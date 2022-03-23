Зеленський закликав французькі компанії піти з російського ринку: Рено, Ашан, Леруа Мерлен та інші - спонсори вбивств дітей та жінок

Щоб свобода не програла, вона має бути добре озброєною. Французькі компанії мають піти з російського ринку і не спонсорувати вбивства та мародерство.

Про це під час виступу перед парламентаріями Франції сказав Президент Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Пані та панове, французький народе, завтра буде вже місяць як українці воюють за власне життя за власну свободу, як героїчно наша армія протистоїть всім силам Росії. Переважаючим силам Росії. Ми потребуємо більшої допомоги, ми потребуємо більшої підтримки. Щоб свобода не програла, вона має бути добре озброєною. Танки, авіація, протиповітряна оборона - ми потребуємо всього цього. Ви можете нам допомогти", - сказав Зеленський.

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Зеленський наголосив що для перемоги свободи світ повинен підтримувати боротьбу за неї також і санкціями. Французькі компанії мають усвідомити, що цінності є важливішими за прибутки, і перестати підтримувати вбивства, ґвалтування та інші злочини.

"Новий санкційний пакет кожного тижня. Французькі компанії повинні піти з російського ринку: Рено, Ашан, Леруа Мерлен та інші, вони повинні перестати бути спонсорами для військової машини Росії. Спонсорами вбивств дітей, жінок, спонсорами ґвалтувань, мародерства з боку російської армії. Всі компанії повинні запам’ятати раз і назавжди, що цінності вартують більше, ніж прибуток. Чи прибуток на крові", - наголосив Зеленський.