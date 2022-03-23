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війна (56444) НАТО (5132) Росія (47217) втрати (3820)

У НАТО вважають, що загальні втрати РФ у війні проти України можуть сягати 30-40 тис., - журналіст Селдін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф

Втрати російських окупантів в Україні можуть становити від 7 до 15 тисяч військовослужбовців.

Як повідомляє кореспондент "Голосу Америки" Джефф Селдін, про це заявив представник НАТО на брифінгу, передає Цензор.НЕТ.

Так, втрати російської армії в Україні вбитими можуть становити від 7 до 15 тисяч людей, а загальні втрати, включно з пораненими, зниклими безвісти та полоненими - від 30 до 40 тисяч.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+55
Вы послушайте как они разговаривают со своими пленными сыновьями. Им свои дети не нужны. Сотни рос.офицеров родом из Украины, здесь живут их родители/братья/сестры и при этом они бомбят мирные/родные города. МАНКУРТЫ.
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23.03.2022 19:39
+36
)(уйло сказав --пох на мясо, головне танчики зберегти
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23.03.2022 19:40
+35
Чого Ви дивуєтесь? Це зомбовані телевізором орки: доки холодильник не почне перемагати телевізор і не закінчиться "водка", будемо спостерігати це й надалі. А, забув, ще по*балу гарно допомає.....
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23.03.2022 19:43
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Вы послушайте как они разговаривают со своими пленными сыновьями. Им свои дети не нужны. Сотни рос.офицеров родом из Украины, здесь живут их родители/братья/сестры и при этом они бомбят мирные/родные города. МАНКУРТЫ.
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23.03.2022 19:39 Відповісти
Чого Ви дивуєтесь? Це зомбовані телевізором орки: доки холодильник не почне перемагати телевізор і не закінчиться "водка", будемо спостерігати це й надалі. А, забув, ще по*балу гарно допомає.....
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23.03.2022 19:43 Відповісти
В бубен - найкраще!
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23.03.2022 20:09 Відповісти
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23.03.2022 20:54 Відповісти
Дивився інтервю з братом замначоперуправління Генштабу орди. брат йому звонив за день, вітав,питав,що робиться. У відповідь почув та не переживай все буде добре.
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23.03.2022 20:15 Відповісти
Это он... https://ru.wikipedia.org/wiki/Алексеев,_Владимир_Степанович
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23.03.2022 20:38 Відповісти
А где ********? Я бы плюнул.
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23.03.2022 20:51 Відповісти
)(уйло сказав --пох на мясо, головне танчики зберегти
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23.03.2022 19:40 Відповісти
судя по всьому, орки закрили танковий завод в Н.тагилі і всіх причетних кинули на відновлення бронетехніки, терміново утворили танкові ремонтні пункти і, скоріш за все, заводи. Один танковий коментатор орди повідомляв, що з 12 000 заявлених одиниць, боєготовими є не більше 2000. Дуже важко йде рекоснтрукція, мало платять грошиків. Тому терміново і латають. У велику війну такий ремонт в танкістів називався каннібалізмом, о трьох танків робили один. Але в Україні, є такий термін, танк вигорає. Це 45 тонн брухту.
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23.03.2022 20:22 Відповісти
Да ,но убьёт их ЗСУ а не какое-то там НАТО ...
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23.03.2022 19:40 Відповісти
Честь набити хрюкальник раші НАТО делегувало Україні.
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23.03.2022 20:10 Відповісти
Грізну російську армію розбили під керівництвом колишнього квовщика.
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23.03.2022 21:24 Відповісти
ви Хелфаер шт 500 підкиньте - зразу нуль ззаду допишіть
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23.03.2022 19:40 Відповісти
У нас душа і серце болить за страченими життями українців.
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23.03.2022 19:41 Відповісти
дайте нормальну зброю а не тільки захистну буде 100 000
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23.03.2022 19:42 Відповісти
Ей надо будет ещё учиться пользоваться. А это за 5 минут не делается. Все эти 8 лет, что у нас были в запасе, надо было не успокаивать себя мантрами про шашлыки в мае, а закупать малыми партиями европейское и американское вооружение и учить своих инструкторов, чтобы переучивать войска на НАТОвское оружие. Мы сейчас все свои боеприпасы отстреляем, а дальше что? Советского оружия и боеприпасов в мире уже не так много осталось. В России будем покупать?
