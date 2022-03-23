УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13455 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
10 840 37
Зеленський (17439) Франція (1970) Євросоюз (7022)

Відновлення територіальної цілісності України та її вступ до ЄС, - Зеленський назвав очікування від головування Франції в ЄС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Президент України Володимир Зеленський назвав очікування від головування Франції в Європейському Союзі. Йдеться про відновлення територіальної цілісності нашої країни, а також її вступ до союзу.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Ми очікуємо від Франції, від вашого лідерства, що буде відновлена територіальна цілісність України...що під час головування Франції у ЄС буде ухвалене давно дозріле історичне рішення про повноправне членство України в ЄС", - заявив Зеленський.

Також читайте: Франція фіксує всі факти скоєних Росією воєнних злочинів в Україні, - посол де Понсен

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+16
а тим часом десь під Київом...ЗСУ взяли в кільце Ірпінь, Бучу та Гостомель, - Бучанська міськрада
Душе скоро буде офіційна інфа про багато дохлої русні
показати весь коментар
23.03.2022 17:01
+16
Теріторіальну цілісність України може відновити лише сама Україна за допомогою своїх ЗСУ. Всім іншим воно до гузна. Інакше б, ми побачили жорсткі санкції проти Росії вже в 2014 році.
показати весь коментар
23.03.2022 17:07
+7
Москалі будуть також проти ЄС. Просто поки в приоритеті НАТО. Якщо Україна підпише мир з москалями, без вступу НАТО і захоче вступити в ЄС, то вони одразу нападуть.
показати весь коментар
23.03.2022 17:05
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
а тим часом десь під Київом...ЗСУ взяли в кільце Ірпінь, Бучу та Гостомель, - Бучанська міськрада
Душе скоро буде офіційна інфа про багато дохлої русні
показати весь коментар
23.03.2022 17:01 Відповісти
Відновлення територіальної цілісності У країни та будь-які договори з нападником ----речі абсолютно несумісні.Як на зараз, то ерефія непогані чергові шматки вже відкусила на півдні та північ-схід
показати весь коментар
23.03.2022 20:21 Відповісти
Москалі будуть також проти ЄС. Просто поки в приоритеті НАТО. Якщо Україна підпише мир з москалями, без вступу НАТО і захоче вступити в ЄС, то вони одразу нападуть.
показати весь коментар
23.03.2022 17:05 Відповісти
именно такой договор, без вступу до нато и нейтралитет с варварскими ограничениями по вооружённым силам и обговаривается сегодня. глянеш проект - аж сумно ((
показати весь коментар
23.03.2022 17:08 Відповісти
никто этот проект живому зеленскому подпсать не даст
показати весь коментар
23.03.2022 18:48 Відповісти
будем надеяться шо так и будет.
показати весь коментар
23.03.2022 19:07 Відповісти
він кожен день про це щось вичавлює - це його мрія.Але НІЯКИЙ договір, крім капітуляції нападника, війну не зупинить.
показати весь коментар
23.03.2022 20:25 Відповісти
Вы сами то верите в это? Это Украина на февраль 14-го года... И как это остановило рашку? Они не признают право Украины на существование...
показати весь коментар
24.03.2022 02:53 Відповісти
Теріторіальну цілісність України може відновити лише сама Україна за допомогою своїх ЗСУ. Всім іншим воно до гузна. Інакше б, ми побачили жорсткі санкції проти Росії вже в 2014 році.
показати весь коментар
23.03.2022 17:07 Відповісти
То как Макрон с таким упорством летает на поклон к ху*лу и круглосуточные телефонные. часовые звонки.чет мне чуйка подсказывает что. там уже порешали этот вопрос и будут его всячески стопорить и затягивать.как?.да просто. дадут понять.сигнал через свои каналы .низы.Венгрия.Германия.и сама Франция.будут футболить Украину .Посмотрим.если будет звучать мулька . далекие где то за горами обещалки. значит там уже решили не в сторону Украины.
показати весь коментар
23.03.2022 17:12 Відповісти
Нічого не зрозуміла, хто має відновлювати територіальну цілісність України?
Стою на асфальті у лижі узутий. Чи лижі не їдуть, чи я траля-ля-ля. Так і оце
показати весь коментар
23.03.2022 17:30 Відповісти
Ну воно ж недолуге !
показати весь коментар
23.03.2022 17:49 Відповісти
це нарід вони вважають за тру-ля-ля
показати весь коментар
23.03.2022 20:27 Відповісти
то народ для них тру-ля-ля
показати весь коментар
23.03.2022 20:30 Відповісти
Ещё раз повторюсь , не хер ******* на Президента , он делает , что может и капитуляцию подписывать не собирается , потому что это для него смертный приговор . Причём с обеих сторон , как от нас , так и от русни
показати весь коментар
23.03.2022 17:32 Відповісти
как это не собирается - если постоянно пихает тему про референдум то есть будет спрашивать у украинцев хотят ли они отдать свою землю? что жто если не предательстяво?
показати весь коментар
23.03.2022 18:50 Відповісти
Не лише про референдум, а й про компроміси по окупованих територіях України, по невизнаних республіках, як про л/днр втирав зє і Криму
показати весь коментар
23.03.2022 19:43 Відповісти
вiн? тут що не комент стосовно вступу НАТО - то це вирiшує не президент а народ, хто йому дав право... як тiльки рiч зашла про референдум - зразу зрада.. що за двойнi стандарти? зараз не на часi обговорювати це, вiд президента жодного висловлювання нема, стосовно капiтуляцiї, але боти її бачуть повюди
показати весь коментар
23.03.2022 22:42 Відповісти
ты глухой или слепой - твой зеленкомадувач заявил что хочет вынести на референдум отказ от окупированных территорий -и его защищаешь:?ты бот или кацап?
показати весь коментар
23.03.2022 22:46 Відповісти
ти ящур? на реферндум не можна виносити питання, якi стосуються територiй, йди проспись, Iван
показати весь коментар
23.03.2022 22:49 Відповісти
Ты Конституцию-то хоть читал? Или в руки никогда не брал?

