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армія РФ (13478) війна (56406) Зеленський (17439) Франція (1970) воєнні злочини (1567)

Зеленський розповів парламенту Франції про терор військ РФ: Ґвалтують жінок. Розстрілюють біженців. Європа 80 років не бачила того, що Росія робить зараз в Україні

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

зеленський

Російські загарбники не зважають на поняття воєнного злочину і чинять терор на українській землі.

Про це Президент Володимир Зеленський заявив під час виступу перед парламентом Франції, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Російські військові не розрізняють, по яких об'єктах бити, вони знищують все - житлові квартали, лікарні, школи, університети, спалюють склади з їжею, медикаментами, спалюють усе. Вони не зважають на такі поняття, як воєнний злочин, обов'язковість (Женевської. - Ред.) Конвенції. Вони принесли на українському землю терор, державний терор", - сказав Зеленський.

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Він зауважив, що всі факти є доступними для світової спільноти - про жінок, яких російські військові ґвалтують у тимчасово окупованих районах, про біженців, яких загарбники розстрілюють просто на дорогах, про журналістів, яких вбивають російські військові, про літніх людей, які пережили Голокост, а тепер змушені ховатись у бомбосховищах від російських ударів.

"Європа 80 років не бачила того, що відбувається зараз в Україні через дії Росії", - наголосив український лідер.
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Топ коментарі
+22
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23.03.2022 17:24
+14
Та им похеру,там половина отпрысков кацапских живет и тратят свои нефтедоллары
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23.03.2022 17:25
+14
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23.03.2022 17:26
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23.03.2022 17:24 Відповісти
😄😄😄😄👍
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23.03.2022 17:29 Відповісти
Захотят ли они это слушать это большой ,большой ВОПРОС !
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23.03.2022 17:24 Відповісти
А чом би й ні? Послухають собі, поаплодують, скажуть "Караб'єль іді нахой" і все. Леруа з Рено продовжать роботу в рашці, купуватимуть газ у рашки і т.п.
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23.03.2022 17:27 Відповісти
Та им похеру,там половина отпрысков кацапских живет и тратят свои нефтедоллары
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23.03.2022 17:25 Відповісти
Для них рашистські газ і нафта не пахнуть українською кров'ю.
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23.03.2022 17:25 Відповісти
Вони далеко від наших подій і їм всеодно,а би їм було добре
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23.03.2022 17:29 Відповісти
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23.03.2022 17:26 Відповісти
И что французы, выразили озабоченность или головами покивали, мечтая о предстоящем обеде?
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23.03.2022 17:27 Відповісти
А Європа і особливо Німеччина звертала увагу на ось такі лозунги в Росії? Це прямий заклик до агресії і згвалтувань:
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23.03.2022 17:29 Відповісти
Там ще і некрофіли сівої п"ять копійок вставили:
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23.03.2022 17:30 Відповісти
Это они герои пока их не призвали ,потом ноги стреляют,руки ломают лишь бы с передка сь...ться,они просто думают что за них будут воевать
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23.03.2022 18:06 Відповісти
вообще то суть коммента в ином - ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ СТРАН ЕС , что за Украиной настанет их очередь . ПУСТЬ ЗАКРЫВАЮТ НЕБО УКРАИНЕ !!
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23.03.2022 18:33 Відповісти
Они уже сказали что не будут закрывать небо,и воевать ща нас не будут и им пох на комменты,так же как и их жителям,кроме польши и прибалтов
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23.03.2022 18:45 Відповісти
Из Литвы товарищ написал что, что на границе с ними со стороны Калининграда уже стоят войска и тяжёлая техника России включая понтонные переправы. Очень много всего. В полной боевой готовности.
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23.03.2022 17:30 Відповісти
Ну это будет испытание нато
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23.03.2022 18:12 Відповісти
Nu i pustj stoit. Eslji v NATO planah deistviteljno ustanovleno zaschichatj Baltiskije strani i Polshu (na chto nadejusj), to Kaliningradskaja oblastj budjet umnozhena na nolj bistro i boleznenno vmestje s kacapskim metalolomom.
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23.03.2022 18:40 Відповісти
Европа двуличная..Обещать только и могут..А на деле лишь трындёжь
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23.03.2022 17:30 Відповісти
Nje vse. Prosto v Germaniji i Francii dohrena biznesov na Rashku zavjazano, a eto kagbe objazivaet A v juge Evrobi ne hocet prostitsja s deneg bogatih kacapov.
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23.03.2022 18:42 Відповісти
Туры за карточками Visa и Mastercard предлагают гражданам РФ узбекские банки.
Об этом сообщает Телеграм-канал Finance.ua.

Уже с апреля россияне смогут уехать в Узбекистан, чтобы получить карты Visa и Mastercard. В стоимость тура включен перелет и проживание в отеле, а также сопровождение в банковское учреждение.
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23.03.2022 17:31 Відповісти
хватит гнусавить, хватит видосиков... хватит членоигрательства на пианине... объясни - почему прошли узчайший перешеек в сторону Херсона? ответь! мстя тебе будет страшная! и ваньке быканову тоже...
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23.03.2022 17:36 Відповісти
Все теж саме, що робили кацапи під час Другої Світової Війни. І робили не лише з німцями, а й з українцями, білорусами, литовцями, поляками - коли їх "освабаждалі", "асвабадітєлі" жренові.
Тут хтось порівнює кацапо-совків з німцями. Але німці, наприклад, своїх солдат за мародерство і гвалтування цивільних - просто вішали.
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23.03.2022 17:39 Відповісти
Максим МетлашевськийУльтра Радикальні Порохоботи (реінкарнація)

Одна людина написала, є над чим подумати!!

