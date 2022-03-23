Якщо білоруси прийдуть на територію України, то назад відправляться як і рашисти - у поліетиленових пакетах, - Данілов

Секретар РНБО Олексій Данілов сподівається, що у білоруського народу вистачить розуміння, що не варто йти війною проти України.

Про це він заявив в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Останнім часом вони (РФ. - Ред.) надали їм величезні преференції, те, що стосується постачання нафти, газу, кредитів тощо. Вони намагаються в будь-який спосіб залучити збройні сили білорусі. Ми думаємо, вистачить у білоруського народу розуміння, що цього робити не треба. Але якщо вони прийдуть на нашу територію, вони будуть відправлятися так само, як відправляється велика кількість рашистів, у чорних поліетиленових пакетах", - наголосив він.

Водночас Данілов наголосив, що ЗСУ готові до можливої атаки білоруських військ.

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