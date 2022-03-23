УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
8997 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
1 415 7
війна (56444) евакуація (1928) Подоляк Михайло (296)

Не можна говорити про неформальні коридори, по яких люди евакуюються з окупованих територій. Це створює додаткову небезпеку, - ОП

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

евакуація

Публічним особам не варто оприлюднювати інформацію про непогоджені коридори для евакуації, логістику, гумконвої, військових, адже це допомагає окупантам і створює додаткову небезпеку.

Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"28-й день війни, здавалося, ми мали б розуміти всі наші помилки. Про що можна говорити, про що не можна говорити. Тому я буду дуже чітко та коротко для наших спікерів, які беруть участь у телемарафоні. Дивіться, не можна говорити про неформальні коридори, по яких люди виїжджають з місць, де знаходиться російська окупантська група. Не можна. Просто це створює для них небезпеку. По-друге, не можна говорити про каравани наших військових, які йдуть туди, де буде відбуватися контрнаступ чи захист, оборона і таке інше. Не можна", — зазначив Подоляк.

За його словами, не треба оприлюднювати дані про логістичні коридори, якими буде доставка з тилового забезпечення до військових якогось продукту. Крім того, не можна говорити в ефірі про логістичні центри, які працюють на заході України чи будь-де, з яких ідуть гуманітарні вантажі для всієї країни.

Дивіться: На сьогодні заплановано відкриття дев'яти гумкоридорів, - Верещук. ВIДЕО

"Все це не потрібно в ефірі озвучити, не потрібно... Це дуже і дуже небезпечно. 28 днів, і вже зрозуміло, що росіяни воюють не з армією, а саме з логістичними центрами України, з мобілізаційними центрами. Давайте не дозволимо їм руйнувати нам логістику", — сказав радник керівника ОП.

Автор: Володимир Янченко
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
так закрий пасть геращенку... і так плотно..
показати весь коментар
23.03.2022 19:30 Відповісти
а кто верещит как недорезанная мыныстерка каких то там территорий ВЕРЕЩУ С ЗОНТИКОМ... и волает каждый день про коридоры гум- конвои и прочую лабуду...
показати весь коментар
23.03.2022 20:10 Відповісти
Йшов 28 день війни...
Та реально тут 2-3 спікерів треба посадити,не поможе 2-3 розтріляти... інакше ж не дійде ...
показати весь коментар
23.03.2022 19:32 Відповісти
Спочатку поназначають на посади невігласів, а потім з закликами виступають
показати весь коментар
23.03.2022 19:36 Відповісти
Поки що статистика діаметрально зворотна - ті хто намагаються вийти по офіційним гумкоридорам погодженим с гускімі бгатьямі - мають найбільше проблем
показати весь коментар
23.03.2022 19:38 Відповісти
А когда связи нету?? Людям нужен шанс..
показати весь коментар
23.03.2022 19:57 Відповісти
Невже здогадались? Ладно ОП, але не розумію редакторів навіть на цьому сайті, які завжди публікували таку інфу. З такими інформаторами окупантам і розвідки не треба
показати весь коментар
23.03.2022 20:05 Відповісти
 
 