"...Стаття 73. Виключно всеукраїнським референдумом вирішуються питання про зміну території України..."
показати весь коментар
24.03.2022 04:42 Відповісти
Не могут быть предметом всеукраинского референдума вопросы, которые противоречат положениям Конституции Украины, общепризнанным принципам и нормам международного права; вопросы об отмене или ограничении конституционных прав и свобод человека и гражданина; вопросы, направленные на ликвидацию независимости Украины, нарушение государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, создание угрозы национальной безопасности. Не могут выноситься на референдум и вопросы налогов, бюджета, амнистии, а также те, которые находятся в ведении органов правопорядка, прокуратуры или суда.
показати весь коментар
24.03.2022 07:53 Відповісти
Открываем действующую редакцию Закона :

"...Стаття 18. Всеукраїнський референдум щодо зміни території України
1. Всеукраїнський референдум щодо зміни території України - це форма прийняття громадянами України, які мають право голосу, рішення щодо затвердження прийнятого Верховною Радою України закону про ратифікацію міжнародного договору про зміну території України....."

Зеленский знает о чем говорит. Сейчас подпишет с парашей договор о передаче Крыма и Донбасса и ещё чего-нибудь, протащит его через своих продажных депутатов Рады, а потом назначит референдум, на котором вопросы будут как-нибудь хитро сформулированы, чтобы народ проголосовал, как надо.
показати весь коментар
24.03.2022 08:53 Відповісти
"Якого вам, к@рва, ще плану протидії агресору не вистачає?Україна, ще ніколи за свою історію не мала такої грандіозної світової підтримки у війні за свою незалежність з рашаокупантом, як сьогодні. У двох попередніх попередніх війнах 1917-1921 роках, та 1939-1951, Україна практично боролась сама.На сьогодні жодна країна світу за всю історію людства не отримувала стільки допомоги і такої одностайної політико-санкційної підтримки за такий короткий період часу, як Україна!

Тільки за ці три тижні США виділили 14 млрд (Конгрес) та 1 млрд (Байден). Плюс 1,2 млрд. ЄС. А ще допомога Австралії, Японії..., та практично цілого світу. Для порівняння Україна збільшила військові видатки бюджету на 67,6 млрд гривень.
Маємо найбільший геополітичний тренд з часів закінчення Холодної війни - це допомогти Україні перемогти і допомогти Росії програти.
Жодна країна у світі за всю історію людства не отримувала стільки допомоги (військової, фінансової, дипломатичної,політичної, та гуманітарної (три мільйони лише біженців прийняли в ЄС) за такий короткий період часу (три тижні).
І жодна країна світу не отримувала таких санкцій, як Росія...
США та НАТО роблять усе, що може, щоб Росія програла.
Без допомоги Заходу Україна не протрималася б трьох днів.

