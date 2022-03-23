Зеленський попросив Францію допомогти повернути мир в Україну: "Більша частина пазлів, з яких складається відповідь, - саме у ваших руках"
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Президент Володимир Зеленський закликав Францію допомогти повернути мир в Україну, а представників французького парламенту - вшанувати хвилиною мовчання українців, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення російської федерації на територію нашої країни.
Про це він сказав під час виступу перед парламентом Франції, зазначивши, що всім добре відомо, хто винен у тому, що нині відбувається в нашій державі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Я звертаюся до вас, до чесних, до сміливих, до раціональних та свободолюбивих. Звертаюся із запитанням про те, як зупинити цю війну, як повернути мир у нашу державу? Бо більша частина пазлів, з яких складається відповідь, – саме у ваших руках, у наших руках. 9 березня російські авіабомби були скинуті на дитячу лікарню та пологовий будинок у нашому місті Маріуполь. Це було мирне місто на півдні України. Абсолютно мирне, поки до нього не підійшли російські війська та не взяли його у жорстку облогу, як у середньовіччі, поки вони не почали морити людей голодом, спрагою, вбивати", - сказав Зеленський.
За його словами, у тому пологовому будинку, на який росіяни скинули бомби, були жінки, які готувалися стати мамами. Більшості з них вдалося врятуватися, декого було серйозно травмовано. Одній жінці довелося ампутувати стопу, яка була повністю роздроблена.
"В іншої жінки був роздроблений таз. Її дитина загинула ще до народження. Жінку намагалися врятувати, боролися за її життя, але вона благала лікарів про смерть, благала полишити її, не надавати їй допомогу, бо не знала, для чого їй жити. Лікарі боролися, але вона померла. В Україні, в Європі, у 2022 році, коли сотні мільйонів навіть думки не допускали, що так може бути, що може бути так зруйнований мир", - наголосив президент.
Будь ласка, зачекайте...
Тільки за ці три тижні США виділили 14 млрд (Конгрес) та 1 млрд (Байден). Плюс 1,2 млрд. ЄС. А ще допомога Австралії, Японії..., та практично цілого світу. Для порівняння Україна збільшила військові видатки бюджету на 67,6 млрд гривень.
Маємо найбільший геополітичний тренд з часів закінчення Холодної війни - це допомогти Україні перемогти і допомогти Росії програти.
Жодна країна у світі за всю історію людства не отримувала стільки допомоги (військової, фінансової, дипломатичної,політичної, та гуманітарної (три мільйони лише біженців прийняли в ЄС) за такий короткий період часу (три тижні).
І жодна країна світу не отримувала таких санкцій, як Росія...
США та НАТО роблять усе, що може, щоб Росія програла.
Без допомоги Заходу Україна не протрималася б трьох днів.
НЕ НАТО та США напали на Україну Путін, напав на Україну.
НАТО та США напередоні нападу нас попереджали і літаками поставляли зброю, завдяки якій бліцкріг Путіна не відбувся.
А що робила ЗЕвлада? Насміхалася над попередженнями, тупо хамила, запрошувала українців на шашлики, а рашаокупантів на горілку з холодцем, продовжуючи 95 квартал 2019 року "какая разніца, хуже не буде, хоть поржом".
Але сьогодні подлякоарештовичі настільки засрали вам мізки, що у вас усе перевернулося з ніг на голову і НАТО і США стали винними у наших смертях, а в очах убивці на банковій знову шукають мир.
Не ПЕРЕМОГУ, а мир і договарітса пасєрєдінє.
Та, майте,к@рва, совість і користуйтеся мізками. Зірвіть з мозків асфальт і закрийте ним небо...
В Україні введена не воєнна, а саме політична цензура на телебаченні. Інформаційна війна триває, населення продовжують обробляти антинатівською роспропагандою і пропагандою замирення з ворогами. В нас відбирають інформаційну зброю!!!! Не відбулося жодного катарсису у владі.
Сьогодні війна за Україну не лише територіальна, але це - наш бій за свободу, і передусім свободу вибору і думки!
Жодні гарантії, писані і неписані, юридично зобов'язуючі, з військовим злочинцем і убивцею, не будуть працювати в цьому світі. Єдина запорука безпеки - це власна сила, власна міць.
У нас є наші Збройні Сили, до яких безумовна довіра абсолютно в усьому і допомога всієї нації.
Слава ЗСУ, разом до ПЕРЕМОГИ!"
Зєля! Договорняки не пройдуть, і нє мєчтай!
Ну штош...