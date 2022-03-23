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Зеленський про нову систему безпеки: "Ми повинні думати, як будемо жити після цієї війни. Потрібні гарантії. Сильні"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

зеленський

Україна та світ вже мають думати про те, як житимуть після цієї війни, адже потрібні гарантії безпеки, які зроблять надалі війни неможливими.

Про це під час виступу перед парламентаріями Франції сказав Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Ми з вами повинні думати про майбутнє, думати про те, як ми будемо жити після цієї війни. Потрібні гарантії. Сильні. Гарантії того, що безпека буде непохитною, а війни не буде, і в цілому війни будуть неможливими. Ми створимо таку систему гарантій, нову систему безпеки, у якій Франція, я вірю, матиме провідну роль", - сказав Зеленський.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський попросив Францію допомогти повернути мир в Україну: "Більша частина пазлів, з яких складається відповідь - саме у ваших руках"

На його переконання, має бути така безпека, аби люди проживали своє повне життя, і щоб люди прощалися з тими, хто відійшов, не під бомбами, не у війні, а коли прийде час. "Тільки мир та тільки у гідності, тому що пройти треба так, щоб тебе поважали, щоб тебе пам’ятали і щоб з тобою прощалися так, як увесь світ бачив, як Франція прощалася з великим Бельмондо", - сказав Президент.
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Топ коментарі
+34
Непутн, Вільха, ЗСУ. Чим тобі не гарантії...Сильні.
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23.03.2022 18:25
+20
Поедь в Мариуполь помахай Будапештским меморандумом росийским бомбардировщикам. Гарантии ему дай придурок. Еще не понял что только народ и армия может защитить Украину. А НАТО поможет.
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23.03.2022 18:28
+18
единственная гаранития, это сильная экономика, сильная армия, вооруженный народ ну и бимба с ракетами, куда же без нее.
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23.03.2022 18:25
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Непутн, Вільха, ЗСУ. Чим тобі не гарантії...Сильні.
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23.03.2022 18:25 Відповісти
Та ніхто не дасть ніяких гарантій, доки не приймуть у НАТО, і пора йому вже закінчувати цю провокативну реторику пана Ярмак!
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23.03.2022 18:45 Відповісти
1000 атомних бомб з доставкою на парашку- от сама краща гаранія
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23.03.2022 19:38 Відповісти
Якби васно до війни викупили МіГи у Польщі,Болгарії,Чехії та довели до ума 3 провалених програми по нових ракетних комплексах, то на сьогодні вже б мали перемогу, а так ЩЕ ЗБИРАЄТЕСЬ ШУКАТИ ГАРАНТІЇ ДЛЯ НАСТУПНОЇ ВІЙНИ???? а точніше отримувати перемогу в цій війні НЕ ЗБИРАЄТЕСЬ????????????
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23.03.2022 19:44 Відповісти
ты дурак или провокатор ? примут сразу если захотим только не при этой мутной власти
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23.03.2022 19:50 Відповісти
Нептуны и ольхи квартальный ****** зарыл в дороги, чтобы ********** легче наступать было.
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24.03.2022 06:02 Відповісти
единственная гаранития, это сильная экономика, сильная армия, вооруженный народ ну и бимба с ракетами, куда же без нее.
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23.03.2022 18:25 Відповісти
А а е вышеперечисленное как-то логически противоречит ещё дополнительно иметь союз? Например с Великобританией, Польшей и США.
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23.03.2022 20:13 Відповісти
штаты я бы из этого списка вычеркнул. у них имеется привычка бросать своих союзников плсде выболров очередного идиота президента
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23.03.2022 20:16 Відповісти
Semeniuk Oleksandr

March 21 at 6:27 PM ·

Такої жорсткої конкуренції з боку села Чорнобаївка Бермудський трикутник явно не очікував.
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23.03.2022 18:25 Відповісти
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23.03.2022 18:27 Відповісти
ця свора після війни буде знову організовувати Барановакцинацію!
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23.03.2022 19:56 Відповісти
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23.03.2022 18:41 Відповісти
Термін Чорнобаївка увійде в підручники всіх військових академій світу та й у вікіпедію.
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23.03.2022 19:11 Відповісти
НЕТ гарантий в современном Мире ,нужны ни гарантии а вооружения и да в том числе и ЯДЕРНЫЕ .
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23.03.2022 18:26 Відповісти
Послухайте про що скавулить побита мерзота...
https://www.facebook.com/aksaray.istanbul.7/videos/765000747793684/

І відповідно прогноз, що буде далі...

