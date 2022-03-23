В РФ з'ясовують стосунки, ФСБ "тикає пальцем" на військових, а військові - на інші структури, - Данілов
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Багато російських генералів не виходять на зв'язок.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов.
"Там відбуваються певні процеси, те, що відбувається сьогодні - знищення РФ, які зробив їхній президент. Не тільки Шойгу немає, там і багатьох інших немає генералів, які не виходять на зв'язок. У них багато генералів, яких вони поміняли, щоб з новими силами робити наступ на наші території - їм це не допоможе. Те, що там закрите суспільство і відбувається з’ясування, хто зробив таку підставу, що вони не знаючи повну інформацію про нашу країну пішли на цю авантюру, - зараз там відбувається з’ясування стосунків", - розповів він.
"ФСБ "тикає пальцем", що це військові не спрацювали, військові кажуть, що це не спрацювали інші структури", - додав Данілов.
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Как пишет Tagesspiegel, об этом стало известно журналистам dpa. По их информации, такой запрос от Минобороны Германии поступил 23 марта на заседании федерального совета безопасности.
Таких зараз багато є. Вистрілив і викинув тубус.
Шмальнув і викинув
***** може на все на світі насрати
А ось про інформацію про можливий замах від обов'язково прослухає....
А там далі параноя
Потім кудись зник, чи повісився
Ну інші, починають щось робити, щоб не стати наступним
Пс не підказуйте.
Многие уже куда-то пропали
Сбежали (если повезло, или дали, что врятли). Ну или поплахело, сердце схватило. Ну или повесился, с сломаными ногами и руками)))
Шойгу он куда то пропал
Про начальника штаба которого уволили, тоже не слышно аж самого увольнение
Процесс пошол
Чому вся бойова авіація була в Польщі?
Можливо тому що в телевізор потрібно було говорити саме ту інформацію яку говорили...
Бойова авіація в Польщі?! Що ти мелеш, взагалі? Це тобі таку чухню в методичку зебота підкинули?