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23.03.2022 19:48 Відповісти
напомнить как германия до последнего не давала оружие
и это не передать просили, а купить готовы были
другие страны может бы продавали
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23.03.2022 19:55 Відповісти
Фашисти прошлого помогали фашистам будущего.Как бы передали естафету.
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23.03.2022 20:13 Відповісти
Фашистам теперішнім , а не майбутнім . У них не буде майбутнього .
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23.03.2022 21:47 Відповісти
Более того! Блокировало продажу ЛЮБОГО ( как атидронньіе елекроружья!) оружия из стран НАТО.
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23.03.2022 20:14 Відповісти
Более того! Блокировала продажу ЛЮБОГО (даже НЕ летального!) странами НАТО.
США смогли положить на этот запрет. Но скандал фрау устроила!
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23.03.2022 20:20 Відповісти
фильм парни со стволами не смотрел? На балканах жопой жуй этих боеприпасов.
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23.03.2022 20:00 Відповісти
Они там на пальмах растут, эти боеприпасы? Из реальных производителей, у кого хоть как-то налажено производство - это сербы. Угадай с одного раза, кого в этой войне поддерживает Сербия?
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28.03.2022 13:36 Відповісти
Например возьмем Калаш! Его только рашка изготовляет? Нет есть куча копий. И естественно патроны для них. На Балканах была война и не так давно, там куча боеприпасов. Да там даже не везде еще и территории разминировали. Чхали на тех сербов, есть албанцы, босняки и черногорцы вот у них можно и взять. Их кстати рашка обвиняла что они террористы подпевая сербам. И недавно угрожала им рашка что бы не вступали в НАТО. Чем не союзники. Лишних союзников не бывает.
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28.03.2022 20:32 Відповісти
Нет, из всех упомянутых тобой народов только сербы имеют собственное военное производство. Что касается, к примеру, Черногории, то в вооруженных силах Черногории имеется в наличии 1 ( один, да-да, сумма прописью: один) танк Т-72, а вся авиация (устаревшие легкие учебные самолеты югославского производства) не подымалась в воздух с 2010-го года. Все сухопутные войска Боснии составляют 1 ( прописью: один ) сухопутный батальон и одна смешанная артиллерийская батарея. Но зато они в НАТО и потому спят спокойно со своим целым батальоном пехоты. А ещё они очень красиво маршируют для туристов. Ты всё ещё считаешь, что мы там можем что-то купить? С Албанией ещё смешнее, но, поскольку они и так фигуранты многочисленных анекдотов, лучше даже не начинать вспоминать, как у них обстоят дела.
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28.03.2022 21:39 Відповісти
Украинцам осталось ещё тысяч сто орков положить, чтобы как-то отрезвели.
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23.03.2022 19:43 Відповісти
Сумніваюсь (як й Бабченко, той казав навіть мільон не отверезіє рашистів), але таки слід спробувати
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23.03.2022 20:01 Відповісти
там в них все йде по колу, помятаєте як Петруша їх струхнув після втечі стрільців від Азова, сховався в бункері (монастирі) а потім волнения закінчились і він на Лобному місці сам рубав стрільцям голови за ізмену. Нічого не змінюється. Для генералів лобне місце вже приготували, поки арештовують.
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23.03.2022 20:31 Відповісти
Будет в три раза больше
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23.03.2022 19:44 Відповісти
Нарешті статистики полічили нормально.
путлеру, правда, пох на них. казав Бабченко, що в них ніщо не дрогне на будь-які втрати, хіба коли вже десятки тисяч убитих підуть, отоді зачухаються.
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23.03.2022 19:45 Відповісти
Аркадій казав навіть за мільон, але оті 100 тисяч буде наче тест.
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23.03.2022 20:03 Відповісти
/
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23.03.2022 19:46 Відповісти
Що там вже ховать було- засмерділося зовсім
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23.03.2022 19:53 Відповісти
Тоже мне....... бином Ньютона, всем известныя пропорция 1 к 3 убитые/раненные.
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23.03.2022 19:49 Відповісти
https://t.me/nedotorkani/9135