Вочевидь, що ********** обісрався в Україні по повній, і щоб уникнути втрати влади, зараз звертає злочинну аперацію і виходить з території України без всяких перемовин, та домовленостей, вони їм непотрібні, бо мета не досягнена. Своїм же рабсейским зомбакам по зомбоящику збрешуть, що мета досягнута, Україна демілітарізована, та денацифікована, понесла колосальні втрати військової техніки і нацистів, які її захищали. Про свої втрати і пірову перемогу збрешуть, збрешуть також і про те, що це Україна сама бомбардувала свої міста. Далі опускають залізну завісу, зализують рани і чекають коли світ забуде про їх злочини та зніме з них санкції.

Про відсутність та тотальний дефіцит товарів будуть брехати, як завжди, що в цьому винен Захід.

Але рабсейські зомбаки будуть носити **********а на руках, прославляючи, що він захистив їх від Америки та біндер.

Що потрібно робити нам...Не звертаючи уваги на скавуління побитої скаженої кремлівської собаки, інтегруватися з ЕС, Сполученими Штатами та вступати в їх колективну безпеку, доки ********* не оговтався. Це і буде наша Перемога та повний вихід від бажаного контролю фашистської кремлівської недоімперії.
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23.03.2022 18:28 Відповісти
хороший матеріал , цкавий по посиланню ---- що ті вбивці думають про війну
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23.03.2022 20:16 Відповісти
Поедь в Мариуполь помахай Будапештским меморандумом росийским бомбардировщикам. Гарантии ему дай придурок. Еще не понял что только народ и армия может защитить Украину. А НАТО поможет.
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23.03.2022 18:28 Відповісти
Він серйозно чи тролить їх?)
Франція гарант безпеки?!))))
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23.03.2022 18:29 Відповісти
Он совершенно серьезно возомнил себя пупом земли.
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23.03.2022 19:37 Відповісти
Гарантії - армія, економіка, озброєння- своє.
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23.03.2022 18:29 Відповісти
Уверен - всё будет УКРАИНА... главное победа.. победа - потом мир..
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23.03.2022 18:29 Відповісти
Потім - обов'язкова зачістка урядових кабінетів від осіб "а какая разница"!
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23.03.2022 18:48 Відповісти
Потом поговорим кого и куда..
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23.03.2022 19:03 Відповісти
В них і так все гаразд, ще б Україна не заважала а здалася зразу, то взагалі б навіть маленького дискомфорту не відчули б. А він їх просить про якісь ефімерні гарантії. Нехай дають зброю,гроші , санкції які не які вводять. Більшого він них не дочекаємось, і потрібно вже це усвідомити.
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23.03.2022 18:31 Відповісти
Вони були би більш охочими допомогти, якби тут розташовувався їхній бізнес.
Євроінтеграція, спільна економіка це теж багато чого гарантує.
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23.03.2022 18:41 Відповісти
"

противник снова засыпал Украину "калибрами". (вне всяких сомнений, это привязано к их сегодняшним празднествам). подавляющее большинство из них было запущено с кораблей черноморского флота рф. в Николаеве, например, разрушены казармы 36-й бригады морской пехоты и 79-й бригады ДШВ. есть погибшие

я вновь о том же : если бы у нас, вместо дорог (большинство из которых уже разрушены войной), были противокорабельные ракеты "Нептун" - корыта черноморского флота уже три недели служили бы пристанищем для черноморских бычков и крабов. а знаменитая черноморская кефаль заплывала бы жирком, с аппетитом поедая останки расийских моряков и морпехов

а у Украины было бы на порядок меньше проблем с жестокими обстрелами, на которые мы, к сожалению, неспособны ответить

а если бы, вдобавок, у нас были ещё и высокоточные ракеты "Ольха-М", мы бы могли, в качестве симметричного ответа, последовательно, уничтожать казармы и корпуса, ближайших к Украине расийских воинских частей и военных заведений. к примеру, военно-воздушной академии в Воронеже. why not

причём, для максимального эффекта, делать это днём, во время занятий. полдюжины ракет могли бы испарить эту замечательную академию, вместе с её курсантами и профессорско-преподавательским составом. и будущие расийские садисты-асы-пиии..сы отлетались бы, не выходя из учебных классов

