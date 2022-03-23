Зеленський розповів парламенту Франції про терор військ РФ: Ґвалтують жінок. Розстрілюють біженців. Європа 80 років не бачила того, що Росія робить зараз в Україні
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Російські загарбники не зважають на поняття воєнного злочину і чинять терор на українській землі.
Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час виступу перед парламентом Франції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Російські військові не розрізняють, по яких об'єктах бити, вони знищують все - житлові квартали, лікарні, школи, університети, спалюють склади з їжею, медикаментами, спалюють усе. Вони не зважають на такі поняття, як воєнний злочин, обов'язковість (Женевської. - Ред.) Конвенції. Вони принесли на українському землю терор, державний терор", - сказав Зеленський.
Він зауважив, що всі факти є доступними для світової спільноти - про жінок, яких російські військові ґвалтують у тимчасово окупованих районах, про біженців, яких загарбники розстрілюють просто на дорогах, про журналістів, яких вбивають російські військові, про літніх людей, які пережили Голокост, а тепер змушені ховатись у бомбосховищах від російських ударів.
"Європа 80 років не бачила того, що відбувається зараз в Україні через дії Росії", - наголосив український лідер.
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Об этом сообщает Телеграм-канал Finance.ua.
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Тут хтось порівнює кацапо-совків з німцями. Але німці, наприклад, своїх солдат за мародерство і гвалтування цивільних - просто вішали.
Одна людина написала, є над чим подумати!!
Штірліц ішов по вулицях Берліна ,і ніщо не видавало в ньому російського агента ,як парашут ,який тягнувся за ним .Старий анекдот згадався мені після прочитаного ,що наш лідор в черговий раз показав свою недолугість і тупість і злочинний не професіоналізм .А саме про референдум по результатах перемовин з Росією .
Зеленський зараз на такій розтяжці ,що його скоро розірвуть .Ввесь термін до війни він займався тим ,що знищував обороноздатність країни ,розкраданням бюджету і пусканям мильних бульбашок в очі своїх прихильників .А отже все ,щоб врешті решт орда Московії дійшла без перешкод і без втрат до Києва ,захопила ,підписав капітуляцію ,а він передав владу іншому ставленику Москви .Та Москва не врахувала народ .Ітут коли ЗСУ і народ почали перемагати другу армію світу ,ворогом були витягнуті всі кроти ,які потрібні для припинення цього принизливого знищення армії Росії .От і почались перемовини з такими умовами ,що прочитавши їх відразу стане зрозуміло ,що це переговори не про припинення вогню ,а про капітуляцію .І от Путін вимагає від своїх агентів підписати цей договір
Але вони бояться ,бо знають що народ не прийме це і саме головне армія цього не проковтне .Зеленського зараз не позаздриш .З одного боку Москва за те ,що не підпише договір ,можуть злити всі агентурні дані на Зеленського ,як крота .З іншого цей договір не прийме народ і армія .Хоть так ,хоть так Зеленського рвуть на тряпки .
От і з'являються тоді такі висери про референдум .Тобто влада хоче перекинути відповідальність за свої дії на волевиявлення народу .
Але ,але наш юрист ,син професора досі не вчив Конституцію ,в якій сказано ,що під час війни заборонені будь які вибори ,референдум і зміни до конституції.По модному це звучить ,як НЕ НА ЧАСІ .
Тисячі загиблих ,мільйони біженців ,про який референдум можна взагалі думати .
Оце результат вибору 2019 року ,при владі збіговисько агентів Кремля і пустозвонів ,пристосуванців і злочинців .Зеленський сам дурень і оточив себе такими .Перемовини ведуть якісь випадкові люди ,а не дипломати ,радниками взагалі люди без вищої спеціалізованої освіти .
Зеленський і Ко. , Досить випробовувати терпіння народу ,ми дуже злі .
Але все одно,все буде Україна . Слава Україні героям слава.
https://secure.avaaz.org/campaign/en/prosecute_putin_loc/?caHyXsb
От него остался скелет,
Череп, выбитые глазницы,
Пасть руинная. Город пуст -
Харьков-хрип это, Харьков-хруст.
Он ночами мне будет сниться.
Что там Киев? Киева нет.
Он заварен в бронежилет,
Он поглубже прибрал веселье,
Зубы сжал и глядит туда,
Где топорщит хитин орда,
Догрызая весну и зелень.
Что там Питер? И Питера нет -
Лишь водой уносимый след,
Только отсвет во мраке стынет.
Это летних ночей белок
Или выжатый жизнью Блок
Жжет костер в ледяной пустыне?
Женька съехала, съехал Марк
Жрать в Америке свой бигмак,
Съехал Влад, прикопив валюты.
А Сережа пустился в рост -
Отрастил себе шерсть и хвост,
Стал как все нормальные люди.
Бродит шобла, бряцая туш,
Средь разрушенных наших душ,
Морды скотские нам кроя. Мы
Здесь как вытоптанная трава.
- Что за ямища там?
- Москва.
- Отойдите от края ямы.
Дмитрий Коломенский
(одна угранная французская авиапромышленность чего стоила)
Думаю и сейчас там что то подобное