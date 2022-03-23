Не можна говорити про неформальні коридори, по яких люди евакуюються з окупованих територій. Це створює додаткову небезпеку, - ОП

Публічним особам не варто оприлюднювати інформацію про непогоджені коридори для евакуації, логістику, гумконвої, військових, адже це допомагає окупантам і створює додаткову небезпеку.

Про це заявив радник керівника Офісу Президента Михайло Подоляк, інформує Цензор.НЕТ.

"28-й день війни, здавалося, ми мали б розуміти всі наші помилки. Про що можна говорити, про що не можна говорити. Тому я буду дуже чітко та коротко для наших спікерів, які беруть участь у телемарафоні. Дивіться, не можна говорити про неформальні коридори, по яких люди виїжджають з місць, де знаходиться російська окупантська група. Не можна. Просто це створює для них небезпеку. По-друге, не можна говорити про каравани наших військових, які йдуть туди, де буде відбуватися контрнаступ чи захист, оборона і таке інше. Не можна", — зазначив Подоляк.

За його словами, не треба оприлюднювати дані про логістичні коридори, якими буде доставка з тилового забезпечення до військових якогось продукту. Крім того, не можна говорити в ефірі про логістичні центри, які працюють на заході України чи будь-де, з яких ідуть гуманітарні вантажі для всієї країни.

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"Все це не потрібно в ефірі озвучити, не потрібно... Це дуже і дуже небезпечно. 28 днів, і вже зрозуміло, що росіяни воюють не з армією, а саме з логістичними центрами України, з мобілізаційними центрами. Давайте не дозволимо їм руйнувати нам логістику", — сказав радник керівника ОП.