вы можете представить себе воспитательный эффект для россиян, в результате такой "специальной военной операции"?! он был бы сродни взрыву ядерной бомбы. ведь этот факт (в отличие от того, что происходит с оккупационными войсками в Украине) - утаить было бы абсолютно невозможно

видео с сотен смартфонов воронежцев, с криками "воронеж бомбят!", мгновенно заполонили бы интернет - и вся расия, от курил до калининграда, ахнула бы и о*уела. а через пару дней, во время массовых похорон, картинка из сотен гробов произвела бы на непробиваемую расийскую публику неизгладимое впечатление

и успокоительное путинское, "специальная военная операция" мгновенно заменилось бы в их сознании страшным : ВОЙНА

а если бы у нас был ещё и ОТРК "Сапсан", с зенитными ракетами большой дальности - мы смогли бы закрыть своё небо и без помощи наших союзников. и сотни расийских летунов уже удобряли бы нашу землю. а с сухопуткой бы мы разобрались без проблем. (вот тут уже с помощью наших союзников)

и поддержка войны в расии была бы не 71%, как сегодня - а, например, 17. и ***** с трудом собрало бы стадион в лужниках, как сегодня. и расийское мясо, ждущее на границе своей отправки в украинскую мясорубку, стрелялось бы, травилось и вешалось, лишь бы не попасть в лапы к суровому украинскому Молоху...
*****
дайте ему уже Нобелевскую премию мира, в конце концов. заслужил"
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23.03.2022 18:31 Відповісти
вложение огромных средств в армию и разработки оружия вот гарантии. ******.
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23.03.2022 18:32 Відповісти
Зєля! Найкраща гарантія - власна боєздатна армія!
Ніякий дядя тобі нічого не гарантуватиме! Всі міжнародні домовленості є не більше ніж папір, як ми всі бачимо, спасибі будапештському меморандуму, навчили лОхів. Не ведися на ці разводи знову, бо через 10+ років вже наші діти будуть знову получати фашистськими ракетами по голові!
Тільки власна армія! Тільки власні військові технології і виробництва!
Україна має бути як Ізраїль, всі її жителі мають проходити КМБ в обов'язковому порядку, розуміти основи тактики та міського бою, взаємодії між різними видами військ, мати свою власну зброю і вміти її використовувати та обслуговувати. Якщо в кожного українця вдома буде сейф, в якому лежатиме не нікчемний гладкоствол, а нормальна, ******* автоматична гвинтівка - ніякий покидьок не ризикне ступить сюди своєю нікчемною рашистською ногою!
Думай Зелебобік, думай, чи ти є Президент, яким завжди хотів бути, чи ти кусок лайна і нікчемний клоун, вибирати тобі.
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23.03.2022 18:33 Відповісти
Ізраїль залежний від США. Потрібна технологічна армія. Толку з того, що всі будуть в армії, від ракет і авіації це не врятує.Армія має бути виключно контрактна і професійна. Ніхто нам зброю вільно недозволить. Я невірю, що наші керманичі це зроблять.
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23.03.2022 18:55 Відповісти
Ви читаєте через слово? Там з самого початку було написано про армію, частиною якої, звісно, є і авіація, і пво. Армія має бути контрактна і професійна, звичайно.
Але крім цього, на постійній основі має відбуватися підготовка цивільного населення, у вказаних мною вище дисциплінах; а також, звичайно ж, має бути дозвіл на придбання і зберігання нормальної ******** (не калаш, не гладкоствол) автоматичної зброї для населення. Це треба зробити з таким сусідом, ви ж не вірите на серйозних щах що рашка розвалиться, сподіваюся? І не думаєте, сподіваюся, що отримавши по голові раз, вони не повернуться через кілька років, коли баби єщо нарожают?
Південна Корея, Ізраїль - ось така, на жаль, реальність нашого подальшого післявоєнного життя. Існування спільного кордону з озлобленим дебілом, тобто. Ну, або білорусь і придністров'я, якщо бажаєте замість своєї армії українців довіряти свою безпеку міжнародно завізованим папірцям.
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23.03.2022 19:08 Відповісти
Stanislav Bryzhyk Де ви на такі фантазії гроші дістанете? Бюджет армії Ізраїля 16.5 мільярдів доларів.А в Ізраїлі населення в 5 разів менше.Тобто при таких розкладах нам потрібно взагалі нереальні 70 мільярдів доларів витрачати.Я думаю,що москалі би Ізраїль перемогли,банально випустили по території 2000 тисячі крилатих ракет і збомбили би авіацією,а там територія,як одна наша область.Купол також не допоможе,навіть він всю територію не покриває,а тільки частину,де діє Хамас.В нас ворог зовсім не той що в Ізраїля і Південній Кореї.
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23.03.2022 19:19 Відповісти
Ідей повно. Починаючи з військового налогу, закінчуючи волонтерською допомогою, облігаціями міністерства оборони, і так, допомогою колективного сито жерущого Заходу, який явно колективно всрався при одному погляді на обіссяну армію бомжів-рашистів.
Вважаю, що в першу чергу треба реалізувати два момента:
1. подальша розбудова армії, і
2. повна ізоляція рашки.
Повна - це значить ЖОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ЧИ ПОЛІТИЧНИХ ВІДНОСИН. Для всіх. Навіть якщо дуже хочется. Навіть якщо не вистачає вугілля чи газу. Навіть якщо ти кум презедента чи робиш йому мінет. Абсолютно. Ніяких. На хрін. Відносин. Закриті кордони. Закритий повітряний простір. Проект "Стіна", якщо хочете, не важливо як це буде виглядать, важлива суть. Все, з 24.02.22 для нас ця "країна" повністю встратила право на існування і будь-які відносини з нею. Якщо знаходяться люди, що хочуть переїхати з парашки в Україну на пмж, то по перше, ці люди мають бути взяті "на карандаш" службою безпеки України і ретельно перевірені на відсутність ненависницьких висловів або закликів про Україну. По-друге, ніякого громадянства, аж допоки не здадуть Державні екзамени на володіння Державною мовою і знання Державної історії. По третє, ніякого права на голосування, ніколи.
Паралельно з реалізацією пунктів 1 і 2, вводимо дозвіл на придбання і володіння ******** зброєю для народу України. Це буде найкращий стимул перестати красти і почати розбудовувати для всіх залучених осіб в державі.
3. Крім цього, треба поставити хрест на годуванні дармоїдів сировиною. Треба будувати власне виробництво продуктів з сировини і вже готові продукти продавати страждущим голодаючим німцям і французам, щоб не дай Боже з голоду не вмерли. Ніяких продажів сировини, забудьте про сировинний придаток.
4. Пункт 3 дасть купу грошей від інвестицій та податків. Використати ці гроші для подальшої розбудови ВПК, особливо це стосується власних систем ППО, авіації та ракетної програми.
