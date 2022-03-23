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Росія має негайно припинити агресію проти України, ця війна не повинна була починатися, - представник Туреччини при ООН

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

сінірліоглу

Постійний представник Туреччини при ООН Ферідун Сінірліоглу заявив, що агресія Росії проти України - найгрубіше зневажання міжнародного права.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Анадолу.

"Туреччина ніколи не змириться з цим, ми закликаємо до негайного припинення вогню. У цій війні не може бути переможців. Ця війна не повинна була починатися, і негайно має припинитися", - наголосив він.

За словами Сінірліоглу, світова спільнота не може з цим змиритися, це грубе зневажання міжнародного права.

"Ми закликаємо до негайного припинення вогню в Україні, Росія має припинити агресію проти цієї країни, вони повинні негайно залишити територію суверенної держави без жодних умов", - закликав Сінірліоглу.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+31
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23.03.2022 20:25
+13
гарні слова... дуже гарні (байрактарами краще)))
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23.03.2022 20:27
+11
А ***** ...раз,два ..і послухало.
...Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
.

Слава нації
Смерть москалям
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23.03.2022 20:26
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23.03.2022 20:25 Відповісти
а ще один хороший русский, він звісно розумничка, але все одно, він любить росію, це нормально, треба то усвідомлювати і все. Маємо своїх талановитих і чудових людей. треба своє цінувати більше ніж чуже.
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23.03.2022 20:34 Відповісти
Каспаров(Вайнштейн) взагалі то народився в Баку, а по національності - єврей
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23.03.2022 21:03 Відповісти
а чого тоді він Каспаров?
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23.03.2022 22:52 Відповісти
дай ка нам ще 600 байрактарів -і кізди що хочешь..
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23.03.2022 20:26 Відповісти
на обрії з'явились С-400...
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23.03.2022 20:39 Відповісти
Нееее, тоді треба буде с турками домовлятися як ми Сібір з ними будемо ділити)))
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23.03.2022 20:49 Відповісти
Турецкий АллИнклюзив в сибири? В этом шото есть
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23.03.2022 21:57 Відповісти
А ***** ...раз,два ..і послухало.
...Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
.

Слава нації
Смерть москалям
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23.03.2022 20:26 Відповісти
гарні слова... дуже гарні (байрактарами краще)))
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23.03.2022 20:27 Відповісти
ага ..)(уйло настрашивсяпапірця з ООН і більше не буде воювати..ну шо за бздури з дурнуватими заявами
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23.03.2022 20:27 Відповісти
Турция никогда не смирится с этим, но санкции против рашки не введет.
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23.03.2022 20:28 Відповісти
Нормально,так Турція сказала. Аби слова зділом не розходились! Без усяких умов-це сильні слова
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23.03.2022 20:29 Відповісти
хердоган хоче касабам помідори впарити .. може і за фублі.. наівний..
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23.03.2022 20:31 Відповісти
ага, только Турция и Израиль никаких санкции не вводили, бла бла бла...
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23.03.2022 20:32 Відповісти
перекриття проливів
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23.03.2022 21:22 Відповісти
уже
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23.03.2022 22:50 Відповісти
має бути 1 умова- виплата репарацій
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23.03.2022 20:47 Відповісти
2 часа назад



Китай не захотел видеть у себя российских экспортеров Российские компании стали получать отказы на свои заявки стать участниками крупнейшей в Китае выставки пищевой промышленности и индустрии гостеприимства SIAL China, которая пройдет 18-20 мая в Шанхае. Об этом написал в своем Telegram-канале основатель интернет-издания о Китае «ЭКД» Андрей Жданов.
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23.03.2022 20:30 Відповісти
я би теж не хотіла би на своїй виставці мати когось, від кого аж тхне.
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23.03.2022 20:36 Відповісти
Даааа касапи сами себя переплюнули...
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23.03.2022 20:31 Відповісти
НАТО: Россия потеряла в войне с Украиной до 40 тысяч солдат
22:19

Представитель НАТО заявил на брифинге, что потери российской армии в Украине убитыми могут составлять от 7 до 15 тысяч человек, а общие потери, считая с ранеными, пропавшими без вести и пленными - до 40 тысяч, сообщает корреспондент «Голоса Америки» Джефф Селдин в Twitter.

Согласно информации, об этом говорилось на официальном брифинге НАТО для журналистов на условиях анонимности.

Отмечается, что эта информация основана на разведданных Украины и собственных наблюдениях.
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23.03.2022 20:35 Відповісти
Позиція до цього нейтральной Туреччини. Що ж, це радує. Невже С-400 поїдуть в Україну?
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23.03.2022 20:36 Відповісти
Байден пропонує дуже смачні плюшки: Патріот та Ф-35, а рашка відтепер повний лузер у ВПК на міжнародному ринку озброєнь
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23.03.2022 21:24 Відповісти
ху*ло все.
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23.03.2022 20:37 Відповісти
озабоченньіе они какие то

месяц прошел а они все пукают в воздух под егидой рашкортостана
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23.03.2022 20:45 Відповісти
Зверніть увагу, що ця заява чомусь прозвучала з вуст саме турецького представника а не українського.
Трохи дивно, правда ж?
ЗЕлена дипломатія у всій красі...
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23.03.2022 20:54 Відповісти
Цікаво чому ООН не вимагає у росії виконання рішення Міжнародного суду про припинення війни?
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23.03.2022 21:14 Відповісти
 
 