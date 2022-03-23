Подоляк про вимоги РФ до країн Європи платити за газ в російських рублях: Росія офіційно відкрила повноцінний антиєвропейський фронт, поки що фінансовий
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Щоб хоч якось зменшити ефект від руйнівної дії санкційних пакетів, російська політична еліта шукає асиметричні відповіді.
Про це у Telegram повідомив радник глави ОП Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.
"Щойно РФ офіційно відкрила й повноцінний антиєвропейський фронт. Поки що фінансовий. Слідом за тривалими ціновими спекуляціями на енергоринку Путін заявив про переведення всіх розрахунків за російський газ для європейських споживачів у рублі та повну відмову від продажу ресурсів за долари/євро", - повідомив він.
За словами Подоляка, в РФ гадають, що це спровокує деякі операційні провали у європейській енергосистемі та забезпечить відповідний проросійський тиск на громадську думку на тлі агресії проти України.
"Не факт, звісно. Але росіяни продовжують наполегливо вірити у свої "геніальні ідеї". Так чи інакше, це другий крок до ескалації. Перший - прямі погрози авіаударами чи ударами крилатими ракетами по європейських логістичних центрах, які забезпечують допомогу Україні", - додав Подоляк.
Радник глави ОП наголосив, що РФ дуже боїться санкцій.
"Це ключовий їхній страх (крім хіба що ефективних дій ЗСУ, які лякають іще більше). Щоб хоч якось зменшити ефект від руйнівної дії санкційних пакетів, російська політична еліта шукає асиметричні відповіді", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
Я серйозно не бачу.
А четверо мені за це ще й лайки ставлять.
Никаких переговоров, только полная утилизация свинособачьей нечисти!
Мы, только по официальным данным, перемололи четыре общевойсковые армии из имеющихся у кацапов десяти армий!
То есть, наши парни уничтожили 40% их общевойскового потенциала.
За три недели.
Какие, нах@й, договорённости?
Всё больше убеждаюсь, что никаких договорённостей не будет. Только уничтожать.
Есть кем, и есть чем.
Слава ЗСУ, и спокойных снов.
Виктор Пузанов
Дехто каже, ми не маємо права лишати це нашим дітям.
Яким чином платежі в рублях (якщо уявити, що вини будуть) допоможе кацапам? І тим більше як допоможе кацапам повні відмова від їхніх енергоресурсів, через неможливість платити в рублях?
Це йолоп взагалі щось розуміє у цьому світі?
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Одним з ключових питань на зустрічі НАТО, крім надання Україні зброї від ядерної, хімічної та іншої важкої атаки (аж цікаво), буде КНР.
НАТО та союзники звинувачують Пекін у політичній підтримці Кремля, і топ-фейках (про що я розповідав).
Буде й закрита зустріч з Японією ще.
в чем разница, купят у тебя за валюту рЖубли, потом газ или сразу за валюту газ? газ станет не только дорого покупать, но и не удобно. Что только ускорит отказ от газа. все закончится бартером. газ в обмен на сахар, прокладки и памперсы. олигархи тубу откаты получать презервативами
Уже там кто-то из них с Катаром что-то подписал.
Гандон из питерской подворотни, получается, снова стрельнул себе в ногу.
Да, кстати, Гриша, зима там теплая и потому газ там особенно не нужен. Понятно, что ты знаешь, но я так... на всякий случай
Краска есть и клише найдутся)))
Хто мав справу з міжнародними договорами - знає про що я говорю.
Якщо там прописано Євро - то мають платити в Євро. Рублі вимагати ніхто не може
кажуть, що це погано дуже, тому що курс буде виставляти сама кацапія, а там на 400 млрд дол річний контракт.
з іншого боку, начебто вже Німеччина сказала, що не підходить їй такий варіант, що вже добре.