НЕ НАТО та США напали на Україну Путін, напав на Україну.
НАТО та США напередоні нападу нас попереджали і літаками поставляли зброю, завдяки якій бліцкріг Путіна не відбувся.
А що робила ЗЕвлада? Насміхалася над попередженнями, тупо хамила, запрошувала українців на шашлики, а рашаокупантів на горілку з холодцем, продовжуючи 95 квартал 2019 року "какая разніца, хуже не буде, хоть поржом".
Але сьогодні подлякоарештовичі настільки засрали вам мізки, що у вас усе перевернулося з ніг на голову і НАТО і США стали винними у наших смертях, а в очах убивці на банковій знову шукають мир.
Не ПЕРЕМОГУ, а мир і договарітса пасєрєдінє.
Та, майте,к@рва, совість і користуйтеся мізками. Зірвіть з мозків асфальт і закрийте ним небо...
В Україні введена не воєнна, а саме політична цензура на телебаченні. Інформаційна війна триває, населення продовжують обробляти антинатівською роспропагандою і пропагандою замирення з ворогами. В нас відбирають інформаційну зброю!!!! Не відбулося жодного катарсису у владі.
Сьогодні війна за Україну не лише територіальна, але це - наш бій за свободу, і передусім свободу вибору і думки!
Жодні гарантії, писані і неписані, юридично зобов'язуючі, з військовим злочинцем і убивцею, не будуть працювати в цьому світі. Єдина запорука безпеки - це власна сила, власна міць.
У нас є наші Збройні Сили, до яких безумовна довіра абсолютно в усьому і допомога всієї нації.
Слава ЗСУ, разом до ПЕРЕМОГИ!"
показати весь коментар
23.03.2022 17:47 Відповісти
та все нормально, просто всі ж на нервах, воно й зрозуміло, а деякі країни-члени так бісять просто капець.
показати весь коментар
23.03.2022 18:05 Відповісти
то есть чужие краiни тебя бесят а свое руководство просравшее подготовку нет?
показати весь коментар
23.03.2022 18:52 Відповісти
тебя? ми з паном навіть не знайомі.
показати весь коментар
23.03.2022 20:29 Відповісти
у тебя же ник а не паспортные данные с отчеством - в интернете к никам принято обращаться на ты так как всеравно липовые
показати весь коментар
23.03.2022 20:32 Відповісти
Тільки запорука безпеки не лише власна міць, бо цього буде недостатньо без підтримки країн-лідерів демократичного світу, а вступ у НАТО. Лише це може бути запорукою безпеки
показати весь коментар
23.03.2022 19:49 Відповісти
На днях публиковали тут интервью какого-то итальянского официального лица, он сказал, что путь к членству в ЕС у Украины будет долгим или типа того.

Опасаюсь, чтобы неадекватно завышенные ожидания, которые нам насаждают наши политики, не сыграли ту же пластинку, как с НАТО (НАТО не хочет закрывать наше небо - процент поддержки вступления в НАТО по опросам украинцев начал снижаться), что типа раз ЕС не хочет впихнуть нас в себя впереди балканских стран, значит, они нас особо и не ждут и зачем нам туда стремиться.

Подальше розширення Європейського Союзу - Вікіпедія - посмотрите сроки в таблице, там даже между подачей заявки и предоставлением статуса кандидата (то, что сейчас собираются рассматривать в ЕС) могут пройти многие годы, но после статуса кандидата начинаются "переговоры" (тоже по прошествии лет) и проверка соответствия всем критериям, на это также могут уйти многие годы, а затем можно посмотреть, за что "послали" Турцию и Сербию - в частности, наличие территориальных споров, то есть, не достаточно даже победы над коррупцией и полной демократизации политических процессов, в ЕС нужно входить, контролируя всю свою территорию, об этом нам кто-то заявил ещё в первые дни после подачи заявки.

Надеюсь, завышенные ожидания в нас вселяют непредумышленно, чтобы это не было склонением общественного мнения в нужную (кому-то) сторону на фоне разочарования после несбывшихся больших надежд.
показати весь коментар
23.03.2022 17:49 Відповісти
ПОРАДИ ДЛЯ НОВОБРАНЦІВ АТО ВІД ПРОФЕСІЙНИХ ВІЙСЬКОВИХ

Наші хлопці, повинні знати це як Отче Наш і я прошу всіх не байдужих максимально активно поширити нашим військовим в зону бойових дій і в підготовчі табори!
Це, на наш погляд крутіше ніж бронежилет!

ПРОСТО ПОРАДИ
Війна загалом, це гнила справа, але на війні є лайно - це зачистка міст від бойовиків.

