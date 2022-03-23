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РФ готує провокації з обстрілами своїх територій для звинувачення ЗСУ, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

фейк

Росія планує чергові провокації, щоб звинуватити Україну. Окупанти готуються обстріляти свої території, зокрема цивільні об'єкти.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова.

"Є інформація, що росіяни будуть атакувати свої території, особливо цивільні об’єкти, а потім звинувачувати у цьому Збройні Сили України. Ці дії росіян спрямовані виключно на дискредитацію України та наших захисників", - йдеться у повідомленні.

Синєгубов закликав українців не вірити брехні окупантів, довіряти лише офіційній інформації.

"Збройні Сили України ніколи не завдадуть ударів по об‘єктах цивільної інфраструктури та мирних жителях, як це роблять рашисти. Ми захищаємо лише своє, лише на своїй землі!" - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія анонсує атаку на дипломатів західних країн у Львові, яку начебто "готують націоналісти"

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+40
Уже как-то ПИХУЙ.
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23.03.2022 18:28
+24
Бандера схвалює. Їбашьте, пацани.
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23.03.2022 18:29
+23
А навіщо закликати українців не вірити в кацапські провокації? Насрати нам на це. Хай вони там всі здохнуть,падли.
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23.03.2022 18:30
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Уже как-то ПИХУЙ.
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23.03.2022 18:28 Відповісти
СЕЛО МАЙНІЛА, українсько-мокшанський кордон 2022 рік.
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23.03.2022 18:53 Відповісти
Вообще пох
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23.03.2022 18:28 Відповісти
что-бы мотивировать быдло к войне?
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23.03.2022 18:28 Відповісти
Нам *****,що ви *******! Коли ми їбонемо по вас,то ви ******* і здохнете здивованими!
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23.03.2022 18:29 Відповісти
А что будет то?
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23.03.2022 18:29 Відповісти
Без такого стадо может не сглотнуть массовую мобилизацию.
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23.03.2022 18:36 Відповісти
мурза уже после сортира могли бы а сейчас стадо разбежится по нычкам
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23.03.2022 18:41 Відповісти
Не знаю...думаю, шо большинство покорно пойдет подыхать за любимого фюрера. Они уже оскотинели до полного невозврата.
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23.03.2022 18:47 Відповісти
мурза тут слегка другое у них в их мозгах уже щёлкает что их армия обосралась и как скоко бабла а в Сумской области их разогнало ТРО и своя рубаха ближе к телу армия срез общества
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23.03.2022 18:57 Відповісти
хз...будем надеяться шо трусость руssких пересилит их любовь к фюреру.
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23.03.2022 19:00 Відповісти
а еще по законодательству *****, при нападении на РФ они могут использовать я.о.
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23.03.2022 18:50 Відповісти
Логика понятна, но нельзя всего бояться - это проигрышный вариант. На мой взгляд удары по военным объектам возможны и на территории рашки.
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23.03.2022 18:52 Відповісти
