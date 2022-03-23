УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8761 відвідувач онлайн
Новини Війна в Україні Санкції проти Росії Війна
21 499 46
війна (56444) Росія (47217) санкції (6845) Подоляк Михайло (296)

Подоляк про вимоги РФ до країн Європи платити за газ в російських рублях: Росія офіційно відкрила повноцінний антиєвропейський фронт, поки що фінансовий

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путин,путін

Щоб хоч якось зменшити ефект від руйнівної дії санкційних пакетів, російська політична еліта шукає асиметричні відповіді.

Про це у Telegram повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"Щойно РФ офіційно відкрила й повноцінний антиєвропейський фронт. Поки що фінансовий. Слідом за тривалими ціновими спекуляціями на енергоринку Путін заявив про переведення всіх розрахунків за російський газ для європейських споживачів у рублі та повну відмову від продажу ресурсів за долари/євро", - повідомив він.

За словами Подоляка, в РФ гадають, що це спровокує деякі операційні провали у європейській енергосистемі та забезпечить відповідний проросійський тиск на громадську думку на тлі агресії проти України.

"Не факт, звісно. Але росіяни продовжують наполегливо вірити у свої "геніальні ідеї". Так чи інакше, це другий крок до ескалації. Перший - прямі погрози авіаударами чи ударами крилатими ракетами по європейських логістичних центрах, які забезпечують допомогу Україні", - додав Подоляк.

Радник глави ОП наголосив, що  РФ дуже боїться санкцій.

"Це ключовий їхній страх (крім хіба що ефективних дій ЗСУ, які лякають іще більше). Щоб хоч якось зменшити ефект від руйнівної дії санкційних пакетів, російська політична еліта шукає асиметричні відповіді", - підсумував він.

Також читайте: Подоляк - країнам-партнерам: Потрібні лише чотири кроки - сучасна ППО, крилаті ракети, жорстке нафтове ембарго та тотальне закриття портів для російських кораблів

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+32
показати весь коментар
23.03.2022 19:17
+26
показати весь коментар
23.03.2022 19:21
+23

Никаких переговоров, только полная утилизация свинособачьей нечисти!

Мы, только по официальным данным, перемололи четыре общевойсковые армии из имеющихся у кацапов десяти армий!
То есть, наши парни уничтожили 40% их общевойскового потенциала.
За три недели.
Какие, нах@й, договорённости?
Всё больше убеждаюсь, что никаких договорённостей не будет. Только уничтожать.
Есть кем, и есть чем.
Слава ЗСУ, и спокойных снов.

Виктор Пузанов
показати весь коментар
23.03.2022 19:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
harasho rashka vystrelila sebe v druguju nogu.
показати весь коментар
23.03.2022 19:15 Відповісти
Это выстрел себе в ногу, ускоряющий введение эмбарго
показати весь коментар
23.03.2022 19:16 Відповісти
показати весь коментар
23.03.2022 19:17 Відповісти
Не поможет. Помните этот дурноватую кацапскую передачу? Обратите внимание шо написано на занавеске
показати весь коментар
23.03.2022 19:23 Відповісти
"Каламбур" - це наша передача взагалі то
показати весь коментар
23.03.2022 19:34 Відповісти
Так напиши - я погано бачу. Збільшую - розпливається.
показати весь коментар
23.03.2022 19:36 Відповісти
Блін, мусів шукати цей комікс в ютубі і прочитати, що там написано "Бажаємо щастя".
Я серйозно не бачу.
А четверо мені за це ще й лайки ставлять.
показати весь коментар
23.03.2022 20:56 Відповісти
Так в договорах було ж , мабуть, зазначено в якій валюті оплата?
показати весь коментар
23.03.2022 19:18 Відповісти
kogda rashka sobljudala dogovory ?
показати весь коментар
23.03.2022 19:20 Відповісти
Якщо за умовами договору я маю сплачувати в марках, то які ***** фублі? Хай собі фантазують
показати весь коментар
23.03.2022 19:33 Відповісти
eto zakonchetsa tem shto rashka budet menjat gaz i neftj na prodovolstvie
показати весь коментар
23.03.2022 19:40 Відповісти
Там, кроме валюты оплаты в действующих договорах ещё была оговорена доставка газа до хаба в Германии. То есть немцы покупали газ фактически у себя в стране. А теперь мало того, что газ надо покупать за рубли, так его ещё надо покупать на внутреннем российском рынке и доставка за счет покупателя. Это совсем другие условия и это совсем другой контракт. Фактически, Россия собирается в одностороннем порядке сама разорвать действующие контракты. Но, во-первых там небось в контракте на этот счет прописаны неслабые штрафы и пени, а во-вторых заключить новый контракт с пока ещё неясными условиями - это на полгода-год работы переговорщикам. Если Европа всё равно собирается отказываться от российского газа через год-два, тратить полгода на обсуждения хотелок ***** они просто не станут. Это выброшенные время и деньги.
показати весь коментар
23.03.2022 19:27 Відповісти
Эти животные сами на себя эмбарго на свои энергоресурсы наложили. Браво!
показати весь коментар
23.03.2022 19:21 Відповісти
Очередная давка гусей и сыра бульдозерами, назло буржуям.
показати весь коментар
23.03.2022 19:48 Відповісти
Почти 96 тысяч российских работников отправили в простой из-за ухода западных компаний - вице-спикер Совета Федерации Галина Карелова на заседании. Больше всего таких работников в Москве, Санкт-Петербурге, Самарской и Калужской областях. По ее словам, 36 765 организаций, где работают в общей сложности 8,4 миллиона россиян, заявили об изменениях режима работы.
показати весь коментар
23.03.2022 19:21 Відповісти
показати весь коментар
23.03.2022 19:21 Відповісти

