Окупанти обстріляли парковку ТЦ у Києві: одна людина загинула, двоє постраждали, - Кличко

У Києві внаслідок обстрілу парковки торгового центру в Подільському районі загинула одна людина, ще двоє постраждали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив у Телеграмі.

"Ворог продовжує обстрілювати столицю. Буквально нещодавно обстрілу зазнала парковка торгового центру в Подільському районі. Одна людина загинула, двох постраждалих госпіталізували", - написав Кличко.

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