5. Попутно з вищевказаним організувати власне нато, але на цей раз без ссикунів. Проект ЩИТ - Пояс Туреччина-Болгарія-Румунія-Україна-Польща-країни Балтії-Великобританія стануть надійним захисником знову ж таки ситих бюргерів та жабоїдів від навали мацкальської орди. Ну і за цей спокій, я думаю, їм не тяжко буде віддати 5% ввп за захист. Звісно, що не може бути і мови про "стурбованість". Діяти, одразу і рішуче.
6. Тепер, коли країна буде в безпеці, і західна цивілізація буде в безпеці, залишилось тільки робити своє діло, поки ізольований рашистський мішка не сконає від люті, повернувшись, як то завжди буває, від ворогів зовнішніх до ворогів внутрішніх. І хай собі жеруть один одного до повної перемоги демократії над ідиотизмом.
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23.03.2022 19:53 Відповісти
Stanislav Bryzhyk Так на відбудову потрібно буде сотні мільярдів доларів.На плани маршала я не розраховую,щось не вірю, що тільки грошей дадуть.Для України,москальщина втратила сенс на відносини,але не для заходу,чи Китаю,чи Індії.Як тільки Україна підпише мир,одразу більшість санкцій буде знято.А в москалів то інфраструктура не постраждала.Та й вже говорять за хімічну,чи ядерну зброю,що її можуть застосувати.Що тоді робити? Я зараз живу фактично одним днем.
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23.03.2022 20:15 Відповісти
За один день не можна виправити століття політичного ідіотизму, нажаль.
Якщо немає віри, то чого ви тут сидите, чого чекаєте? Дива? Дива не буде. парашка не розвалиться за тиждень від "страшенних" санкцій, що відібрали трошки мілліардів у купки олігархів. Навіть економіка не дуже трусанеться. Перекриють частково криптою та золотом, частково сама ж європа компенсує оплатами за газ і нафту.
Сідайте в потяг і біжіть на західну, там десь біля кордону чекайте з вашими однодумцями, коли дозволять чоловікам бігти в европу. Цей день обов'язково настане. Маєте шанс вирвать собі статус біженця в німеччині чи франції, що дасть вам житло, роботу і трошки грошей на розбудову життя. (Біженці мають право не повертатися назад).
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23.03.2022 20:25 Відповісти
Stanislav Bryzhyk Я і так живу на заході країни.Біля мої хати вже не раз крилаті ракети пролітали.В армії я не був взагалі і ні від кого не тікаю.Але і роки не може Україна воювати.Тут буде зруйнована вся інфраструктура.ЗСУ то перемелює москальські сухопутні війська,але на жаль в них ще дуже багато авіації.Нам має допомогти США зброєю і ппо.
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23.03.2022 20:32 Відповісти
Не про те дурень думає.
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23.03.2022 18:33 Відповісти
"
Після чергового виступу Володимира Зеленського велика частина моїх співвітчизників знову почне обговорювати, на яких умовах можна закінчити війну, чи доцільно замінити перспективу євроатлантичної інтеграції якимись іншими гарантіями безпеки, чи можна жертвувати територіями, до чого тут референдум і чи можна його проводити під час війни…
Я прекрасно розумію владу, яка хоче якнайшвидше закінчити цю жахливу війну. Я прекрасно розумію кожного політика, який хоче зберегти свої перспективи на майбутнє. Я прекрасно розумію кожного українця, який хоче повернутися до мирного життя. Хоче, щоб його діти повернулися до мирного життя.
Але я не представник влади, не політик, який замислюється про перспективи, я навіть не етнічний українець. Тому мені доводиться говорити про реальність.
Під час Другої Світової війни євреї також думали, як вижити під Гітлером. Це природньо. Хтось сподівався, що гітлерівці просто переселять його з сім'єю у інше місце - і забудуть. Хтось думав, що він взагалі не єврей, бо навіть його батьки вже були не юдеями, а християнами - який він єврей! А хтось навіть сподівався, що від смерті його врятує співробітництво із вбивцями, що якщо він сам стане учасником знищення власних співвітчизників, його не чіпатимуть.
Ну і згоріли всі. Всі, до кого фюрер міг дотягнутися. Бо коли ухвалюється рішення про остаточне вирішення питання, вбивають кожного - і того, хто опирається, і того, хто співробітничає, і того, хто ходить до синагоги, і того, хто відвідує церкву. Навіть тих, кому подобається сама ідеологія фюрера - вбивають також. Може, наостанок, але вбивають.
Зараз українці абсолютно в такій самій ситуації - хоча багато хто тут і у світі цього не усвідомлює, не бажає усвідомлювати, як не бажали усвідомлювати в темні роки Голокосту. Мова йде про остаточне вирішення українського питання. Знищать усіх, до кого дотягнуться. Мені не допоможе те, що я єврей - того, що я пишу ці рядки українською мовою і визнаю сам факт існування української нації, достатньо для того, щоб я перестав існувати. Ніякому «російськомовному українцю» не допоможе те, що він хоче й надалі розмовляли однією мовою з Путіним - самого факту того, що він вважає себе українцем й визнає право інших спілкуватися українською, вже достатньо. Помітьте: мобілізованих з окупованого Донбасу зараз женуть перед російською солдатнею, використовують, як гарматне м'ясо для полегшення бойових задач «справжніх арійців». Й нікого не цікавить, чи хотіли ці люди жити в Україні, чи сподівалися, що Путін забере Донбас. А українські громадяни в Росії - ті, хто свідомо обрав життя в Росії вже після нападу у 2014 році й думав, що їх за це вважатимуть своїми? Чого їх зараз заарештовують, підозрюють, доводять до самогубства?
У часи остаточного вирішення ніякі тактики порятунку не спрацьовують. Останнім загине навіть не Медведчук. Останньою загине Валя Матвієнко із своїм дурним перманентом - бо Путін таки згадає, що вона з Шепетівки.
Так що ж робити? Ви вже знаєте. Не жити в ілюзіях. Ніяких домовленостей з Путіним не буде, а які будуть - будуть тимчасовими. Євреїв врятував від Гітлера не пошук домовленостей. Євреїв врятував від Гітлера крах Рейху і загибель фюрера. Тільки тому я маю фізичну можливість вам це пояснювати. Тільки тому. Але перед цим загинула половина моєї сім'ї, що спить у страшних урвищах по всій Україні і на полях битв. Це ціна за те, що я можу це писати, за те, що я можу просто дихати.
Українців врятує від нового Гітлера тільки крах нового Рейху і смерть фюрера. Українці вже зробили для цього більше, ніж могли. І нас підтримує світ. Ми не домовимось, ми не проголосуємо на референдумі за невідомо що. Ми просто переможемо, хоча й гіркою ціною. Солоною ціною. Переможемо разом.
Ось чому я так ціную подвижництво кожного, хто сьогодні боронить Україну на фронті і у тилу. Хто дозволяє мені говорити вам цю необхідну правду. Подвижництво солдата, тероборонівця, волонтера. Подвижництво кожної матері, що рятує свою малечу. Подвижництво кожного сина, кожної доньки, що рятує своїх батьків. І Україну - це найважливіше.
Борітеся - поборете, вам Бог помагає. І бережіть українських дітей."

