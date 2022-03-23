Зеленський попросив Францію допомогти повернути мир в Україну: "Більша частина пазлів, з яких складається відповідь, - саме у ваших руках"

Президент Володимир Зеленський закликав Францію допомогти повернути мир в Україну, а представників французького парламенту - вшанувати хвилиною мовчання українців, які загинули внаслідок повномасштабного вторгнення російської федерації на територію нашої країни.

Про це він сказав під час виступу перед парламентом Франції, зазначивши, що всім добре відомо, хто винен у тому, що нині відбувається в нашій державі, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я звертаюся до вас, до чесних, до сміливих, до раціональних та свободолюбивих. Звертаюся із запитанням про те, як зупинити цю війну, як повернути мир у нашу державу? Бо більша частина пазлів, з яких складається відповідь, – саме у ваших руках, у наших руках. 9 березня російські авіабомби були скинуті на дитячу лікарню та пологовий будинок у нашому місті Маріуполь. Це було мирне місто на півдні України. Абсолютно мирне, поки до нього не підійшли російські війська та не взяли його у жорстку облогу, як у середньовіччі, поки вони не почали морити людей голодом, спрагою, вбивати", - сказав Зеленський.

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За його словами, у тому пологовому будинку, на який росіяни скинули бомби, були жінки, які готувалися стати мамами. Більшості з них вдалося врятуватися, декого було серйозно травмовано. Одній жінці довелося ампутувати стопу, яка була повністю роздроблена.

"В іншої жінки був роздроблений таз. Її дитина загинула ще до народження. Жінку намагалися врятувати, боролися за її життя, але вона благала лікарів про смерть, благала полишити її, не надавати їй допомогу, бо не знала, для чого їй жити. Лікарі боролися, але вона померла. В Україні, в Європі, у 2022 році, коли сотні мільйонів навіть думки не допускали, що так може бути, що може бути так зруйнований мир", - наголосив президент.