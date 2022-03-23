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Пропонуємо законодавчо дозволити нардепам суміщати мандат зі службою у ЗСУ, добробатах чи теробороні, - Порошенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

порошенко

Петро Порошенко ініціює зміни до закону "Про статус народного депутата", який дозволить суміщати мандат нардепа зі службою у ЗСУ, добровольчих підрозділах або територіальній обороні.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "ЄС".

"Ми беремо активну участь в організації територіальної оборони Києва, в допомозі ЗСУ, і ця допомога йде і через бронежилети, і через шоломи, і через передачу автомобілів, броньованої техніки, стрілецької зброї – всього, що ми можемо закупити. Наша команда сьогодні несе бойове чергування, кожен в складі своєї роти, на своїх ділянках відповідальності, де робимо всій внесок в оборону Києва", – повідомив Порошенко. Він зауважив, що законодавчо право народних депутатів брати участь у підрозділах ЗСУ чи теробороні не закріплене.

"Ми пропонуємо внести зміни у закон "Про статус народного депутата" і прибрати певні неузгодження про несумісність. Дозволити добровільно кожному народному депутату стати до лав Збройних сил, територіальної оборони або добровольчих підрозділів територіальних громад, забезпечити виконання свого обов’язку і прибрати будь-які перешкоди. Це позиція добровільна, але ця можливість депутатам має бути надана", – наголосив політик.

"На погоджувальній раді, мені здається, що ця позиція була підтримана. Дуже сподіваюся, що ми не будемо затягувати", – додав він.

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Порошенко також зазначив, що має бути відповідальність для тих високопосадовців, які намагаються відсидітися на час війни подалі від столиці.

"Це стосується в тому числі і тих народних депутатів, які не прийняли рішення взяти добровільно участь у відповідних військових підрозділах, але в них є основна робота. Парламент має працювати в режимі 24/7. І народні депутати постійно мають бути не в західних регіонах України, приїжджаючи поїздами сюди по 150 чи 110 депутатів, а вони мають бути в Києві. У будь-який час Верховна Рада має швидко, протягом години зібратися, прийняти рішення для забезпечення діяльності Ставки Верховного Головнокомандувача, Уряду України", – пояснив лідер "ЄС".

"Тому ми пропонуємо, щоб ті народні депутати, які не бажають перебувати в Києві, а це є дезертирство – то якщо протягом 5 днів без поважних причин ти відсутній у Києві, щоб була можливість ініціювати складання мандату. Думаю, що це правило має бути розповсюджене і для членів Уряду, і для членів Національного банку, і для керівництва державних корпорацій, спостережних рад. Я дуже сподіваюся, що ця позиція може бути підтримана", – наголосив Порошенко.

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+24
Гідно!
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23.03.2022 20:20
+19
особливо слугам урода дурахаміі корюковичу і колі котлеті
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23.03.2022 20:21
+15
Тобто, той факт, що "Слуги" повтікали на захід України для тебе норм?
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23.03.2022 20:28
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Гідно!
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23.03.2022 20:20 Відповісти
зачьот !
служба в ЗСУ = викладання у Вузі -
вчити кацапів жизні....
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23.03.2022 20:33 Відповісти
... або смерті
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23.03.2022 20:34 Відповісти
Смешно.можно подумать кто-то запрещает.поичем тут закон ,если верховенство Конституции Украины
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23.03.2022 20:43 Відповісти
Какое отношение ваше высказывание имеет к внутренним законам Украины.
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25.03.2022 09:14 Відповісти
И чем Украине сейчас римский статут поможет? Российских карателей можно пачками стрелять.не разбираться.пули все виновных найдут,ибо других там нет.просто одним надо яйца рвать,другим руки рубить, третьих в огне жечь,а самым типа "невиновным" то и пули хватит
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29.03.2022 11:40 Відповісти
особливо слугам урода дурахаміі корюковичу і колі котлеті
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23.03.2022 20:21 Відповісти
норма бути в Києві - правильна !!!

