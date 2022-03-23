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Сирія провалює план залучення бойовиків до війни в Україні на боці РФ, - розвідка

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

сирія

Перемовини між російськими та сирійськими військовослужбовцями не приносять результатів. Більшість сирійських військових не готові ризикувати своїм життям заради примарного грошового забезпечення.

Інформацію про це надають у Головному управлінні розвідки МО України, повідомляє Цензор.НЕТ

Відомо, що 22 березня відбулась зустріч між командувачем 8-ї бригади в південній сирійській провінції Дера полковником Насімом Абу Ірра, та генералом збройних сил РФ Олександром Журавльовим, який виконує функції командувача російського угруповання у південних провінціях Сирії.

"Під час зустрічі російський генерал поставив чітку вимогу сформувати та надати список імен та особистої інформації бойовиків з підрозділів Абу Ірра та з Сил оборони Сирії, які готові до участі у війні проти України. Сирійський полковник не надав чіткої відповіді. Натомість, пообіцяв вийти на зв’язок після консультацій "з іншими представниками керівного складу 8-бригади", - повідомляють у ГУР.

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Українські розвідники впевнені, що на сьогодні попередні обіцянки сирійської влади про системне постачання найманців для російської армії не виконуються. Обіцяну "легку прогулянку" змінили повідомлення про запеклі бої та високі втрати росіян. Більшість сирійських військових не готові ризикувати своїм життям заради примарного грошового забезпечення.

Також, у ГУР є інформація, що наразі російські оперативники також намагаються домовитись про вербовку найманців зі складу 16 бригади Сирійської Арабської Республіки.
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Топ коментарі
+43
С сирийцев вояки ,как с эфиопов хоккеисты ...
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23.03.2022 17:39
+24
***** посыльных по всеми миру разослал .... Собирает долбодятлов на смерть... Что то желающих особо не видно ... Вторая армия в мире -- дутая как и само ***** понторезное
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23.03.2022 17:43
+23
Ой, как же так? Очередной удар в псину
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23.03.2022 17:40
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С сирийцев вояки ,как с эфиопов хоккеисты ...
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23.03.2022 17:39 Відповісти
то бойовики, а всі ті бойовики тільки з цивільними "воюють".
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23.03.2022 17:42 Відповісти
***** посыльных по всеми миру разослал .... Собирает долбодятлов на смерть... Что то желающих особо не видно ... Вторая армия в мире -- дутая как и само ***** понторезное
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23.03.2022 17:43 Відповісти
Я так бачу бог вирішив в Україні чистиліще для всякого ортєбья зробити.
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23.03.2022 19:17 Відповісти
А шо так? Новостей почитали?
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23.03.2022 17:40 Відповісти
Tik Tok посмотрели 😀
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23.03.2022 19:45 Відповісти
Ой, как же так? Очередной удар в псину
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23.03.2022 17:40 Відповісти
В псину? )))))
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23.03.2022 17:49 Відповісти
Как же ш так, а "интернациональный долх"?
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23.03.2022 17:40 Відповісти
та подивилися те, що повернулося із першої партії засланих сюди то вирішили, що вони стілько ще не должні))
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23.03.2022 17:42 Відповісти
Конечно,не готовы. Их же тут в плен брать не будут, кому они ***** нужны
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23.03.2022 17:41 Відповісти
Та там у самій Сирії ще громадянська війна не закінчена - яка допомога, ви про що взагалі?
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23.03.2022 17:42 Відповісти
Доброго вечора, ми з України!

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23.03.2022 17:43 Відповісти
Бутусов харе приколюваться.
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23.03.2022 17:49 Відповісти
Удивительно! А как же сообщения кацапов, что они уже проходят обучение в тренировочніх лагерях?
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23.03.2022 17:43 Відповісти
ганьба
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23.03.2022 17:46 Відповісти
Напевно сирійці дивляться не 1-й канал КисільТБ, а Курдське телебачення, по якому транслюють як українці мочать московських нацистів. Тож і нема у них бажання в нацисти записуватися, тим більше що Пуйлофюрер може ще не долярами а рублями розрахуватися.
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23.03.2022 17:47 Відповісти
Які нацисти? Немає ніякої російської нації. Є підкорені зденаціоналізовані, русифіковані, окуповані Москвою- РФ-єю народи, манкурти, доведені до стану стану рабства і скотства, без роду без племені, послані на загарбання й знищення непідкорених націй. Зараз вони намагаються щосили "закрити українське питання" - винищити нас.
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23.03.2022 18:22 Відповісти
Ну ви вже самі собі суперечите, бо "остаточне вирішення ... вопроса" щодо певного народу саме і є ключовою ознакою нацизму. До того ж Указ Пуйла від 07.12.2018 №703 встановлює сам термін "російськая нація". І якщо послухати те що мелють москалі то чітко чути відгуки гасла "адін народ, адна Єдіная Расєя, адін фюрер - Пуйло". А те що німецький нацизм, в соціальній складовій суттєво відрізняється від рашистського, так і комунізм вигаданий Марксом і Енгельсом, як земля від неба відрізнявся від реально створеного Леніним і Сталіним.
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23.03.2022 19:00 Відповісти
Тобто кацапи самі тупі, навіть Африка відмовляється підставляти сраку за такі гроші
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23.03.2022 17:48 Відповісти
Немає бажаючи добути за імперське *****.
..
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.

.
Слава нації
Смерть москалям
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23.03.2022 17:48 Відповісти
...бажаючи дохнути...
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23.03.2022 17:50 Відповісти
Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє про активізацію плану російських військових провокацій.

Згідно з повідомленням пропагандистських ЗМІ з посиланням на керівництво Бєлгородської області, сьогодні «в селах Журавльовка та Нехотєєвка запроваджено режим надзвичайного стану в зв'язку з вибухами снарядів, що прилетіли з боку України». За словами пропагандистів, «є постраждалі, яким надається допомога».

Як ми повідомляли раніше (https://t.me/CenterCounteringDisinformation/492), в умовах фактичної поразки військового вторгнення в Україну, російська влада готує сценарій, що передбачає обстріли російських міст поблизу українського кордону та подальше звинувачення в цьому українських військових.

За задумом кремля, такі провокації мають стати приводом для оголошення в рф загальної мобілізації. З урахуванням дій російської армії в Україні, провокації в російських містах супроводжуватимуться численними жертвами серед мирного населення з метою створення «красивої картинки». https://t.me/CenterCounteringDisinformation/887
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23.03.2022 17:56 Відповісти
Слава о ВСУ разнеслась по всему миру. Все меньше желающих быть утилизированными ради поехавшего с катушек ***********.
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23.03.2022 17:58 Відповісти
Невже ніхто в Сирії не хоче допомагати "втарой по мощи армии в мире", яку жорстко ******* ЗСУ і українська тероборона? Вони вже теж підозрюють, що кацапи десь кажуть неправду?
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23.03.2022 18:17 Відповісти
Сирійський уряд висловлює глибоку стурбованість труднощами Росії . Іншими словами, авантюра Путіна і росіяни, які там загинули, все було даремно.
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23.03.2022 18:45 Відповісти
 
 