V. Portnikov
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23.03.2022 18:36 Відповісти
Хех...
То ба будувати власні ЗСУ. Такі, щоб навіть думки напади не виникало.
Отакі гарантії. Єдині
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23.03.2022 18:39 Відповісти
Гарантії?
Армія. Мова. Віра. Але, хтось там з "томоса" сміявся? Я забув, як його прізвище було? На Ze, Zдається, починається, ні?
Якщо буде Мова, Українська, в Україні, жодне ху"ло про "захист" ускоязичних вже нічого ніколи не зможе сказати.
Гарантії?
Потужні ЗСУ, тотальне озброєння населення зі збройовими законами як у Вермонті та Техасі, вступ України в НАТО.
Вступ в НАТО конче необхідний і з огляду на наших "добрих сусідів", котрі вже в цьому блоку. та мають територіальні претензії на Українські землі - особливий привіт мадярам.
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23.03.2022 18:40 Відповісти
Я розумію, що дуже хочеться думати про майбутнє, особливо коли пообіцяли стільки бабла на відбудову, але того майбутнього не настане, поки президент керується порадами крємлядєй
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23.03.2022 18:47 Відповісти
Наші чуваки нездатні навчитися навіть в результаті жорстокої і кровопролитної війни. І інших воєн на планеті. А з цих воєн випливає що єдиною гарантією безпеки є не папірці з підписами стареньких дідусів і молодих здорових бугаїв, а власна армія з самим ******** озброєнням. Ніяке НАТО і інші просто не в змозі воювати за всі країни світу, еліта яких заради своїх палаців і яхт розкрадає і країну і армію. І у випадку з Україною захід подав доволі чіткий сигнал. Захід крім того вирішив ще одну проблему власної безпеки - Україна і РФ ввійшли в фазу затяжної війни, в якій РФ витратить суттєву частину свого наступального потенціалу. Панове українські політики вчіться уму розуму, бо як показує досвід ця війна може бути не останньою (
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23.03.2022 18:52 Відповісти
Anotol Наша еліта чесна.Он слова Ахметова постійно публікуються на цензорі.
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23.03.2022 19:06 Відповісти
Зачот)
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23.03.2022 19:17 Відповісти
Пан президент, у вас это никак не заканчивается, с гарантиями... В мире, где изначально никто никому ничего не должен, любая страна мира естественно задаст вопрос, почему мы собственно должны вам что-то гарантировать? Нужно будет развивать и укреплять армию, заключать взаимо-выгодные союзы с партнерами, которые у нас уже появились, (США, Британия, Польша и др).
Выстоим это войну (дай бог), это покажет, что система безопасности: "собственная сильная армия + поддержка союзников" вполне дееспособна. Тоесть не требуем гарантий, а работаем над партнерством. И друзья по ЕС в беде не оставят.
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23.03.2022 19:05 Відповісти
Будапештский меморандум 2.0

