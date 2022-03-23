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армія РФ (13481) війна (56444) Данілов (1191) Росія (47217) ФСБ (1346)

В РФ з'ясовують стосунки, ФСБ "тикає пальцем" на військових, а військові - на інші структури, - Данілов

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

путін,генерали

Багато російських генералів не виходять на зв'язок.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.

"Там відбуваються певні процеси, те, що відбувається сьогодні - знищення РФ, які зробив їхній президент. Не тільки Шойгу немає, там і багатьох інших немає генералів, які не виходять на зв'язок. У них багато генералів, яких вони поміняли, щоб з новими силами робити наступ на наші території - їм це не допоможе. Те, що там закрите суспільство і відбувається з’ясування, хто зробив таку підставу, що вони не знаючи повну інформацію про нашу країну пішли на цю авантюру, - зараз там відбувається з’ясування стосунків", - розповів він.

"ФСБ "тикає пальцем", що це військові не спрацювали, військові кажуть, що це не спрацювали інші структури", - додав Данілов.

Читайте: Дії росіян в Україні офіційно визнано воєнним злочином, - Блінкен

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+42
Сожрите друг друга!
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23.03.2022 21:09
+29
павуки в банці, це не надовго
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23.03.2022 21:09
+28
Зафиксировано 117 пусков...112 попаданий Русский военній бот- иди *****.
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23.03.2022 21:23
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павуки в банці, це не надовго
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23.03.2022 21:09 Відповісти
это просто праздник какой-то - пропагандоны кацапсике и соловьиные пометы резко забыли про жириновского - потом про 6-ть генералов с семечками в кармане - теперь походу и шойга с герасимом станут подсолнухами
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23.03.2022 21:17 Відповісти
Сожрите друг друга!
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23.03.2022 21:09 Відповісти
СДД?!
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23.03.2022 21:35 Відповісти
Германия намерена передать Украине 2000 гранатометов для помощи в сопротивлении российской агрессии.

Как пишет Tagesspiegel, об этом стало известно журналистам dpa. По их информации, такой запрос от Минобороны Германии поступил 23 марта на заседании федерального совета безопасности.
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23.03.2022 21:10 Відповісти
а гранати до них - через місяць
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23.03.2022 21:11 Відповісти
та навіть так нас влаштовує)) раніше вони не оговтаються до наступного "бліц-крігу"))
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23.03.2022 21:13 Відповісти
Може це одноразові.
Таких зараз багато є. Вистрілив і викинув тубус.
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23.03.2022 21:31 Відповісти
Можуть бути РПГ-18, якщо лишилися з запасів НДР. Або ще Панцерфаустів підкинуть. Звісно подяка, але нам треба озброєння, а не зброя.
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23.03.2022 23:04 Відповісти
Так це одноразові
Шмальнув і викинув
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23.03.2022 21:32 Відповісти
Швеция предоставит Украине еще 5000 единиц противотанкового оружия - Минобороны Швеции.
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23.03.2022 21:11 Відповісти
Зафиксировано 117 пусков...112 попаданий Русский военній бот- иди *****.
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23.03.2022 21:23 Відповісти
Ну цифри не зовсім коректні🙄
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23.03.2022 21:32 Відповісти
Не беспокойся, русский, передали. Для всех ваших zvерей хватит.
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23.03.2022 22:12 Відповісти
Это подтвержденные амерами. Наши дают в разы больше.
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23.03.2022 21:43 Відповісти
17000 ? Ссылка будет ? Если нет- в путен свистнешь?
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23.03.2022 21:52 Відповісти
а он и свистит...!
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23.03.2022 22:14 Відповісти
Дрежи...сегодня. Джавелин.

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23.03.2022 22:01 Відповісти
А их точно передали? Или собирались, а потом передумали?
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23.03.2022 21:34 Відповісти
всего 17000? НУ тебе через жопу скабеевой виднее
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23.03.2022 21:35 Відповісти
Налєво хєрачиш ти, слідом за кораблем.
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23.03.2022 21:54 Відповісти
та ж не пальцем а 21 пальцем- вони там всі гоміки
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23.03.2022 21:10 Відповісти
Коли ця ********* піде в рознос - головне не заважати!
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23.03.2022 21:10 Відповісти
Ну тілько дровцят підкидати, да бензинчиком гасити)
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23.03.2022 21:13 Відповісти
дрова у них є і бензин є а трохи кисню не завадить))
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23.03.2022 21:14 Відповісти
А ти думаєш просто так про Авена сказали?
***** може на все на світі насрати

А ось про інформацію про можливий замах від обов'язково прослухає....
А там далі параноя

