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В результаті обстрілів російськими окупантами у Харкові зруйновано майже 1 тис. житлових будинків

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

харків

За 28 днів війни російські війська зруйнували в Харкові 1143 об'єкти інфраструктури, з них 998 - житлові будинки.

Про це заявив Харківський міський голова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, Місто-герой Харків обороняє українська армія, територіальна оборона та всі його жителі. Комунальні служби та волонтери відновлюють, на скільки це можливо, зруйновані будівлі.

Також він повідомив, що, незважаючи на війну, комунальні підприємства постійно працюють, щоб забезпечити харків'ян теплом та водопостачанням.

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Автор: Богдан Гуньковський
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