ЗЕля ж "нє сдайотся", не в Лондоні сидить.....
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23.03.2022 20:37 Відповісти
хз где он сидит
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23.03.2022 20:44 Відповісти
Куплю труп путіна, дорого.
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23.03.2022 20:22 Відповісти
Я б вухо взяла в баночці заспиртоване- домовимось?
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23.03.2022 20:43 Відповісти
Та без проблем, мені зовсім не шкода
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23.03.2022 21:31 Відповісти
Тебе сколько?
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23.03.2022 21:55 Відповісти
Тобто, той факт, що "Слуги" повтікали на захід України для тебе норм?
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23.03.2022 20:28 Відповісти
взяв він (може, і автомат), і зараз в теробороні
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23.03.2022 20:28 Відповісти
ПС))) Хто бажав вже давно воює.або офіційно в теробороні.
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23.03.2022 20:24 Відповісти
А кому куртки не вистачило?
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23.03.2022 20:27 Відповісти
Депутати повинні приймати закони, а не піаритися на війні. Бажаючих захищати Батьківщину, слава Богу, достатньо. Від них на передку буде більше проблем, ніж допомоги. Законів зараз потрібно приймати багато, і не з "бухти-барахти". Нехай займаються своєю справою
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23.03.2022 20:25 Відповісти
Бажаючих захищати не так багато , а от постояти на блокпостах в терообороні в Тернополі чи Чернівцях, та де не стріляють, дійсно достатньо.всі чиновники там і мусора) я не здивуюсь якщо вони ще й убд отримають. І дві зарплати.
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23.03.2022 20:34 Відповісти
От я теж думаю що так і буде. І потім будуть ветерани)
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23.03.2022 20:39 Відповісти
Так, там ще депутутів не вистачає
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23.03.2022 20:42 Відповісти
..для Юзіка та Вірастюка бронежілети ще не пошили... І кран...щоб надівати ще треба знайти...
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23.03.2022 21:16 Відповісти
Петро Порошенко, телеграм:
"Переговорив телефоном з лідером Міжнародного демократичного союзу, колишнім прем'єр-міністром Канади Стівеном Гарпером. Ми рішуче засудили неспровоковану та заздалегідь сплановану широкомасштабну війну і збройне вторгнення Росії в Україну.
Закликав продовжувати тиск на уряди країн НАТО, аби допомогти Україні встановити контроль над своїм повітряним простором. Чим потужніше і ефективніше буде військово-оборонна, фінансово-економічна підтримка України з боку Заходу в її боротьбі проти російського агресора, чим більш пекельними будуть антиросійські санкції, тим швидше настане час перемоги.
Звернувся також з проханням мобілізувати підтримку України в її боротьбі проти російської навали з боку політичних партнерів з країн Азії, передусім Індії та Африки.
Стівен Харпер запевнив, що весь демократичний світ й надалі незламно стоятиме на підтримку нашої держави та відстоюватиме право суверених держав самим обирати свої союзи, а також проти силової зміни кордонів."
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23.03.2022 20:26 Відповісти
Скоротить до 50 після вийни
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23.03.2022 20:27 Відповісти
Ещё они и веником нормально махать могут..
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23.03.2022 20:32 Відповісти
😄
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23.03.2022 20:34 Відповісти
Cлуги народу - не військові, їм зручніше в вітальнях і по ближче до кухні "прислуговувати")
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23.03.2022 20:43 Відповісти
Так треба зробити, бо люди скиглять, що нардепи собі дозволили бути в безпеці. Звісно, що це говорять прокацаплені, але не можна 5 колоні давати стежку перед собою
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23.03.2022 20:51 Відповісти
Заодно сократить список "помощников", "советников" и прочих, коих развелось немерянно с их "брифингами" и "каналами".
Зарплату их на оборону.
Почему мы должны кормить здоровых мужиков?
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23.03.2022 20:59 Відповісти
 
 