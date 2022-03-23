УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8706 відвідувачів онлайн
Новини ФоторепортажВійна в Україні Допомога Україні
11 746 28
МОЗ (3881) допомога (5058) швидка (216)

Україна отримала від партнерів 50 автівок швидкої допомоги для ЗСУ, - МОЗ. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Фоторепортаж Війна в Україні

Україна отримала від міжнародних партнерів 50 автівок швидкої медичної допомоги.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я, інформує Цензор.НЕТ.

Україна отримала від партнерів 50 автівок швидкої допомоги для ЗСУ, - МОЗ 01

Швидкі будуть передані для потреб Збройних сил України, щоб лікарі могли безпечно та в стислі терміни евакуйовувати поранених із зони бойових дій та надавати їм необхідну допомогу.

"Автівки Mercedes мають високу прохідність, відповідний рівень захисту та обладнання, необхідне для порятунку життя в умовах бойових дій. Вони дозволяють евакуювати до 4 поранених одночасно", - йдеться у повідомленні.

Україна отримала від партнерів 50 автівок швидкої допомоги для ЗСУ, - МОЗ 02

Також читайте: Німеччина надіслала Україні засоби цивільного захисту, протипожежне обладнання та евакуаційний автобус

Зазначається, що частину автівок вже доставлено в регіони, де тривають активні бойові дії.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+23
Хоч і старі, але це ж мерси
показати весь коментар
23.03.2022 18:38
+23
Унимог. Отличный авто. Плюс ещё куча спец оборудования внутри.
показати весь коментар
23.03.2022 18:39
+12
не те слово "супер", Унімог - "самий самий суперовий" по прохідності !!!!
показати весь коментар
23.03.2022 18:44
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Хоч і старі, але це ж мерси
показати весь коментар
23.03.2022 18:38 Відповісти
Дурень чи що ?
Припиняй істерику.
показати весь коментар
23.03.2022 19:12 Відповісти
Нам же ехать, а не шашечки...
показати весь коментар
23.03.2022 18:57 Відповісти
А я про що?
Ще ви тут істерику закатайте.
показати весь коментар
23.03.2022 19:12 Відповісти
Чого б це, я колись рулив на такому..
показати весь коментар
23.03.2022 19:18 Відповісти
так мерс - завжди залишається мерсом !!!
показати весь коментар
23.03.2022 18:59 Відповісти
Унимог. Отличный авто. Плюс ещё куча спец оборудования внутри.
показати весь коментар
23.03.2022 18:39 Відповісти
не те слово "супер", Унімог - "самий самий суперовий" по прохідності !!!!
показати весь коментар
23.03.2022 18:44 Відповісти
ленд ліз потихенько йде !

дай бог побачити ешелон з 50-тьма Абрамсами !!!!!

"Чи дождемося Вашингтона
З новим та праведним Законом ?
А дождемось таки колись !!!!"

Т.Шевченко

.
показати весь коментар
23.03.2022 18:50 Відповісти
Абрамси нам не потрібні.
Вірніше тільки один. Щоб Бабченко міг на ньому по Червоній площі проїхати.
показати весь коментар
23.03.2022 21:16 Відповісти
високу прохідність, відповідний рівень захисту та обладнання, необхідне для порятунку життя в умовах бойових дій. Вони дозволяють евакуювати до 4 поранених одночасно"
показати весь коментар
23.03.2022 18:51 Відповісти
а какой расход топлива?
показати весь коментар
23.03.2022 20:27 Відповісти
Самолёты дайте ,скажите что это медицинская авиация если так уж бздите ..
показати весь коментар
23.03.2022 18:40 Відповісти
вже нема аеродромів...
показати весь коментар
23.03.2022 19:03 Відповісти
Звідки ж тоді наші літаки злітають?
показати весь коментар
23.03.2022 19:35 Відповісти
В ******** війні літаки то є дорогі іграшки.
показати весь коментар
23.03.2022 19:48 Відповісти
Ещё бы пару гамновозов... касапов пособирать надо..
показати весь коментар
23.03.2022 18:43 Відповісти
Всім хто підтримує Україну у важкі часи-респект...
показати весь коментар
23.03.2022 18:49 Відповісти
а еще раз в 5 больше скорых(обычных гражданских) и пожарных машин в пути, вернее они уже в воскресенье были в Пшемышле, все на желтом транзите, сам общался с водителями, держитесь братья и сестры! Слава Украине!
показати весь коментар
23.03.2022 18:49 Відповісти
Нарешті! Саме броньованих швидких так невистачає нашій армії
показати весь коментар
23.03.2022 18:54 Відповісти
круто
показати весь коментар
23.03.2022 18:57 Відповісти
Щось схоже здається вже було...
показати весь коментар
23.03.2022 19:13 Відповісти
Так, англійські Саксони.
показати весь коментар
23.03.2022 19:20 Відповісти
А тепер запитай..Те, де наші розробки 18-19 років броньованих авто?
показати весь коментар
23.03.2022 19:52 Відповісти
толку с тех розробок если нет денег на военный заказ
показати весь коментар
23.03.2022 20:29 Відповісти
Німеччина надсилає ? Гут ! Зер гут !
показати весь коментар
23.03.2022 21:18 Відповісти
 
 