Пошли облученные солдатики
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23.03.2022 19:53 Відповісти
nu pustj pokupajutsa v rechke tam esho
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23.03.2022 19:57 Відповісти
Та им пох, главнае Zа путена Хуūла, бравае дело, хоть ****** облучить, абы посоны с ******* рождались. Ну и бабочки за похоронку получить, или на сахар обменять.
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23.03.2022 20:05 Відповісти
Коротко
Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.

.

Слава нації
Смерть москалям
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23.03.2022 19:53 Відповісти
55 тыс. и капитуляция рашки после смерти пуйла
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23.03.2022 20:02 Відповісти

Поговоримо про фатальні втрати Москв

Знаєте, що мене вразило в повідомленні від російської "Комсомольської правди", яка несподівано повідомила дані втрат армії Росії в Україні, абсолютно не такі, як повідомляє офіційна Москва? Нагадаю, хто не бачив - "Комсомолка" повідомила, що в Україні 9 861 "чудо-богатирів" загинули, і 16 153 були поранені. Послалася при цьому "камсамолка" на дані Міноборони Росії.

Що мене вразило?
Ні, не різниця з українськими даним, бо Росія досі офіційно визнає лише щось біля 500 убитих.
Вразило співвідношення між пораненими і убитими, назване "камсамолкай". Приблизно 1,64 до 1. В принципі - плюс-мінус, стандарт для бойових дій.
Але.
Беремо українські дані по загиблих - 15 000 кацапських рил. Множимо на оці самі 1,64. Що отримуємо? 24 600 поранених. Складаємо разом і додаємо біля 1000 полонених (562 рила у нас в полоні лише офіційно, а реальном - більше).
Що виходить?
40 600 загарбників вибули з ладу.
Взагалі.
А скільки Москва зібрала угрупування на наших кордонах перед нападом? Відповідь - 80 тисяч рил. А всього, в нападі на Україну задіяні було 200 000.
Тобто, за 26 діб героїчної оборони, захисники України вибили більше половини угрупування першого удару, або 20,3% від всього.
П'яту частину!
Майте на увазі - це краща п'ята частина.
Це найбільш елітарні і найбільш боєздатні частини загарбника.
П'ята частина всього за 26 діб - це ДОХРЕНА.
Просто для порівняння: у 1939 році, армія Польщі програла у війні, втративши пораненими і вбитими 20% своїх сил.
Франція у 1940 р. капітулювала, втративши 11,4% своїх сил убитими і пораненими.

Так, звісно, реально російська армія - це біля 900 000 рил.
Але.
Я вже не раз писав, що розміри армії Росії компенсуються розмірами самої Росії. Москва фізично не може зібрати в кулак геть чисто всі свої сили - вона навіть у Другу Світову війну такого не робила. Вже не кажу, що собою являють всі інші сили армії Росії, якщо ці 40600 - краще, що в них було?
До речі, Генштаб повідомив, що запасів *********** і харчів у ворога лишилося на ТРИ доби. Експерти НАТО говорять теж, що запасів Москві вистачить ще на тиждень, максимум на 10 діб.
Але експерти НАТО вже й самі визнають, що армію РФ вони сильно переоцінили, купившись на пропагандистські байки Кремля.
До речі, а що там наша влада на цьому тлі про компроміси заговорила? Про референдум?
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23.03.2022 19:58 Відповісти
Все це пречудово, але розказочки про те що патронів, ракет, танків там залишилось на три, максимум на п'ять днів, ми чуємо з першого тижня війни, вже минув місяць, щось не схоже щоб чогось не вистачало. Щоночі руйнують наші міста ракетами, які закінчилися два тижні назад по версії *****. Щодня рашисти наїзжають на території на танках, яких вже немає, згідно чергових звєздограм чергового предсказамуса. Може, і з орками там теж все не так однозначно?