1. Якщо ви проводите зачистку (останні години вашого життя), то як в анекдоті: в кімнату заходите удвох - спочатку граната, потім ви.
2. Підійшовши навіть до відкритих дверей будь-якого офісу - НЕ заходь. Якщо відчуваєш, що там може бути ворог, не економ гранати, висмикуй чеку і закочуй першу. Після вибуху через 5 секунд, не висмикуючи чеки, закочуй в приміщення другу і відразу за нею вскакуй. Хто вціліє від першої, побачивши другу, впаде на підлогу, і закриє голову руками - візьмеш живим.
3. Стоячи перед дверима і чекаючи своїх товаришів, які збираються для штурму, притримайте двері, щоб їх не відкрили. Інакше в коридорі побачиш або гранату, або ствол.
4. Гранату закочуй по підлозі. Не кидати.
5. Не бігати перед стволом товариша. Ви перекриваєте йому можливість стріляти.
6. Будь які зачинені двері НЕДОТОРКАНІ, так як можуть бути заміновані.
7. Ящики не відкривати, електроніку не включати. Нічого не чіпати. Все може бути заміновано. Це важливо. Навіть не можна відкривати холодильник, якщо дуже хочеться їсти, і піднімати кришку унітазу.
8. Не чіпати трупи, столи та інші предмети (все може бути заміноване).
9. При першому пострілі - не "маячити», відразу падати.
10. Не тримати палець на гачку (часто гинуть товариші).
11. Не брати патрони з відкритих ящиків захоплених у бойовиків, вони можуть замість пороху в патрони зарядити тротил (розірве автомат, відірве голову).
12. Гранати носити в спеціальних мішках, відкритими не тримати (були зачепи).
13. Непотрібно з РПГ стріляти по людях, марно (розрахований тільки на бронетехніку).
14. Ріжки ізолентою НЕ перемотувати (в бою перекосить патрон - відкинеш відразу обидва).
15. На АК запобіжник має три положення. Власне, блокування, автоматичний вогонь і одиночний. Якщо ви в паніці різко знімете з запобіжника, то напевно опустете його до упору і поставите тим самим в режим одиночного вогню. Це зроблено, щоб оторопілий від жаху боєць не просадив магазин за секунду і не залишився без патронів.

Пам'ятайте про це.