Ну, для мобилизации, или применения тактического ядерного оружия, или химоружия...
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23.03.2022 19:12 Відповісти
Бандера схвалює. Їбашьте, пацани.
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23.03.2022 18:29 Відповісти
Нашу територію обстрілювати можна, а їхню ніззя?
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23.03.2022 18:30 Відповісти
А навіщо закликати українців не вірити в кацапські провокації? Насрати нам на це. Хай вони там всі здохнуть,падли.
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23.03.2022 18:30 Відповісти
Що, з прихованою мобілізацією паганенько? Помирати за ***** поменшало?
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23.03.2022 18:31 Відповісти
da rade boga - glavnoe po bolshe usherba i smerti shtob bylo
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23.03.2022 18:32 Відповісти
Та пох...якщо серед українців є дауни що вірять кацапам...нє ну які ж вони українці?!
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23.03.2022 18:32 Відповісти
Правильно, наконец 👍🙏🙏🙏. Раз@@башти свои города, не меньше нашего Марика, Гостомеля и Харькова. Это будет справедливо. Поддерживаю рассею в этом обдуманом, выверенном, просчитаном и привентивном ударе 👍🇺🇦 Ху@рте сильнее, начните с Питера и Москвы, чтоб картинка красочнее была
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23.03.2022 18:34 Відповісти
😀😀😀
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23.03.2022 18:41 Відповісти
Ага, сейчас. Это раньше у них кроме Воронежа ничего не было, а теперь они оккупировали прекрасный Лугандон - так что есть, на ком эксперименты проводить.
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23.03.2022 18:45 Відповісти
Воронеж напрягся.......
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23.03.2022 18:34 Відповісти
по кремлю пусть ***** чтоб нормальная провокация была а не фуфло какоето
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23.03.2022 18:35 Відповісти
😀😀😀
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23.03.2022 18:38 Відповісти
Можуть навіть ракетами, градами, ураганами та смерчами обстріляти. Якось похер. Війна
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23.03.2022 18:35 Відповісти
Після того що російська п"дорасія наробила в Україні будь-які її провокації, обстріли своїх ж населених пунктів і т.д., вже не мають абсолютно ніякого значення!
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23.03.2022 18:36 Відповісти
А можна їбанути одразу ЯЗ-єм?
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23.03.2022 18:36 Відповісти
Да пусть ******, на здоровье.
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23.03.2022 18:36 Відповісти
Давно вже пора симетрично ******* па растову. Щоб вже їхні гниди-рашисти в крові бігали містом, шукали укриття та дохли від голоду, спраги та холоду по підвалах. ******, хлопці!
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23.03.2022 18:37 Відповісти
И ШО ??? Уже столько обрушили в Украине домов и убили гражданских
САМОЕ ВРЕМЯ УКРАИНЕ БАХНУТЬ ПО РАШЕ ! Они заслужили вой сирен по городам
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23.03.2022 18:37 Відповісти
До меня не доходит,а почему мы не можем обстреливать территории врага??Почему не можем эти корабли уничтожить?????У нас же есть эти точки У!!Почему,*****,мы не бросаем бомбы и не пускаем ракеты на Кремль???????
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23.03.2022 18:38 Відповісти
В них ППО є. Ракету зіб'ють. Літак з бомбою просто не долетить.