Жодну війну не вигравали, захищаючись. Чому? Бо розхерачать нам інфраструктуру, і що будемо захищати? Кущики, лісочки? В 2014 вже героїчно наоборонялися.
Треба вже потроху переносить бойові дії на території ворога, нє? Спочатку було б непагано вломить по білорусам, що суки сидять і нервують всіх вже не перший тиждень на своєму сраному кордоні. А ще краще - по білоруським аеродромам, з яких ці покидьки вилітають на нічні бомбардування наших міст... А потім і по ростову вломить, вночі, в 3-4 години, щоби ці уроди на своїй шкурі відчули, як воно живеться, коли світ навкруги рушиться під завивання сирен.
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23.03.2022 20:12 Відповісти
Какая удобная позиция: "Они не виноваты, их зомбировали". Нет никакого зомбирующего излучения или медпрепаратов массового действия для зомбирования. Просто каждый выбирает, какую информацию ему приятнее воспринимать и считать достоверной. Если в зомбоящике один канал говорит "Мы лучшие и нам все завидуют, поэтому ненавидят. Все нашт неудачи - вина пиндосов", а второй канал говорит "Надо много работать, тогда будем жить лучше. А пока мы где-то на уровне Замбии", то 99% россиян верят именно первому из этих каналов.
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23.03.2022 20:05 Відповісти
Президент України Володимир Зеленський попросив Джо Байдена виключити російського олігарха Романа Абрамовича з уже підготовленого списку санкцій, щоб той міг продовжити бути посередником у переговорах з Росією.

Про це пише The Wall Street Journal.

Зеленський у нещодавній телефонній розмові порадив Байдену почекати із запровадженням санкцій щодо олігарха, який може виявитися важливим посередником із Росією у сприянні мирним переговорам, повідомляють джерела видання.

"Ми не збираємося зачитувати приватні розмови між президентом Байденом та президентом Зеленським", - заявила прес-секретар Ради національної безпеки Білого дому Емілі Хорн. Мінфін не відповів на запит про коментар.
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23.03.2022 20:05 Відповісти
За преЗЕдентом и его жОПой в три глаза приглядывать надо...
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23.03.2022 20:13 Відповісти
WTF ? eto ne feik ?
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23.03.2022 20:14 Відповісти
УП написала.
Я сама офігіваю...
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23.03.2022 20:22 Відповісти
Цікаво, що йому заважає під санкціями бути посередником? Як на мене, то це чергова зрада, бо очевидно, що він би явно краще працював, щомиті відчуваючи, як долари йдуть крізь пальці, наче пісок.
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23.03.2022 20:15 Відповісти
Якщо заканделябрить ***** ,то і буде важливим . А так не рахується .
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23.03.2022 20:16 Відповісти
Десь чув, що Москва загрузла в Україні 4-ма своїми арміями із 10-ох наявних. Отже розслаблятися не можна, це лише початок...
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23.03.2022 20:06 Відповісти
А від " жовтих : хто буде охороняти Мордор!?
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23.03.2022 20:16 Відповісти
Та Пуйлу байдуже, бо Україна вже стала його навіженістю, його жаданою ціллю всього життя, геноциду українців тощо!
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23.03.2022 22:06 Відповісти
Ну не зря же ***** 45000 мешков для трупов приготовил. Пока все кацапами не заполнятся война не закончится
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23.03.2022 20:12 Відповісти
А якщо по два , або по пів пляшки /весь екіпаж танку орків/.як казав один воїн
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23.03.2022 20:18 Відповісти
Хто знає ,чому Зеленський попросив Байдена не включати Абрамовича в список санкцій.Зараз це обговорюють на італійському телебаченні.
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23.03.2022 20:19 Відповісти
Бачу 2 варіанти:
1) буде посередником на переговорах з пуйлом

