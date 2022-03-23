Журналістка The Insider Бауліна загинула у Києві в результаті обстрілу російськими окупантами

Журналістка The Insider Оксана Бауліна загинула під обстрілом у Києві під час виконання редакційного завдання.

За даними видання, вона знімала руйнування після обстрілу російськими військами Подільського району столиці та потрапила під новий ракетний обстріл, передає Цензор.НЕТ.

З нею загинув ще один цивільний. Двоє людей, які її супроводжували, поранені і госпіталізовані.

До приходу в The Insider Оксана працювала у "Фонді боротьби з корупцією". Після внесення організації до екстремістського списку вона змушена була виїхати з Росії. Як кореспондент Оксана поїхала в Україну, де встигла зробити кілька репортажів зі Львова та Києва.

The Insider висловлює глибокі співчуття рідним та близьким Оксани.

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