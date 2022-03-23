З-під завалів Харківської ОДА дістали тіла вже 24 загиблих, розбір триває, - ДСНС

З дня обстрілу Харківської обласної адміністрації на вулиці Сумській з-під завалів дістали тіла 24 загиблих. Розбір завалів триває.

Про це повідомив речник Головного управління ДСНС Харківщини Євген Василенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

У перший день рятувальники повідомили про сімох загиблих, пізніше про 10 жертв. Остаточної інформації немає, оскільки роботи тривають.

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