5 143 11
Якщо білоруси прийдуть на територію України, то назад відправляться як і рашисти - у поліетиленових пакетах, - Данілов
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Секретар РНБО Олексій Данілов сподівається, що у білоруського народу вистачить розуміння, що не варто йти війною проти України.
Про це він заявив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"Останнім часом вони (РФ. - Ред.) надали їм величезні преференції, те, що стосується постачання нафти, газу, кредитів тощо. Вони намагаються в будь-який спосіб залучити збройні сили білорусі. Ми думаємо, вистачить у білоруського народу розуміння, що цього робити не треба. Але якщо вони прийдуть на нашу територію, вони будуть відправлятися так само, як відправляється велика кількість рашистів, у чорних поліетиленових пакетах", - наголосив він.
Водночас Данілов наголосив, що ЗСУ готові до можливої атаки білоруських військ.
Топ коментарі
+9 MAKAROV ddf66d11
показати весь коментар23.03.2022 20:50
+6 Мистер Икс 00711c20
показати весь коментар23.03.2022 20:49
+4 оззи
показати весь коментар23.03.2022 20:51
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
🔺На сайті можна обрати функції: «E-mail», «SMS», «CALL», «WHATSAPP».
🔺Сайт автоматично створює білоруські контакти та тексти російською: окремо для солдатів та їхніх близьких.
❗️Увага! Поки що функція доступна лише на Android!
Белорусский солдат, остановись!
На украинской земле тебя ждет только смерть!