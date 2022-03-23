Satellogic та HFX нададуть Україні доступ до виділеної групи супутників для отримання розширеної інформації

Україна отримає від аргентинської компанії Satellogic Inc., що спеціалізується на супутниках спостереження Землі, прямий контроль над виділеною групою супутників (Dedicated Satellite Constellation, DSC) для розширеної розвідки, моніторингу пересування військових, відстежування коридорів безпеки та критично важливої ​​інфраструктури.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Як зазначається у повідомленні Satellogic, опублікованому на платформі Business Wire у понеділок, компанія оголосила про співпрацю з некомерційною організацією Halifax International Security Forum (HFX) для надання українському уряду послуг прямого контролю над виділеною групою супутників над певною територією.

"Це є відповіддю на заклик Міністерства оборони України з проханням про допомогу у зборі засобів для служби DSC Satellogic. Компанія Satellogic підготувала контракт на послуги DSC зі значно зниженою ціною та прискореними термінами активації. HFX зголосився зібрати кошти на сервіс від імені України", - наголошується в повідомленні.

У компанії наголошують, що зараз Україна отримує супутникові знімки від дружніх урядів і приватних компаній, але не може використовувати ці супутники безпосередньо відповідно до своїх потреб.

"Український уряд матиме прямий контроль над DSC, що дозволить Україні керувати парком супутників для зашифрованих завдань та доступу до супутникових зображень над своєю суверенною територією. DSC різко розширить доступ країни до зображень високої роздільної здатності та відеорозвідки з низької навколоземної орбіти", - йдеться у повідомленні Satellogic.

Запропонована Satellogic дозволить Україні охоплювати до восьми областей інтересів на свій вибір щодня, щоб відслідковувати та реагувати на мінливі наземні умови на її суверенній території та кордонах.

Послуга DSC призначена для демократизації доступу до космосу, забезпечуючи автономію геопросторової розвідки для підвищення національної безпеки. Це гнучка та доступна модель "супутник як послуга", яка забезпечує модернізовані можливості без дорогих інвестицій в інфраструктуру, запуск та експлуатацію.

HFX подала заявку на $10 млн – через свій Фонд Ukraine Victory Fund – для оплати послуги DSC для України.

"Ми вирішили допомогти Україні якнайкраще, надавши передові можливості для критично важливих розвідувальних даних, які дозволять приймати більш своєчасні та обґрунтовані стратегічні рішення, - цитується в повідомленні президент HFX Пітер Ван Прааг.

Компанія Satellogic (NASDAQ:SATL), заснована в 2010 році, є першою вертикально інтегрованою геопросторовою компанією, яка створює і постійно вдосконалює першу масштабовану, повністю автоматизовану платформу спостереження за Землею з можливістю перекартування всієї планети як з високою частотою, так і з високою роздільною здатністю, надаючи доступні та доступні рішення для клієнтів.