Никаких переговоров, только полная утилизация свинособачьей нечисти!

Мы, только по официальным данным, перемололи четыре общевойсковые армии из имеющихся у кацапов десяти армий!
То есть, наши парни уничтожили 40% их общевойскового потенциала.
За три недели.
Какие, нах@й, договорённости?
Всё больше убеждаюсь, что никаких договорённостей не будет. Только уничтожать.
Есть кем, и есть чем.
Слава ЗСУ, и спокойных снов.

Виктор Пузанов
показати весь коментар
23.03.2022 19:22 Відповісти
Знищення кацапів краще за будь які домовляння.
Дехто каже, ми не маємо права лишати це нашим дітям.
показати весь коментар
23.03.2022 19:24 Відповісти
Ну от звідки Подоляк-95 знає слово "ескалація"? Це йому Юзік підказав?
показати весь коментар
23.03.2022 19:24 Відповісти
вони вдвох з похмелюги у словнику прочитали
показати весь коментар
23.03.2022 19:27 Відповісти
Щоб хоч якось зменшити ефект від руйнівної дії санкційних пакетів, російська політична еліта шукає асиметричні відповіді

Яким чином платежі в рублях (якщо уявити, що вини будуть) допоможе кацапам? І тим більше як допоможе кацапам повні відмова від їхніх енергоресурсів, через неможливість платити в рублях?
Це йолоп взагалі щось розуміє у цьому світі?
показати весь коментар
23.03.2022 19:25 Відповісти
Лучше можевельником чем рублями. Твердее валюта
показати весь коментар
23.03.2022 19:25 Відповісти
если рашка ни чего не будет импортировать , то это конечно проблема ... доллар будет стоить 60 коп , и за его оборот - статья , тотальный дефицит всего ... совок
показати весь коментар
23.03.2022 19:27 Відповісти
Arthur Kharytonov@ArthurKei_UA

