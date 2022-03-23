УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
14434 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
5 143 11
Білорусь (5969) війна (56444) Данілов (1191)

Якщо білоруси прийдуть на територію України, то назад відправляться як і рашисти - у поліетиленових пакетах, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

труп

Секретар РНБО Олексій Данілов сподівається, що у білоруського народу вистачить розуміння, що не варто йти війною проти України.

Про це він заявив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Останнім часом вони (РФ. - Ред.) надали їм величезні преференції, те, що стосується постачання нафти, газу, кредитів тощо. Вони намагаються в будь-який спосіб залучити збройні сили білорусі. Ми думаємо, вистачить у білоруського народу розуміння, що цього робити не треба. Але якщо вони прийдуть на нашу територію, вони будуть відправлятися так само, як відправляється велика кількість рашистів, у чорних поліетиленових пакетах", - наголосив він.

Водночас Данілов наголосив, що ЗСУ готові до можливої атаки білоруських військ.

Також читайте: Ще одну крилату ракету РФ збили на Миколаївщині. ВIДЕО

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
показати весь коментар
23.03.2022 20:50
+6
Да ,только в пакетах ...иначе никак ...
показати весь коментар
23.03.2022 20:49
+4
есть видео. если беларуса заставят воевать его первая задача сдаться в плен. не будут они воевать. 100 процентов
показати весь коментар
23.03.2022 20:51
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Да ,только в пакетах ...иначе никак ...
показати весь коментар
23.03.2022 20:49 Відповісти
показати весь коментар
23.03.2022 20:50 Відповісти
есть видео. если беларуса заставят воевать его первая задача сдаться в плен. не будут они воевать. 100 процентов
показати весь коментар
23.03.2022 20:51 Відповісти
Какой выбор у Украины и тех кто ее защищает с оружием в руках .Слушал аудио .не знаю на сколько достоверно.так там один из персонажей .военный беларуси сам понимает что это тупо мясорубка.поход в один конец.жалуется и просит чтобы наши военные прибили усатого таракана.
показати весь коментар
23.03.2022 21:51 Відповісти
Z- зомбаки, тепер так і будуть)Білоруси як побачать наших бандеро-гусей, будуть бігли як кулі при поносі
показати весь коментар
23.03.2022 20:52 Відповісти
Білоруси на нас не підуть. Тут, аби вони розвернулись і пішли з нами опліч. А з уродами, що дають територію для обстрілів України, обов'язково треба розібратись
показати весь коментар
23.03.2022 20:53 Відповісти
гиркин сказал что для расии один выход. капитуляция.
показати весь коментар
23.03.2022 20:54 Відповісти
🔺Аби запобігти участі білоруських солдатів у чужій для них війні, IT-спільнота розробила сайт https://zarmy.rip , за допомогою якого можна написати або зателефонувати військовим в Білорусі та їхнім близьким.
🔺На сайті можна обрати функції: «E-mail», «SMS», «CALL», «WHATSAPP».
🔺Сайт автоматично створює білоруські контакти та тексти російською: окремо для солдатів та їхніх близьких.
❗️Увага! Поки що функція доступна лише на Android!

Белорусский солдат, остановись!
На украинской земле тебя ждет только смерть!
показати весь коментар
23.03.2022 20:57 Відповісти
Якщо? Може досить ламати комедію?
показати весь коментар
23.03.2022 21:22 Відповісти
пошли свого зама Хомчака на переговори в Мінськ -там шурує за рузге його давній приятель по кремлівському училищі Вольфович. А чо може принесе трохи користі Україні. Не ма чого на дурняк гроші отримувати.
показати весь коментар
23.03.2022 21:32 Відповісти
Чому не в паперових? Соняхам важко пробитися
показати весь коментар
23.03.2022 22:51 Відповісти
 
 