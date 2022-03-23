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Росія має негайно припинити агресію проти України, ця війна не повинна була починатися, - представник Туреччини при ООН
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Постійний представник Туреччини при ООН Ферідун Сінірліоглу заявив, що агресія Росії проти України - найгрубіше зневажання міжнародного права.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Анадолу.
"Туреччина ніколи не змириться з цим, ми закликаємо до негайного припинення вогню. У цій війні не може бути переможців. Ця війна не повинна була починатися, і негайно має припинитися", - наголосив він.
За словами Сінірліоглу, світова спільнота не може з цим змиритися, це грубе зневажання міжнародного права.
"Ми закликаємо до негайного припинення вогню в Україні, Росія має припинити агресію проти цієї країни, вони повинні негайно залишити територію суверенної держави без жодних умов", - закликав Сінірліоглу.
Топ коментарі
+31 переигравший ботокс
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+13 Вася Шевченко f77d76ba
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...Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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22:19
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Согласно информации, об этом говорилось на официальном брифинге НАТО для журналистов на условиях анонимности.
Отмечается, что эта информация основана на разведданных Украины и собственных наблюдениях.
месяц прошел а они все пукают в воздух под егидой рашкортостана
Трохи дивно, правда ж?
ЗЕлена дипломатія у всій красі...