2) буде наступним президентом рашки, після того як усунуть пуйла
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23.03.2022 20:36 Відповісти
3. це зрада і заговор g2?
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23.03.2022 21:02 Відповісти
Абрамович президентом ?? Не смішно. Це хіба що якимсь призначенцем.
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23.03.2022 21:13 Відповісти
Зеленський просить як накаже вепський педофіл, котрий наказав просити за Абрамовича тому, що той є першим і головним його гаманцем.
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23.03.2022 23:21 Відповісти
ось раджу всім прекрасного коментатора, дуже цікаво:

https://youtu.be/kDYsbM6fZ3s
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23.03.2022 20:46 Відповісти
Проведіть різницю між повним складом армії і бойовими частинами. У Вермахті в роки війни дивізія нараховувала 12-14 000. Однак самі німці враховували тільки бойову чисель ність. Їх дивізія в середньому становила 2-3000 бойових частин, Все інше не враховувалось. Цифра 200 000 орків -це 1\5 частина усього війська. Тому орки і утворюють БТГр, виключно бойові частини без логістики. А втрати обраховуються як "безворвратние потери" окремо вбитих та покалічених не рахуют. По даним орди безвозвратніе потери складють 26 000. це 25 % армії вторгнення. А з втратами техніки - це переборе телевізор і мародерство. В орди є давне визначення бойових дій - пайдем в отступ
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23.03.2022 20:52 Відповісти
Що там по шойгу?
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23.03.2022 21:04 Відповісти
якi 7 тисяч, якшо комсоОРКська правда , три днi газад, чорним по бiлопу писала вiд МО Козлорилоi ********** цифру - 9852 утилiзованих i понад 15 тисяч покалiчених
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23.03.2022 21:41 Відповісти
ПОРАДИ ДЛЯ НОВОБРАНЦІВ АТО ВІД ПРОФЕСІЙНИХ ВІЙСЬКОВИХ

Наші хлопці, повинні знати це як Отче Наш і я прошу всіх не байдужих максимально активно поширити нашим військовим в зону бойових дій і в підготовчі табори!
Це, на наш погляд крутіше ніж бронежилет!

ПРОСТО ПОРАДИ
Війна загалом, це гнила справа, але на війні є лайно - це зачистка міст від бойовиків.

1. Якщо ви проводите зачистку (останні години вашого життя), то як в анекдоті: в кімнату заходите удвох - спочатку граната, потім ви.
2. Підійшовши навіть до відкритих дверей будь-якого офісу - НЕ заходь. Якщо відчуваєш, що там може бути ворог, не економ гранати, висмикуй чеку і закочуй першу. Після вибуху через 5 секунд, не висмикуючи чеки, закочуй в приміщення другу і відразу за нею вскакуй. Хто вціліє від першої, побачивши другу, впаде на підлогу, і закриє голову руками - візьмеш живим.
3. Стоячи перед дверима і чекаючи своїх товаришів, які збираються для штурму, притримайте двері, щоб їх не відкрили. Інакше в коридорі побачиш або гранату, або ствол.
4. Гранату закочуй по підлозі. Не кидати.
5. Не бігати перед стволом товариша. Ви перекриваєте йому можливість стріляти.
6. Будь які зачинені двері НЕДОТОРКАНІ, так як можуть бути заміновані.
7. Ящики не відкривати, електроніку не включати. Нічого не чіпати. Все може бути заміновано. Це важливо. Навіть не можна відкривати холодильник, якщо дуже хочеться їсти, і піднімати кришку унітазу.
8. Не чіпати трупи, столи та інші предмети (все може бути заміноване).
9. При першому пострілі - не "маячити», відразу падати.
10. Не тримати палець на гачку (часто гинуть товариші).
11. Не брати патрони з відкритих ящиків захоплених у бойовиків, вони можуть замість пороху в патрони зарядити тротил (розірве автомат, відірве голову).
12. Гранати носити в спеціальних мішках, відкритими не тримати (були зачепи).
13. Непотрібно з РПГ стріляти по людях, марно (розрахований тільки на бронетехніку).
14. Ріжки ізолентою НЕ перемотувати (в бою перекосить патрон - відкинеш відразу обидва).
15. На АК запобіжник має три положення. Власне, блокування, автоматичний вогонь і одиночний. Якщо ви в паніці різко знімете з запобіжника, то напевно опустете його до упору і поставите тим самим в режим одиночного вогню. Це зроблено, щоб оторопілий від жаху боєць не просадив магазин за секунду і не залишився без патронів.