16. Запобіжник на АК досить голосно брязкає. Якщо вам потрібно зняти його тихо, то відтягніть його і плавно переведіть в потрібний режим вогню (це майже завжди одиночний вогонь).
17. Перед виходом пострибайте на місці. Перевірте, що на вас нічого не брязкає.
Антабки на зброї краще заздалегідь перемотати ізолентою або бинтом. Патрон у патронник, і на запобіжник.
18. Вивчіть таблиці стрільби для своєї зброї. Куля летить НЕ ПРЯМО. У неї балістична траєкторія з перевищеннями і зниженнями. Тому грамотне визначення відстані до цілі і знання таблиці стрільби - це гарна можливість потрапляти швидко, а значить зменшити час, поки стріляють по вас.
19. Вітер впливає на траєкторію польоту кулі. Вивчіть вплив вітру на вашу зброю заздалегідь, а не походу і на око.
20. Якщо вам випала можливість вибирати зброю - беріть таку ж (такий же калібр) як і більшість ваших товаришів. На собі багато патронів не понести, а закінчуються вони швидко, особливо в місті, так що якщо з вами зможуть поділитися - це великий плюс. Якщо вашого товариша вбили, не погребуйте поповнити свій боєкомплект (попередньо отримавши дозвіл від командира).
21. Якщо ви йдете в «автономку», то ви несете на собі 360 патронів (це 12 магазинів і ще стільки ж, але в пачках просто кидаєте в рюкзак. Сильно заощадите у вазі).
22. Пам'ятайте, що магазини розташовані на грудях і животі - це додатковий бронезахист.
23. Більшість смертей і поранень походять від осколків. Звичайний ватник цілком здатний захистити вас від дрібних осколків. Повісивши поверх ще й розвантаження з магазинами, ви можете вважати себе відносно захищеним. Не забудьте підняти комір.
24. Бронежилет - це дуже добре. Любий, навіть самий беушний.
25. Якщо вам в броніки потрапила куля - це ще не означає, що він вас врятував. Так як енергія кулі зупинена елементом броні, здатна завдати вам жахливу заброневую травму. Ребра ламає майже завжди. А можливий і розрив органів. Так що якщо в вас немає дірки - це ще не привід радіти. Буває, що дірка була б краща.
26. Не чіпайте гранатомети. Стріляти з них складно. Залиште це більш досвідченим товаришам.
27. Провівши кілька днів на свіжому повітрі, курця можна засікти за 70-100 метрів. Кидайте курити!
28. Якщо вам щось почулося - зупиняєте групу і «даєте тишу». Слухайте уважно. Навіть якщо ви будите гальмувати групу кожні п'ять хвилин, тільки рідкісні ідіоти будуть на вас лаятися.
29. Ви зупинившись, ніколи не продовжуєте стояти. Треба встати на коліно або лягти. Це дуже вимотує, але це питання виживання всієї групи. Якщо хтось лінується сідати - змусьте його.
30. Пальця на спусковому гачку бути не повинно, навіть якщо зброя на запобіжнику.
31. На маршах, кладете автомат на руки і складаєте їх на грудях хрестом. Так легше нести. При цьому великий палець прової руки завжди готовий зняти із запобіжника, а скинути зброю досить швидко.
32. Ремінь (автоматний) завжди на шиї. Інакше, якщо потрапите в засідку, буде підрив міни і ви полетите в одну сторону, а ваша зброя в іншу, і ви з легкого 300 перетворюєтеся в 200.
33. На посту не спати. Якщо заснете, пристрелити вас захочуть не тільки вороги. За це, як і за втрату зброї, розстрілювали офіційно. Зараз розстрілюють неофіційно.
34. Попісяти можна стоячи на колінах, не перетворюючись на стоячу ростовую мішень. Туалет, це серйозно. Якщо є спеціально підготовлена площадка ніяких проблем. Якщо ви на марші в лісосмузі (в туалет ходять тільки втрьох, один сидить, двоє дивляться навколо на 180 градусів, багатьох знаходили у власному лайні).
35. Чхати в себе.
36. Хто повільно бігає - швидко вмирає.
37. Ефективність гранат переоцінена. Бували випадки, коли граната вибухнула в невеликій кімнаті, а всередині були тільки легкі контузії.
38. Чеку зубами вирвати не можна. Тільки пальцями.
39. У стінах можуть бути проломи завішані ганчірками або килимами. Так ворог може швидко перебігати з парадної в парадну. Пам'ятайте це. Те, що ви перебуваєте в крайній квартирі, не означає, що з сусідньої до вас не можна увійти через стіну.
40. На вікна можна вішати сітки від старих радянських ліжок. Вони добре зупиняють гранатомети.
41. Ви можете чути нявкання, наприклад з-за дверей стінної шафи. Мені дуже шкода, але тварина приречена. Швидше за все, його там замкнули разом з гранатою. Відкривати не можна. Це дуже складний момент, завжди, в таких складних ситуаціях хочеться залишатися людиною, але …
42. Якщо вам потрібно стріляти з приміщення на вулицю, то не треба підповзати до підвіконня або стояти збоку від вікна. Підіть углиб приміщення, встаньте на табуретку, закрившись стіною або т.п. і не вмикайте світло, не можна, не підсвічуйте себе.
43. Осколки цегли або бетону, вибиті вогнем, мають властивості летіти на вас. При попаданні по очах … ну ви зрозуміли.
44. Довго стріляти не змінюючи позицію - погана ідея.
45. Пригинайтеся.
46. Не треба «вичисляти снайперів». Не ваша робота, та й знань вам не вистачить. Воюйте далі, не звертаючи уваги.
47. Будьте готові морально «відпрацювати» цивільних, які засвітили вас (якщо перспектива не радує, то рухайтеся обережніше).
48. На АК-74 (екземпляр з хорошою щільністю бою), можна прикрутити приціл ПСО від СВД. На дистанціях 500-600 метрів у АК-74 і СВД дуже подібні траєкторії, приціл встане ідеально. Будете стріляти і переносити вогонь набагато швидше (через калібер) ніж з СВД. Та й тим, хто буде шукати снайпера, ви будете нецікаві.
49. ******* гранати РГО і РГН вибухають в ПЕРШУ ЧЕРГУ від удару. У них ударний детонатор, а вибух може бути через проміжок часу - це спрацьовує сам ліквідатор (на той випадок, якщо граната впала в пухкий сніг)
50. Ніхто, навіть сапери, не займаються зняттям мін і ВУ. Вони тупо підривають їх тротиловою шашкою. Не треба мудрувати і починати знімати ВУ.
51. На розтяжки нормальні воїни ставлять секрети, щоб ніхт
показати весь коментар
23.03.2022 22:27 Відповісти
 
 