Потім кудись зник, чи повісився

Ну інші, починають щось робити, щоб не стати наступним
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23.03.2022 21:36 Відповісти
Мастила додати, щоб вже гарантовано не змогли загасити.
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23.03.2022 23:05 Відповісти
Тикати пальцем вони вміють ) Скоро будуть як пауки в банці
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23.03.2022 21:10 Відповісти
Сегодня в Николаевской области была ликвидирована развед группа оккупантов. Состав группы два бронеавтомобиля «Тигр» и 20 орков. Как результат группа была разбита и в руки нашим военным попали интересные документы, а именно один из вариантов захвата #Одессы, плюс схема(карта).
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23.03.2022 21:11 Відповісти
Это всё конечно замечательно Данилов, но всё-таки от новостей из Рашки хотелось бы вернуться к своим баранам и полюбопытствовать у секретаря целого РНБО , как там с оборонной промышленностью у нас, проблемы с "Лучём" решили или опять открытые письма от коллективов будут? Что там с использованной прокладкой "Укроборонпром"?
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23.03.2022 21:12 Відповісти
криси почали жерти друг дружку...рано чи пізно всі стрілки зведуться до *****.якого ж свої же піднімуть на швабру
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23.03.2022 21:12 Відповісти
Розсипється тихенько картковий будинок
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23.03.2022 21:12 Відповісти
Сегодня в Николаевской области была ликвидирована развед группа оккупантов. Состав группы два бронеавтомобиля «Тигр» и 20 орков. Как результат группа была разбита и в руки нашим военным попали интересные документы, а именно один из вариантов захвата #Одессы, плюс схема(карта).
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23.03.2022 21:12 Відповісти
вибачте,але на тігрі тільки довбойоби можуть їхать в розвідку. хотя , тссс
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23.03.2022 21:35 Відповісти
Ну так Чорнобаївка тому красномовний приклад...
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23.03.2022 21:47 Відповісти
Так тігр у параші диспонується як машина розвідки. От вони і розвідують.
Пс не підказуйте.
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23.03.2022 22:31 Відповісти
Кацапня могла принести в жертву то м'ясо заради дезінформації..
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23.03.2022 21:35 Відповісти
"Там відбуваються певні процеси ..." - **@ла жаба гадюку,вот что там происходит))))
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23.03.2022 21:12 Відповісти
Перестаньте тыкать пальцы, суйте пушки себе в зад.
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23.03.2022 21:14 Відповісти
лови медведчука , эта падла бабло рурейха на золотые вагоны ухайдокала
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23.03.2022 21:16 Відповісти
"Тыкать пальцем" разве это разборки ? Вот когда глотки грызть друг дружке будут и мочить в сортире станут, вот это будут настоящие расейские разборки
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23.03.2022 21:18 Відповісти
Тыж читал

Многие уже куда-то пропали

Сбежали (если повезло, или дали, что врятли). Ну или поплахело, сердце схватило. Ну или повесился, с сломаными ногами и руками)))

Шойгу он куда то пропал

Про начальника штаба которого уволили, тоже не слышно аж самого увольнение

Процесс пошол
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23.03.2022 21:39 Відповісти
Просто ***** у всьому копіює сталіна і гітлера, ось і вирішив як сталін репресивні чистки в відомствах провести ...
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23.03.2022 22:31 Відповісти
В пуйловському бункері серед генералів почнеться пошесть серцевих нападів. Нічого нового і незвичайного.
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23.03.2022 23:18 Відповісти
Шойгу между тем не появляется на камеры с 11 марта.
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23.03.2022 21:19 Відповісти
Может прибили где по-тихому этого неудачника?
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23.03.2022 21:23 Відповісти
З навальним зараз в одній камері...
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23.03.2022 21:37 Відповісти
схоже траванули падлу, але вижив.
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23.03.2022 21:33 Відповісти
Есть инфа, что сердце.......... хотя странно - этого органа у него не может быть по определению.
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23.03.2022 22:57 Відповісти
Герасим утопив Муму, а бариня прибила Герасима
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23.03.2022 21:28 Відповісти
Переможцем вийде той хто грохне *****.
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23.03.2022 21:37 Відповісти
А , що наш "Луч" Дороги асфальтує?
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23.03.2022 21:39 Відповісти
будь ласка підтримайте петицію , потрібна допомога в росповсюдженні ціеї інформації --- infonavigator.com.ua/novosti/zakarpatcy-obratilis-s-prosboj-zapretit-deyatelnost-upc-mp-k-prezidentu-i-vru/
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23.03.2022 21:44 Відповісти
Ну, у кацапів хоч відсторонюють когось за поразки, а у нас ті, хто кричали "нє развадітє паніку, ані нє могут напасть" й досі на посадах штани протирають...
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23.03.2022 21:52 Відповісти
Як ви думаєте чому провалилась ракетна атака росіян в перші години війни? Чому пункти пропуску були на кордонах порожні? Чому вату запустили в глиб країни на завчасно підготовлені позиції?
Чому вся бойова авіація була в Польщі?
Можливо тому що в телевізор потрібно було говорити саме ту інформацію яку говорили...
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23.03.2022 22:33 Відповісти
що ти трусиш,ракетна атака провалилась? инфраструктуру похірячили,авіація не була в польщі не ***** *****,і якби завчасно всю авіцію підняли,то не було б посмертно героїв які прикривали її зліт,а русня зайшла в глиб по ******* нових дорогах,замість того щоб ***** вихоплювати вільхою і сапсаном ще при переході кордону.адвокат ****,добре що наші військові використали розвіддані нато і встигли зберети техніку,а от склади не так все весело так що іді квартальчику позир та сватів наїбни оналітег
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23.03.2022 23:32 Відповісти
В мене немає повної інформації, але в перші години війни у нас було значно більше засобів ППО здатних збивати ракети ніж зараз. Якщо в перші дні я регулярно бачив сліди від пусків ракет комплексу С-300, то останніми тижнями - жодного. Ніхто нікого не запускав навмисно вглиб. Якщо б була якась готовність до нападу, то зупинили б набагато раніше, ніж у глибині країни, ПТРК для цього завезли достатньо (під крики зебілів "ета правакация"), але, напевно, не встигли розповсюдити.
Бойова авіація в Польщі?! Що ти мелеш, взагалі? Це тобі таку чухню в методичку зебота підкинули?
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24.03.2022 08:57 Відповісти
Сдохнуть им в страшных муках
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23.03.2022 22:04 Відповісти
Пильнуймо ворога московіта, він гадить де тільки зможе!
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23.03.2022 22:12 Відповісти
А винні Соловьов, Кісєльов і Скабеєва і ці вузьколобі анарали, що дозволили собі засрати мізки,
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23.03.2022 23:05 Відповісти
 
 