольскіх шекєлях"
або у "нігерійських лірах"..
Є контракт де прописано-"доляри США"
тож Фуйло атсасьот
Тільки за ці три тижні США виділили 14 млрд (Конгрес) та 1 млрд (Байден). Плюс 1,2 млрд. ЄС. А ще допомога Австралії, Японії..., та практично цілого світу. Для порівняння Україна збільшила військові видатки бюджету на 67,6 млрд гривень.
Маємо найбільший геополітичний тренд з часів закінчення Холодної війни - це допомогти Україні перемогти і допомогти Росії програти.
Жодна країна у світі за всю історію людства не отримувала стільки допомоги (військової, фінансової, дипломатичної,політичної, та гуманітарної (три мільйони лише біженців прийняли в ЄС) за такий короткий період часу (три тижні).
І жодна країна світу не отримувала таких санкцій, як Росія...
США та НАТО роблять усе, що може, щоб Росія програла.
Без допомоги Заходу Україна не протрималася б трьох днів.
НЕ НАТО та США напали на Україну Путін, напав на Україну.
НАТО та США напередоні нападу нас попереджали і літаками поставляли зброю, завдяки якій бліцкріг Путіна не відбувся.
А що робила ЗЕвлада? Насміхалася над попередженнями, тупо хамила, запрошувала українців на шашлики, а рашаокупантів на горілку з холодцем, продовжуючи 95 квартал 2019 року "какая разніца, хуже не буде, хоть поржом".
Але сьогодні подлякоарештовичі настільки засрали вам мізки, що у вас усе перевернулося з ніг на голову і НАТО і США стали винними у наших смертях, а в очах убивці на банковій знову шукають мир.
Не ПЕРЕМОГУ, а мир і договарітса пасєрєдінє.
Та, майте,к@рва, совість і користуйтеся мізками. Зірвіть з мозків асфальт і закрийте ним небо...
В Україні введена не воєнна, а саме політична цензура на телебаченні. Інформаційна війна триває, населення продовжують обробляти антинатівською роспропагандою і пропагандою замирення з ворогами. В нас відбирають інформаційну зброю!!!! Не відбулося жодного катарсису у владі.
Сьогодні війна за Україну не лише територіальна, але це - наш бій за свободу, і передусім свободу вибору і думки!
Жодні гарантії, писані і неписані, юридично зобов'язуючі, з військовим злочинцем і убивцею, не будуть працювати в цьому світі. Єдина запорука безпеки - це власна сила, власна міць.
У нас є наші Збройні Сили, до яких безумовна довіра абсолютно в усьому і допомога всієї нації.
Слава ЗСУ, разом до ПЕРЕМОГИ!"
Це ж те саме, що відмова ЄС від кацапських енергоресурсів, хиба не цього вимагали єрмаківці, думаючи що це неможливо?
Буде він вам указувать!
Терорист!
Олег Шарп, 19:12
Как обычно Россия борется с "врагом" ударами серпом себе по яйцам ))