Зеленський про нову систему безпеки: "Ми повинні думати, як будемо жити після цієї війни. Потрібні гарантії. Сильні"

Україна та світ вже мають думати про те, як житимуть після цієї війни, адже потрібні гарантії безпеки, які зроблять надалі війни неможливими.

Про це під час виступу перед парламентаріями Франції сказав Президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Ми з вами повинні думати про майбутнє, думати про те, як ми будемо жити після цієї війни. Потрібні гарантії. Сильні. Гарантії того, що безпека буде непохитною, а війни не буде, і в цілому війни будуть неможливими. Ми створимо таку систему гарантій, нову систему безпеки, у якій Франція, я вірю, матиме провідну роль", - сказав Зеленський.

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На його переконання, має бути така безпека, аби люди проживали своє повне життя, і щоб люди прощалися з тими, хто відійшов, не під бомбами, не у війні, а коли прийде час. "Тільки мир та тільки у гідності, тому що пройти треба так, щоб тебе поважали, щоб тебе пам’ятали і щоб з тобою прощалися так, як увесь світ бачив, як Франція прощалася з великим Бельмондо", - сказав Президент.