В мире никто никому не должен. Только сильная Армия Украины и вооруженный Народ - гарантия.
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23.03.2022 19:13 Відповісти
сильни гарантії, це спочатку сильна , ******* армія ,а потім все інше
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23.03.2022 19:24 Відповісти
Когда же оно поумнеет? Наверное никогда.
А может его еще кто-то держит на коротком поводке. Тогда, тем более...
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23.03.2022 19:24 Відповісти
гарантії-це власне супер потужне ППО типу Кільчень, це 3-5 патр.заводів,це лінії виробн.снарядів,мін,це десткми дивізіонів НЕптун,це десятки девізіонів ОТР Нептун_Сапсан_Грім...
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23.03.2022 19:27 Відповісти
+локалізація виробництва ударних,розвід безпілотників, снарядів баражуючих
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23.03.2022 19:28 Відповісти
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23.03.2022 19:31 Відповісти
Для начала давно пора понять, что "вступить в НАТО, не вступая в НАТО", т.е. получить "гарантии" от страны-члена НАТО и надеяться, что раз страна-член НАТО вступит в войну на нашей стороне и на ту страну нападут, то за неё вступится всё НАТО и таким образом из-за нас будет воевать всё НАТО - это тупейшая утопия, идиоты были только в командах у наших первых президентов, которые подарили единственно возможную гарантию безопасности - ядерное оружие - взамен на обещание собраться и поговорить, когда на Украину нападут.

