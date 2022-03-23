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Оперативна інформація Генштабу щодо російського вторгнення на 18:00 23 березня

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформація станом на 18.00 23 березня.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляється у офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Триває двадцять восьма доба героїчного протистояння Українського народу російському воєнному вторгненню.

Угруповання сил оборони продовжує оборонну операцію проти російських загарбників, завдаючи противнику значних втрат.

Росія, зірвавши всі терміни наступальної операції, продовжує розглядати можливість оточення окремих угруповань військ Збройних Сил України для висування чергових ультиматумів під час переговорного процесу. Водночас, російські окупанти, в порушення норм міжнародного гуманітарного права, не припиняють вогнем артилерії, ударами ракет та авіації цілеспрямоване знищення інфраструктури міст, а хаотичне мінування місцевості та знищення сільськогосподарської техніки ставить під загрозу початок посівної кампанії в окремих регіонах України.

На Волині, Поліссі, Сіверщині й Таврійському напрямку дії противника змін не зазнали.

На Слобожанському напрямку, в місті Вовчанськ, окупанти, демонструючи таку собі "гуманітарну місію" російської федерації, організовували показову роздачу так званої "гумдопомоги" місцевим мешканцям під особистий підпис та за наявності паспорта громадянина України.

На тимчасово зайнятих територіях Запорізької області противник, через проблеми з логістичним забезпеченням, намагається поповнити запаси палива шляхом його вилучення у цивільного населення та аграріїв.

Сили оборони України продовжують боронити Україну як на землі так і в повітрі, поступово звільняючи її від російських окупантів".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під Ізюмом знищено до 60% техніки та особового складу окупантів, - Генштаб ЗСУ

Автор: Роман Свиридович
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- Ну що ти так пхаєшся, як кацап в Чорнобаївку?
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23.03.2022 19:29 Відповісти
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23.03.2022 19:30 Відповісти
матерые пилоты. а тем временем *********** просто отказываются вылетать на задание.
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23.03.2022 19:53 Відповісти
вот саме так вони скоро і будуть літати !

всього у рашки 1500 бойових літаків
ми вже посадили 100 !

майте на увазі, вони не можуть задіяти й 50 % авіації, інакше НАТА (Чайна, Япойна, Джорджия, Молдова...) нападе
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23.03.2022 20:17 Відповісти
Министерство Обороны Российской Федерации обратилось с официальным запросом к НАТО, чтобы Альянс как можно скорее закрыл небо на Чорнобаевкой
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23.03.2022 19:47 Відповісти
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23.03.2022 21:33 Відповісти
Крилаті ракети навряд чи дадуть. Однак Байрактар вже є наступальною зброєю і, ймовірно, дешевше, ніж крилаті ракети. Варто лише подумати, як його покращити. Інженери, будьте креативними!
Наприклад, є матеріали, які можуть поглинати радар, щоб зменшити ймовірність бути збитим.
https://www.mwtmaterials.com/products/magram-rf-absorbers/
Як щодо розширення дальності, замінивши деякі ракети на бензобаки?
TB2S Може спілкуватися через супутник, щоб збільшити радіус дії.
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23.03.2022 19:52 Відповісти
 
 