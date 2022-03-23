УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8706 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Агресія Росії проти України Війна
12 273 6
Київ (13836) Кличко (2813) обстріл (21071)

Окупанти обстріляли парковку ТЦ у Києві: одна людина загинула, двоє постраждали, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кличко

У Києві внаслідок обстрілу парковки торгового центру в Подільському районі загинула одна людина, ще двоє постраждали.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Київський міський голова Віталій Кличко повідомив у Телеграмі.

"Ворог продовжує обстрілювати столицю. Буквально нещодавно обстрілу зазнала парковка торгового центру в Подільському районі. Одна людина загинула, двох постраждалих госпіталізували", - написав Кличко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наслідки обстрілу на Нивках у Києві. ВІДЕО+ФОТО

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От же гандони. Це ж нічого не дає в воєнному плані. Тупо мирняк вбивають і руйнують місто.
показати весь коментар
23.03.2022 19:10 Відповісти
Можливо знову якась тіктоківська мразота відео техніки зсу виклала (
показати весь коментар
23.03.2022 19:13 Відповісти
Петушара когда сидишь на бутылке громко не кукарекай
показати весь коментар
23.03.2022 19:38 Відповісти
кошмар який((
а з чого? ракетами чи чим?
показати весь коментар
23.03.2022 19:56 Відповісти
чи мінометами, щось десь я уже й про міномети читала. ну як так????
показати весь коментар
23.03.2022 19:57 Відповісти
 
 