·
43 мин



Одним з ключових питань на зустрічі НАТО, крім надання Україні зброї від ядерної, хімічної та іншої важкої атаки (аж цікаво), буде КНР.
НАТО та союзники звинувачують Пекін у політичній підтримці Кремля, і топ-фейках (про що я розповідав).
Буде й закрита зустріч з Японією ще.
показати весь коментар
23.03.2022 19:27 Відповісти
Шеломов подписал себе смертный приговор. Т.е. подтвердил диагноз - конченый ублюдок.
показати весь коментар
23.03.2022 19:28 Відповісти
похоже на последний выдох ПэЖэ.
в чем разница, купят у тебя за валюту рЖубли, потом газ или сразу за валюту газ? газ станет не только дорого покупать, но и не удобно. Что только ускорит отказ от газа. все закончится бартером. газ в обмен на сахар, прокладки и памперсы. олигархи тубу откаты получать презервативами
показати весь коментар
23.03.2022 19:30 Відповісти
Сначала сдача ядерного оружия и полная денацификация в обмен на жратву. А уже потом - нефть и газ за жратву.
показати весь коментар
23.03.2022 20:17 Відповісти
Різниця є. Рублі, по задуму кремля, мають купуватись не по ринковому курсу, а по штучному, встановленому центробанком. І він буде вирішувати, кому продати рублі, кому ні, хто по якому курсу це буде робити. Може, хоч в росії по результатам цих дій газифікують хоч невелику частину населенних пунктів, а то весь газ на експорт за валюту йшов.
показати весь коментар
23.03.2022 21:21 Відповісти
это все попытки доказать, что 2+2=5. Буржуй с детства дружит с калькулятором и понять дороже/дешевле будет легко. дороже + не удобно = путь к отказу покупать.
показати весь коментар
24.03.2022 21:15 Відповісти
А не платить їм за газ. Вони ж вкрали європейське майно.
показати весь коментар
23.03.2022 19:31 Відповісти
С одной стороны это сразу повысило отпускные цены на газ в ЕС на 20%. Но однозначно кацапия рублей не получит, поскольку такие изменения неюридичны. Это просто невыполнение договорных обязательств и влечет штрафы и проч. Но повышение цен, с другой стороны, приближает и толкает ЕС к диверсификации поставок. Т.е. отказа от газа лапотников.
Уже там кто-то из них с Катаром что-то подписал.
Гандон из питерской подворотни, получается, снова стрельнул себе в ногу.
показати весь коментар
23.03.2022 19:32 Відповісти
Це не в ногу… Цим він у голову шмальнув!
показати весь коментар
23.03.2022 19:39 Відповісти
Он русский, ему в голову не смертельно. У них мозги с другой стороны расположены.
показати весь коментар
23.03.2022 20:18 Відповісти
Так вони і так живуть - мізками не користуються!
показати весь коментар
23.03.2022 23:15 Відповісти
та да...арабьі ща руки потирают
показати весь коментар
23.03.2022 21:19 Відповісти
Во влажных мечтах мокшей они там руки потирают. Все время Магриб ихний пшеничку покупал в Украине и параше. А в этом году оне отсосут по полной из-за вопросов с урожаем.
Да, кстати, Гриша, зима там теплая и потому газ там особенно не нужен. Понятно, что ты знаешь, но я так... на всякий случай
показати весь коментар
25.03.2022 16:54 Відповісти
та я догадьівался шо там тепло... я к тому шо они потирают ручки не из-за того шо им топить нечем,а они сами увеличат поставки етого топлива. а кушать да...на диєту
показати весь коментар
25.03.2022 17:48 Відповісти
Антанта начнет печатать рубли)))
Краска есть и клише найдутся)))
показати весь коментар
23.03.2022 19:34 Відповісти
Є таке поняття "Валюта конракту"

Хто мав справу з міжнародними договорами - знає про що я говорю.

Якщо там прописано Євро - то мають платити в Євро. Рублі вимагати ніхто не може
показати весь коментар
23.03.2022 19:49 Відповісти
І час же ідіоти кирзові вибрали такий вдалий. Коли зима закінчується.
показати весь коментар
23.03.2022 19:51 Відповісти
для чого нам думка мєрзкого Подоляка? краще б хай якийсь нормальний експерт прокоментував.
кажуть, що це погано дуже, тому що курс буде виставляти сама кацапія, а там на 400 млрд дол річний контракт.
з іншого боку, начебто вже Німеччина сказала, що не підходить їй такий варіант, що вже добре.
показати весь коментар
23.03.2022 19:55 Відповісти
Скляні буси також будуть в ціні.
показати весь коментар
23.03.2022 20:02 Відповісти
Нет рублев и нет газов. Суйте труби себе в зад, кацикі.
показати весь коментар
23.03.2022 20:08 Відповісти
коли казалося що газ це політика,вони(европа та іжє с німі) казали та нє...це економіка.
показати весь коментар
23.03.2022 21:21 Відповісти
 
 