Штірліц ішов по вулицях Берліна ,і ніщо не видавало в ньому російського агента ,як парашут ,який тягнувся за ним .Старий анекдот згадався мені після прочитаного ,що наш лідор в черговий раз показав свою недолугість і тупість і злочинний не професіоналізм .А саме про референдум по результатах перемовин з Росією .
Зеленський зараз на такій розтяжці ,що його скоро розірвуть .Ввесь термін до війни він займався тим ,що знищував обороноздатність країни ,розкраданням бюджету і пусканям мильних бульбашок в очі своїх прихильників .А отже все ,щоб врешті решт орда Московії дійшла без перешкод і без втрат до Києва ,захопила ,підписав капітуляцію ,а він передав владу іншому ставленику Москви .Та Москва не врахувала народ .Ітут коли ЗСУ і народ почали перемагати другу армію світу ,ворогом були витягнуті всі кроти ,які потрібні для припинення цього принизливого знищення армії Росії .От і почались перемовини з такими умовами ,що прочитавши їх відразу стане зрозуміло ,що це переговори не про припинення вогню ,а про капітуляцію .І от Путін вимагає від своїх агентів підписати цей договір
Але вони бояться ,бо знають що народ не прийме це і саме головне армія цього не проковтне .Зеленського зараз не позаздриш .З одного боку Москва за те ,що не підпише договір ,можуть злити всі агентурні дані на Зеленського ,як крота .З іншого цей договір не прийме народ і армія .Хоть так ,хоть так Зеленського рвуть на тряпки .
От і з'являються тоді такі висери про референдум .Тобто влада хоче перекинути відповідальність за свої дії на волевиявлення народу .
Але ,але наш юрист ,син професора досі не вчив Конституцію ,в якій сказано ,що під час війни заборонені будь які вибори ,референдум і зміни до конституції.По модному це звучить ,як НЕ НА ЧАСІ .
Тисячі загиблих ,мільйони біженців ,про який референдум можна взагалі думати .
Оце результат вибору 2019 року ,при владі збіговисько агентів Кремля і пустозвонів ,пристосуванців і злочинців .Зеленський сам дурень і оточив себе такими .Перемовини ведуть якісь випадкові люди ,а не дипломати ,радниками взагалі люди без вищої спеціалізованої освіти .
Зеленський і Ко. , Досить випробовувати терпіння народу ,ми дуже злі .
Але все одно,все буде Україна . Слава Україні героям слава.
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23.03.2022 17:39 Відповісти
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23.03.2022 17:49 Відповісти
Что там Харьков? Харькова нет.
От него остался скелет,
Череп, выбитые глазницы,
Пасть руинная. Город пуст -
Харьков-хрип это, Харьков-хруст.
Он ночами мне будет сниться.

Что там Киев? Киева нет.
Он заварен в бронежилет,
Он поглубже прибрал веселье,
Зубы сжал и глядит туда,
Где топорщит хитин орда,
Догрызая весну и зелень.

Что там Питер? И Питера нет -
Лишь водой уносимый след,
Только отсвет во мраке стынет.
Это летних ночей белок
Или выжатый жизнью Блок
Жжет костер в ледяной пустыне?

Женька съехала, съехал Марк
Жрать в Америке свой бигмак,
Съехал Влад, прикопив валюты.
А Сережа пустился в рост -
Отрастил себе шерсть и хвост,
Стал как все нормальные люди.

Бродит шобла, бряцая туш,
Средь разрушенных наших душ,
Морды скотские нам кроя. Мы
Здесь как вытоптанная трава.
- Что за ямища там?
　　　　　　　　　　- Москва.
- Отойдите от края ямы.

Дмитрий Коломенский
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23.03.2022 18:26 Відповісти
Сомнительно,что до них это дойдет.. Во ВМВ французы имея самую крупную и хорошо оснащенную армию в Европе и месяца не продержались против Вермахта..,подписали позорный мир и стали работать на III Рейх.Беззаботное,самодостаточное бытие, оказалось сильнее национальной гордости..
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23.03.2022 18:34 Відповісти
там гниль распространялась задолго до второй мировой войны-что в верхах,что в военке,что в ВПК
(одна угранная французская авиапромышленность чего стоила)
Думаю и сейчас там что то подобное
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23.03.2022 18:47 Відповісти
Малоросу-совку конечно на первом месте кост а не голодомор. он поди еще и обосрал немцев, типо Европа не видела от муссолинской оккупации такого мол. тогда как это типо визжать на Васю укравшего мешок риса, а не на Ваню, укравшему пару коней. либо их приравнивать вообще. избрали себе бл. номинанта на премию мира(Пуцю тоже хотели туда номинировать) - орки спокойно поперли с Крыма, а оно теперь мол геройчик ибо ДЕЛАЕТ СВОЮ РАБОТУ(читает по бумажке и просит Пуцю о перегавкиваниях)
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23.03.2022 20:15 Відповісти
 
 