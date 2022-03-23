Окупанти обстріляли парковку ТЦ у Києві: одна людина загинула, двоє постраждали, - Кличко
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У Києві внаслідок обстрілу парковки торгового центру в Подільському районі загинула одна людина, ще двоє постраждали.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив у Телеграмі.
"Ворог продовжує обстрілювати столицю. Буквально нещодавно обстрілу зазнала парковка торгового центру в Подільському районі. Одна людина загинула, двох постраждалих госпіталізували", - написав Кличко.
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а з чого? ракетами чи чим?