Пам'ятайте про це.

16. Запобіжник на АК досить голосно брязкає. Якщо вам потрібно зняти його тихо, то відтягніть його і плавно переведіть в потрібний режим вогню (це майже завжди одиночний вогонь).
17. Перед виходом пострибайте на місці. Перевірте, що на вас нічого не брязкає.
Антабки на зброї краще заздалегідь перемотати ізолентою або бинтом. Патрон у патронник, і на запобіжник.
18. Вивчіть таблиці стрільби для своєї зброї. Куля летить НЕ ПРЯМО. У неї балістична траєкторія з перевищеннями і зниженнями. Тому грамотне визначення відстані до цілі і знання таблиці стрільби - це гарна можливість потрапляти швидко, а значить зменшити час, поки стріляють по вас.
19. Вітер впливає на траєкторію польоту кулі. Вивчіть вплив вітру на вашу зброю заздалегідь, а не походу і на око.
20. Якщо вам випала можливість вибирати зброю - беріть таку ж (такий же калібр) як і більшість ваших товаришів. На собі багато патронів не понести, а закінчуються вони швидко, особливо в місті, так що якщо з вами зможуть поділитися - це великий плюс. Якщо вашого товариша вбили, не погребуйте поповнити свій боєкомплект (попередньо отримавши дозвіл від командира).
21. Якщо ви йдете в «автономку», то ви несете на собі 360 патронів (це 12 магазинів і ще стільки ж, але в пачках просто кидаєте в рюкзак. Сильно заощадите у вазі).
22. Пам'ятайте, що магазини розташовані на грудях і животі - це додатковий бронезахист.
23. Більшість смертей і поранень походять від осколків. Звичайний ватник цілком здатний захистити вас від дрібних осколків. Повісивши поверх ще й розвантаження з магазинами, ви можете вважати себе відносно захищеним. Не забудьте підняти комір.
24. Бронежилет - це дуже добре. Любий, навіть самий беушний.
25. Якщо вам в броніки потрапила куля - це ще не означає, що він вас врятував. Так як енергія кулі зупинена елементом броні, здатна завдати вам жахливу заброневую травму. Ребра ламає майже завжди. А можливий і розрив органів. Так що якщо в вас немає дірки - це ще не привід радіти. Буває, що дірка була б краща.
26. Не чіпайте гранатомети. Стріляти з них складно. Залиште це більш досвідченим товаришам.
27. Провівши кілька днів на свіжому повітрі, курця можна засікти за 70-100 метрів. Кидайте курити!
28. Якщо вам щось почулося - зупиняєте групу і «даєте тишу». Слухайте уважно. Навіть якщо ви будите гальмувати групу кожні п'ять хвилин, тільки рідкісні ідіоти будуть на вас лаятися.
29. Ви зупинившись, ніколи не продовжуєте стояти. Треба встати на коліно або лягти. Це дуже вимотує, але це питання виживання всієї групи. Якщо хтось лінується сідати - змусьте його.
30. Пальця на спусковому гачку бути не повинно, навіть якщо зброя на запобіжнику.
31. На маршах, кладете автомат на руки і складаєте їх на грудях хрестом. Так легше нести. При цьому великий палець прової руки завжди готовий зняти із запобіжника, а скинути зброю досить швидко.