Второе и не менее важное - та же Великобритания не будет без поддержки США вступать в войну за другую страну против ядерной страны, такой как россия. То есть, нам обязательно надо сначала убедить США воевать за нас против россии. Как Зеленский хочет это сделать, если сейчас ему Байден, Кирби и все страны НАТО хором по сто раз повторяют, что против ядерной страны они воевать не хотят? Снова утопия.

Учитывая вышесказанное, "гарантии безопасности" имени Зеленского - это U24, который не предполагает участие иностранной армии в войне на стороне Украины, а предусматривает только поставку оружия. Но тут надо понимать, что огромную партию вооружения не поставить за сутки и даже за неделю, это будет нескончаемый поток грузовиков, пути следования которых будут первой целью для ударов рашистских ракет. А пока наша армия будет стоять на позициях с голыми жопами и ждать поставки оружия, она будут лёгкой добычей для наступающих кацапов, для войны энтузиазма недостаточно, оружие нужно иметь уже на момент вражеской атаки!

В общем, по поводу "гарантий безопасности" для Украины Зеленский просто бредит, извините.
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23.03.2022 19:37 Відповісти
Весь цивилизованный мир сейчас думает как побыстрее вернуть кацапов в каменный век, а Зеленский меряется величиной звезды с Сердючкой.
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23.03.2022 19:41 Відповісти
Мало того та зеля попросила Байдена исключить из санкционных списков Абрамовича...говорит ,что тот посредник меж им зелей и ******...
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23.03.2022 19:58 Відповісти
Уничтожение фашисткого Скотопадонка Путина самая лучшая гарантия
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23.03.2022 19:52 Відповісти
Самые сильные гарантии это асфальт... над нынешним правительством.Но это потом.
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23.03.2022 20:03 Відповісти
Самые сильные гарантии - вооружаться и создавать ядерное оружие.
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23.03.2022 20:08 Відповісти
чего тут думать? Заключаете прямой военный договор с США на создание американской военной базы , а то и двух. Не только гарантии безопасности но и подьем экономики будет. Хватит держать американских военных в вонючей германии. Польша и Украина как раз те места куда нужно переводить основной контингент американскух войск в Европе. Франция и Германия уже давно не союзники Америки.
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23.03.2022 20:15 Відповісти
кацапстан не мае iснувати --- це перша та сама важлива гарантiя
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23.03.2022 20:25 Відповісти
Ух куда занесло тебя , ты президент Украины а не французов и думай про свой Народ и не виляй с ним. Плохо кончить можно. Война!
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23.03.2022 20:45 Відповісти
Так а що може бути більшою дієвою гарантією, ніж знаходиться і бути захищеним потужним блоком НАТО. Невже наші переговорники-капітулянти готують Україні капітуляцію та новий меморандум "Будапешт - 2". Який вже довів свою гарантію захисту національної безпеки України як "Будупешт-1. Видно що ці переговорники ідіоти або зрадники вороги".
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23.03.2022 21:02 Відповісти
А где ж ты хер квартальный был до этого? Ты ж с данилой ******,что ***** не нападет и что Байден *******.
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24.03.2022 06:00 Відповісти
 
 