А от з РСЗО біля кордону можна вжарити
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23.03.2022 19:06 Відповісти
Да ну? Всё у них такое же как и их хвалёная армия...
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23.03.2022 19:26 Відповісти
Используют как предлог для ЯО
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23.03.2022 19:32 Відповісти
Во первых кто им поверит? Во вторых стратегически это ничего не меняет.
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23.03.2022 18:39 Відповісти
Предлагаю ****** рассенцам па Маскве, прямо в центр примерно в 50 мегатонн, шоб в пепел, а потом по Воронежу, Тюмени и еще с пару сотен городов, ну что бы уж наверняка провокация удалас
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23.03.2022 18:39 Відповісти
я не согласен с очередностью нанесения ударов. и мощность можно увеличить.
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23.03.2022 19:05 Відповісти
По хутину пусть бахнут и закончат войну
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23.03.2022 18:39 Відповісти
Ну і що далі. Тільки не кажіть що вони нападуть. Всім якось вже пох.й на них.
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23.03.2022 18:41 Відповісти
Правильно... пусть в кремль пистанут...
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23.03.2022 18:46 Відповісти
Nakonecj to budet bombitj Voronezh

A jesli serjozno - mogli bi Baiden i Stoltenberg pozvonjitj Putinu i skazatj: Znajesh, mi tut slishali cto ti sobirajesjha bombitj svoi goroda. Mi nje protiv.
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23.03.2022 18:46 Відповісти
Ага, я прям вже бачу ці багатотисячні черги у війскомати орконавтів під боярой, які ледве стоячи на ногах кричать: "за расею ,за дєдов". Якби вони могли зібрати щось схоже на солдатів, то давно б уже це зробили. Коли ти навмисно деградуєш народ, то є один нюанс - ці всі алкаши,дегенерати і просто тупорилий скот(який навіть колись там служив, чи був офіцером) вже ніколи не стане нормальною у фізичному та психічному плані.
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23.03.2022 18:46 Відповісти
Невже Вороніж дочекався? А я думав, що це анекдот.
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23.03.2022 18:46 Відповісти
Я підтимую: хай вб'є стільки кацапів, скіки зможе.
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23.03.2022 18:47 Відповісти
Про які провокації мова, якщо ми у стані війни?
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23.03.2022 18:48 Відповісти
Вже по двох села їбанули
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23.03.2022 18:49 Відповісти
Надеюсь мощно по себе кизданут, не поскупятся.
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23.03.2022 18:50 Відповісти
комусь шкода кацапів ? баби еще нарожают...
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23.03.2022 18:50 Відповісти
А в чому сенс? Вони ******** наші міста. Ми маємо право бомбити їхні.
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23.03.2022 18:51 Відповісти
Уже обстреляли сами себя, в белгородской области
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23.03.2022 18:51 Відповісти
які нахрін провокації, У НАС ВІЙНА
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23.03.2022 18:53 Відповісти
Это может быть поводом для вступления белорусов и казахов. Типа ОКДБ должны поддержать, если есть угроза одной из стран.
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23.03.2022 19:05 Відповісти
На фоне армии рф, они не представляют из себя ничего.
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23.03.2022 19:17 Відповісти
давно пора
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23.03.2022 19:14 Відповісти
Никогда лаптеобразная масса не победит свободолюбивых Украинцев. Даже если они все прийду, тут все они и лягут в землю.
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23.03.2022 19:16 Відповісти
вот если на стране Тундра ее ФСБ взорвет Кремль - тогда я поверю что это сделал Бандера
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23.03.2022 19:21 Відповісти
Всі розуміють, що війна з оборонної перейде в наступальну, і нам буде 50 км зона безпеки в глиб кордону рашки.
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23.03.2022 19:32 Відповісти
Воронеж? Не томите...
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23.03.2022 19:34 Відповісти
Запустіть їх в Україну,не збивайте, нехай віпуть по воронежу, щоб там самки собак шмарклями втерлися
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23.03.2022 19:42 Відповісти
Предлагаю шт 10 Калибров в район мавзолея... Или по Лубянской площади...
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23.03.2022 19:45 Відповісти
по бункеру уйла хай гатять бо все iнше то буде хфейк
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23.03.2022 20:24 Відповісти
О подобных "провокациях" можно было до 24 февраля беспокоится...
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23.03.2022 20:30 Відповісти
Это что во время ВОВ Германия могла бомбить города СССР , мы нет? Та как и здесь. Украине по хер , можи -те и кремель подорвать. Война у нас с вами рашистами на истребление. Чем мы Украинцы больше вас поубиваем, тем в дальнейшем всему Миру благо. Слава Украине!
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23.03.2022 20:32 Відповісти
Під час Другої Світової авіація антигітлеровської коаліції вдень і вночі бомбила всі німецькі міста аж куфайка загорталась.
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23.03.2022 20:34 Відповісти
Та швидше б, що б вони теж відчули весь жах, коли небо падає тобі на голову. Що для нас це змінить? Вони й так на нас напали.
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23.03.2022 20:48 Відповісти
Тож нехай обстрілують, бажанно цвінтар " червонний майдан", з клозетом "ленін". Знищувати свинопса, то не гріх! Але можуть і почекати,ми без свинопсів, з цим впораемося!
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23.03.2022 20:50 Відповісти
А не насрать ли уже на эти прАвАкАции? Мы уже обязаны выжигать весь ************* сброд напалмом ежечасно до самого Владика, да вот только зеленое дерьмо просрало оборону страны и не закупило с лысым пуштуном ни одной ракеты, чтобы херачить по **********.
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24.03.2022 03:42 Відповісти
Да как то похер....... Давайте, по Ростову огонь.
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24.03.2022 08:26 Відповісти
 
 