32. Ремінь (автоматний) завжди на шиї. Інакше, якщо потрапите в засідку, буде підрив міни і ви полетите в одну сторону, а ваша зброя в іншу, і ви з легкого 300 перетворюєтеся в 200.
33. На посту не спати. Якщо заснете, пристрелити вас захочуть не тільки вороги. За це, як і за втрату зброї, розстрілювали офіційно. Зараз розстрілюють неофіційно.
34. Попісяти можна стоячи на колінах, не перетворюючись на стоячу ростовую мішень. Туалет, це серйозно. Якщо є спеціально підготовлена площадка ніяких проблем. Якщо ви на марші в лісосмузі (в туалет ходять тільки втрьох, один сидить, двоє дивляться навколо на 180 градусів, багатьох знаходили у власному лайні).
35. Чхати в себе.
36. Хто повільно бігає - швидко вмирає.
37. Ефективність гранат переоцінена. Бували випадки, коли граната вибухнула в невеликій кімнаті, а всередині були тільки легкі контузії.
38. Чеку зубами вирвати не можна. Тільки пальцями.
39. У стінах можуть бути проломи завішані ганчірками або килимами. Так ворог може швидко перебігати з парадної в парадну. Пам'ятайте це. Те, що ви перебуваєте в крайній квартирі, не означає, що з сусідньої до вас не можна увійти через стіну.
40. На вікна можна вішати сітки від старих радянських ліжок. Вони добре зупиняють гранатомети.
41. Ви можете чути нявкання, наприклад з-за дверей стінної шафи. Мені дуже шкода, але тварина приречена. Швидше за все, його там замкнули разом з гранатою. Відкривати не можна. Це дуже складний момент, завжди, в таких складних ситуаціях хочеться залишатися людиною, але …
42. Якщо вам потрібно стріляти з приміщення на вулицю, то не треба підповзати до підвіконня або стояти збоку від вікна. Підіть углиб приміщення, встаньте на табуретку, закрившись стіною або т.п. і не вмикайте світло, не можна, не підсвічуйте себе.
43. Осколки цегли або бетону, вибиті вогнем, мають властивості летіти на вас. При попаданні по очах … ну ви зрозуміли.
44. Довго стріляти не змінюючи позицію - погана ідея.
45. Пригинайтеся.
46. Не треба «вичисляти снайперів». Не ваша робота, та й знань вам не вистачить. Воюйте далі, не звертаючи уваги.
47. Будьте готові морально «відпрацювати» цивільних, які засвітили вас (якщо перспектива не радує, то рухайтеся обережніше).
48. На АК-74 (екземпляр з хорошою щільністю бою), можна прикрутити приціл ПСО від СВД. На дистанціях 500-600 метрів у АК-74 і СВД дуже подібні траєкторії, приціл встане ідеально. Будете стріляти і переносити вогонь набагато швидше (через калібер) ніж з СВД. Та й тим, хто буде шукати снайпера, ви будете нецікаві.
49. ******* гранати РГО і РГН вибухають в ПЕРШУ ЧЕРГУ від удару. У них ударний детонатор, а вибух може бути через проміжок часу - це спрацьовує сам ліквідатор (на той випадок, якщо граната впала в пухкий сніг)
50. Ніхто, навіть сапери, не займаються зняттям мін і ВУ. Вони тупо підривають їх тротиловою шашкою. Не треба мудрувати і починати знімати ВУ.
51. На розтяжки нормальні воїни ставлять секрети, щоб ніхт
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23.03.2022 22:37 Відповісти
 
 