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З-під завалів Харківської ОДА дістали тіла вже 24 загиблих, розбір триває, - ДСНС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харків

З дня обстрілу Харківської обласної адміністрації на вулиці Сумській з-під завалів дістали тіла 24 загиблих. Розбір завалів триває.

Про це повідомив речник Головного управління ДСНС Харківщини Євген Василенко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

У перший день рятувальники повідомили про сімох загиблих, пізніше про 10 жертв. Остаточної інформації немає, оскільки роботи тривають.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Звичайно ворог проводить геноцид над українцями, а що наша влада? Чому вона не забезпечує своєчасну евакуацію населення з міст де йдуть обстріли . Чому не вивозять жінок дітей і стариків завчасно? З Маріуполя треба було вивезти людей і був на це час - неділя на те щоб і людей спасти і дороги до Херсона підірвати .А хто це прогавив або навмисно не зробив? Чому мовчать? Хто буде відповідати за такі шалені смерті в неевакуйованому місті? Хто відповідає за евакуацію? У нас велика країна всіх можна переселити з небезпечних місць.У нас дуже багаті олігархи і всі їх гроші в воєнний час повинні йти на армію і переселенців. Де вони? Чому й досі влада не виконує те що написано в Конституції? Що це Зеленський коїть?
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23.03.2022 19:57 Відповісти
А лошара твердить що цивільні обєкти московська орда не обстрілює
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23.03.2022 19:19 Відповісти
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23.03.2022 19:28 Відповісти
Грозный. Работа кацапов... далее Алеппо а "ДерьмоКратический" мир сглатывал все это... далее будет Варшава... Макроны/Шольцы дальше будут сглатывать у Упыря.
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23.03.2022 19:30 Відповісти
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23.03.2022 19:50 Відповісти
 
 